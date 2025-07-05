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لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون

لتتبع الرحلات الجوية دون تطبيقات أو إنترنت.. ميزة جديدة من آيفون

2025-07-05 08:07:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة تُجسّد ذكاء نظام التشغيل iOS، تتيح أجهزة آيفون لمستخدميها تتبّع الرحلات الجوية بسهولة وبدون الحاجة إلى أي تطبيقات خارجية. فبمجرد كتابة اسم شركة الطيران ورقم الرحلة في تطبيقات مثل الرسائل أو البريد، يتعرّف النظام تلقائيًا على البيانات، ويوفّر معلومات فورية حول حالة الرحلة، ومواعيد الإقلاع والوصول، وحتى مسار الطائرة، مما يوفّر الوقت ويُجنّب عناء البحث.

لبنان 24

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