شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

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شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة
(MENAFN- Jordan News Agency) غزة 7 تموز (بترا) - استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 15 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال استهدف غرفة في عيادة الرمال في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزل وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفي برج الظافر 2 قرب مقر شركة "جوال" في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال.
وكذلك استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، جرّاء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة الجدي في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزل وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفي برج الظافر 2 قرب مقر شركة "جوال" في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال.
وكذلك استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، جرّاء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة الجدي في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
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