اختتام تصفيات المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة

خبرني - اختتمت مساء الجمعة منافسات تصفيات المنتخب الوطني لكرة الطاولة، والتي أقامها الاتحاد الأردني لكرة الطاولة على مدار يومين في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية، وشهدت البطولة مشاركة واسعة بلغت 77 لاعبا و25 لاعبة، تنافسوا في الفئات العمرية تحت 11، 13، 15، 17، و19 سنة.

وجاءت هذه البطولة بهدف اختيار عناصر المنتخبات الوطنية التي تستعد للمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة، وقد حفلت المنافسات بأجواء قوية ومباريات شهدت مستويات متميزة من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

وفي فئة الذكور تحت 11 سنة، حقق عمر المعايطة المركز الأول، تلاه أحمد الهلول، ثم عبدالرحمن قصول في المركز الثالث، وعمر الصرايرة رابعا، أما في فئة الإناث من نفس الفئة العمرية، فقد جاءت ليندا الدرويش في المركز الأول، تلتها جود كوكش، ثم ميس الجعافرة، ورفيف القضاة في المركز الرابع.

وفي فئة الذكور تحت 13 سنة، حصل ركان الزعبي على المركز الأول، تلاه مراد الحسني، ثم عبدالله بركات، فيما حل عبدالله الهلول رابعا، أما في فئة الإناث تحت 13 سنة، فقد أحرزت إيلين دريوات المركز الأول، تلتها زينة كيالي.

وضمن فئة الذكور تحت 15 سنة، فاز عون المعايطة بالمركز الأول، وجاء يامن الجعافرة في المركز الثاني، ثم يوسف البيايضة ثالثا، وبراء العوفي رابعا. وفي فئة الإناث تحت 15 سنة، تألقت علا دريوات في المركز الأول، تلتها جنى دريوات، ثم سندس العمري، وجنى صدقة في المركز الرابع.

أما في فئة الذكور تحت 17 سنة، فقد فاز عيسى الشماع بالمركز الأول، تلاه هاشم الهباهبة، ثم يوسف في المركز الثالث، ومؤمن الجعافرة في المركز الرابع. وفي فئة الإناث تحت 17 سنة، حصلت حياة مسلم على المركز الأول، تلتها آية بركات، ثم مريم مجدي، ومارينا عبدالمسيح رابعا.

وفي فئة الذكور تحت 19 سنة، فاز نقي الدين النجادات بالمركز الأول، تلاه عبدالرحمن سمرين، ثم راشد الهباهبة، ومحمد العوفي في المركز الرابع. أما في فئة الإناث تحت 19 سنة، فقد حققت ريناد الحسني المركز الأول، تلتها بتول باسم.

وتأتي هذه التصفيات في إطار خطط الاتحاد الأردني لكرة الطاولة لتجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركات المقبلة، والعمل على تطوير مستوى اللعبة من خلال توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف المواهب الشابة.

