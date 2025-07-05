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8 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال حي الزيتون وجباليا البلد

8 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال حي الزيتون وجباليا البلد

2025-07-05 08:07:27
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، بعد قصف الاحتلال حي الزيتون وجباليا البلد في قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

واستشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر، بعد قصف مسيرة إسرائيلية منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة

في السياق، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 50 مواطنا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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