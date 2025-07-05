8 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال حي الزيتون وجباليا البلد
وأفاد مراسلونا، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
واستشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر، بعد قصف مسيرة إسرائيلية منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة
في السياق، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 50 مواطنا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.
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