وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتعزيز التعاون مع الكويت بمجالات التجارة والاستثمار والأعمال والأمن والدفاع

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتعزيز التعاون مع الكويت بمجالات التجارة والاستثمار والأعمال والأمن والدفاع
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي
الكويت - 6 - 7 (كونا) -- قال وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ديفيد لامي إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع دولة الكويت في مجالات التجارة والاستثمار والأعمال إضافة للتعاون في مجالي الأمن والدفاع لاسيما في ظل الظروف الأمنية العالمية الصعبة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير البريطاني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي على هامش زيارته الرسمية للبلاد أن العلاقات بين دولة الكويت والمملكة المتحدة تاريخية ومتينة مشيرا إلى أن البلدين يجمعهما صداقة وثيقة تعود إلى أكثر من قرن من الزمان.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين قائمة على روابط شعبية وثقافية متينة فضلا عن الشراكة الراسخة في مجالي الدفاع والأمن تعود جذورها إلى عام 1899 مع بدء العلاقات الرسمية التي رسخت أسس التعاون والصداقة.
ونوه بالروابط التعليمية والثقافية المتينة بين البلدين مؤكدا أن وجود 10 آلاف طالب كويتي يدرسون في الجامعات البريطانية يعد أساسا قويا لمستقبل العلاقة التي تتجلى في العلاقات الوطيدة بين الأسرتين الحاكمتين.
وبين أن زيارته للبلاد تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي يهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الثنائي مشيرا إلى مكانة المملكة المتحدة الاقتصادية القوية في أوروبا مقابل الدور المتميز الذي تلعبه دولة الكويت في منطقة الخليج والشرق الأوسط إذ تمنح هذه الشراكة البلدين القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة معا.
وذكر أن هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل تحديات جيوسياسية ومعاناة إنسانية خطيرة يشهدها العالم مشددا على حرص البلدين للتعاون في التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة والتزامها بالسعي لوقف إطلاق النار ومواصلة العمل المشترك في المجال الإنساني.
وبين أن التعاون البريطاني - الكويتي يمتد إلى المساهمة بحل أزمات أخرى في العالم مثل السودان والصومال واليمن حيث تنتشر الأمراض والأزمات الإنسانية معربا عن سعادته بتوقيع مذكرات التفاهم التي توحد الموارد والرؤى التنموية ليس لمصلحة البلدين فقط بل من أجل الأطفال والنساء وكل من يعاني حول العالم.
ولفت إلى إطلاق بلاده مؤخرا استراتيجية صناعية جديدة تحدد أولويات الاستثمار الحكومي موضحا أن هناك فرص للتعاون مع الكويت في مجالات مثل الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية وعلوم الحياة والطاقة المستدامة والمتجددة والكثير مما يمكن تحقيقه بما يخدم اقتصادي البلدين.
وكان الوزير لامي وصل إلى البلاد يوم أمس السبت في زيارته الرسمية الأولى للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة ودولة الكويت وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل دعم وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر السيف في وقت سابق اليوم الوزير لامي كما استقبله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا حيث تم بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.
كما عقدت في وقت سابق اليوم أعمال الجولة الثانية لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت
والمملكة المتحدة والتي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات محورية تأتي استكمالا للمسيرة الخالدة من التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وترجمة للتطلعات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. (النهاية)
ع ع / أ م ح
الكويت - 6 - 7 (كونا) -- قال وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ديفيد لامي إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع دولة الكويت في مجالات التجارة والاستثمار والأعمال إضافة للتعاون في مجالي الأمن والدفاع لاسيما في ظل الظروف الأمنية العالمية الصعبة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير البريطاني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي على هامش زيارته الرسمية للبلاد أن العلاقات بين دولة الكويت والمملكة المتحدة تاريخية ومتينة مشيرا إلى أن البلدين يجمعهما صداقة وثيقة تعود إلى أكثر من قرن من الزمان.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين قائمة على روابط شعبية وثقافية متينة فضلا عن الشراكة الراسخة في مجالي الدفاع والأمن تعود جذورها إلى عام 1899 مع بدء العلاقات الرسمية التي رسخت أسس التعاون والصداقة.
ونوه بالروابط التعليمية والثقافية المتينة بين البلدين مؤكدا أن وجود 10 آلاف طالب كويتي يدرسون في الجامعات البريطانية يعد أساسا قويا لمستقبل العلاقة التي تتجلى في العلاقات الوطيدة بين الأسرتين الحاكمتين.
وبين أن زيارته للبلاد تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي يهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الثنائي مشيرا إلى مكانة المملكة المتحدة الاقتصادية القوية في أوروبا مقابل الدور المتميز الذي تلعبه دولة الكويت في منطقة الخليج والشرق الأوسط إذ تمنح هذه الشراكة البلدين القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة معا.
وذكر أن هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل تحديات جيوسياسية ومعاناة إنسانية خطيرة يشهدها العالم مشددا على حرص البلدين للتعاون في التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة والتزامها بالسعي لوقف إطلاق النار ومواصلة العمل المشترك في المجال الإنساني.
وبين أن التعاون البريطاني - الكويتي يمتد إلى المساهمة بحل أزمات أخرى في العالم مثل السودان والصومال واليمن حيث تنتشر الأمراض والأزمات الإنسانية معربا عن سعادته بتوقيع مذكرات التفاهم التي توحد الموارد والرؤى التنموية ليس لمصلحة البلدين فقط بل من أجل الأطفال والنساء وكل من يعاني حول العالم.
ولفت إلى إطلاق بلاده مؤخرا استراتيجية صناعية جديدة تحدد أولويات الاستثمار الحكومي موضحا أن هناك فرص للتعاون مع الكويت في مجالات مثل الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية وعلوم الحياة والطاقة المستدامة والمتجددة والكثير مما يمكن تحقيقه بما يخدم اقتصادي البلدين.
وكان الوزير لامي وصل إلى البلاد يوم أمس السبت في زيارته الرسمية الأولى للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة ودولة الكويت وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل دعم وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر السيف في وقت سابق اليوم الوزير لامي كما استقبله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا حيث تم بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.
كما عقدت في وقت سابق اليوم أعمال الجولة الثانية لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت
والمملكة المتحدة والتي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات محورية تأتي استكمالا للمسيرة الخالدة من التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وترجمة للتطلعات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. (النهاية)
ع ع / أ م ح
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وزارات ومؤسسات حكومية تعلن عن وظائف شاغرة
ماسك : ترمب يدفع الولايات المتحدة نحو الإفلاس
إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو
شهيدان ومصابون بقصف على منزل وسط مخيم البريج
الإمارات للاقتصاد الدائري يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس الأميركية إلى 78 قتيلا