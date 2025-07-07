شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 تموز (بترا) - استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 15 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال استهدف غرفة في عيادة الرمال في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزل وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة.وفي برج الظافر 2 قرب مقر شركة "جوال" في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال.وكذلك استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، جرّاء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة الجدي في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.