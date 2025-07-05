لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة تُجسّد ذكاء نظام التشغيل iOS، تتيح أجهزة آيفون لمستخدميها تتبّع الرحلات الجوية بسهولة وبدون الحاجة إلى أي تطبيقات خارجية. فبمجرد كتابة اسم شركة الطيران ورقم الرحلة في تطبيقات مثل الرسائل أو البريد، يتعرّف النظام تلقائيًا على البيانات، ويوفّر معلومات فورية حول حالة الرحلة، ومواعيد الإقلاع والوصول، وحتى مسار الطائرة، مما يوفّر الوقت ويُجنّب عناء البحث.
لبنان 24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
18.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
حكاية العقاب الذهبي .. ماذا تعرف عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا؟
كيف تبرد بيتك في موجة الحر؟ نصائح فعالة للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة
هيئة الطاقة: عدم تنفيذ عمليات فصل مبرمج للتيار الكهربائي خلال انعقاد امتحانات التوجيهي
سيف بن زايد: الإمارات ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم
ماذا يحدث لجسدك عند شرب القهوة على الريق؟ بين الفوائد والمخاطر