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وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتعزيز التعاون مع الكويت بمجالات التجارة والاستثمار والأعمال والأمن والدفاع

وزير الخارجية البريطاني: نسعى لتعزيز التعاون مع الكويت بمجالات التجارة والاستثمار والأعمال والأمن والدفاع

2025-07-06 02:16:34
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله العنزي
الكويت - 6 - 7 (كونا) -- قال وزير الخارجية والكومنولث وشؤون التنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ديفيد لامي إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع دولة الكويت في مجالات التجارة والاستثمار والأعمال إضافة للتعاون في مجالي الأمن والدفاع لاسيما في ظل الظروف الأمنية العالمية الصعبة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير البريطاني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي على هامش زيارته الرسمية للبلاد أن العلاقات بين دولة الكويت والمملكة المتحدة تاريخية ومتينة مشيرا إلى أن البلدين يجمعهما صداقة وثيقة تعود إلى أكثر من قرن من الزمان.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين قائمة على روابط شعبية وثقافية متينة فضلا عن الشراكة الراسخة في مجالي الدفاع والأمن تعود جذورها إلى عام 1899 مع بدء العلاقات الرسمية التي رسخت أسس التعاون والصداقة.
ونوه بالروابط التعليمية والثقافية المتينة بين البلدين مؤكدا أن وجود 10 آلاف طالب كويتي يدرسون في الجامعات البريطانية يعد أساسا قويا لمستقبل العلاقة التي تتجلى في العلاقات الوطيدة بين الأسرتين الحاكمتين.
وبين أن زيارته للبلاد تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي يهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الثنائي مشيرا إلى مكانة المملكة المتحدة الاقتصادية القوية في أوروبا مقابل الدور المتميز الذي تلعبه دولة الكويت في منطقة الخليج والشرق الأوسط إذ تمنح هذه الشراكة البلدين القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة معا.
وذكر أن هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل تحديات جيوسياسية ومعاناة إنسانية خطيرة يشهدها العالم مشددا على حرص البلدين للتعاون في التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة والتزامها بالسعي لوقف إطلاق النار ومواصلة العمل المشترك في المجال الإنساني.
وبين أن التعاون البريطاني - الكويتي يمتد إلى المساهمة بحل أزمات أخرى في العالم مثل السودان والصومال واليمن حيث تنتشر الأمراض والأزمات الإنسانية معربا عن سعادته بتوقيع مذكرات التفاهم التي توحد الموارد والرؤى التنموية ليس لمصلحة البلدين فقط بل من أجل الأطفال والنساء وكل من يعاني حول العالم.
ولفت إلى إطلاق بلاده مؤخرا استراتيجية صناعية جديدة تحدد أولويات الاستثمار الحكومي موضحا أن هناك فرص للتعاون مع الكويت في مجالات مثل الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية وعلوم الحياة والطاقة المستدامة والمتجددة والكثير مما يمكن تحقيقه بما يخدم اقتصادي البلدين.
وكان الوزير لامي وصل إلى البلاد يوم أمس السبت في زيارته الرسمية الأولى للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة ودولة الكويت وتعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل دعم وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر السيف في وقت سابق اليوم الوزير لامي كما استقبله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا حيث تم بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.
كما عقدت في وقت سابق اليوم أعمال الجولة الثانية لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت
والمملكة المتحدة والتي توجت بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات محورية تأتي استكمالا للمسيرة الخالدة من التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وترجمة للتطلعات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. (النهاية)

ع ع / أ م ح


MENAFN06072025000071011013ID1109765880

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