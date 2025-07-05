سيمبوزيوم التشكيليين في مهرجان جرش يحتفي بالهوية العربية
عمان 5 تموز (بترا)- تنظم رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، "سيمبوزيوم الرسم والحروفية والخط العربي"، بمشاركة 40 فنانا تشكيليا أردنيا وعربيا، وذلك خلال الفترة من 24 تموز ولغاية 2 آب 2025.
وبحسب بيان لإدارة المهرجان، اليوم السبت، قال رئيس الرابطة الدكتور إبراهيم الخطيب، إن هذا الحدث الفني البارز، الذي سينتج عنه معرض فني تشكيلي بالأعمال المنتجة، يأتي تزامنا مع افتتاح المهرجان، ويهدف إلى ترسيخ الهوية العربية الأصيلة وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي من خلال الفن التشكيلي والخط العربي.
وأشار إلى أن المعرض التشكيلي سيقام في ختام المهرجان، ويعرض فيه نتاج السيمبوزيوم من أعمال فنية مميزة.
وأوضح الخطيب أن "السيمبوزيوم" سيقام في مقر الرابطة، ويشارك به 30 فنانا تشكيليا أردنيا من أعضاء الرابطة، إلى جانب 10 فنانين عرب، في إطار حرص الرابطة ومهرجان جرش على تقديم فعاليات ثقافية وفنية نوعية تثري المشهد الثقافي الأردني والعربي.
ونوه بأن هذه المشاركة العربية الواسعة تؤكد مكانة الأردن كحاضنة للإبداع العربي، وتجسد رؤية المملكة في مد جسور التواصل الثقافي مع الأشقاء العرب، كما ترسخ دور الرابطة كمؤسسة رائدة في دعم الفن والفنانين في الأردن والوطن العربي، وتعزز من مكانتها كمركز للإبداع والابتكار، وتسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى نشر الوعي الفني والثقافي في مجال التشكيل.
واعتبر أن الشراكة بين رابطة التشكيليين ومهرجان جرش، من خلال هذا النشاط الفني، تمثل فرصة مهمة لتقديم قيمة فنية وثقافية تعزز من مكانة المهرجان كمحفل ثقافي عربي ودولي جامع، وتسهم في جذب جمهور أوسع من محبي الفنون التشكيلية والخط العربي.
وحول أهمية "السيمبوزيوم" للفنان التشكيلي الأردني، بين الخطيب، أنه يعد فرصة ذهبية للفنانين الأردنيين لتبادل الخبرات والرؤى مع نظرائهم العرب، مما يثري تجاربهم الفنية، وينمي مهاراتهم الإبداعية، ويتيح لهم فرصة ثمينة للتشبيك وبناء علاقات مهنية مع فنانين تشكيليين من مختلف الدول العربية.
وأضاف أن "السيمبوزيوم" يعد منصة لعرض إبداعات الفنانين العرب، والتعرف على المشهد الفني الأردني، والاندماج في بيئة ثقافية غنية تعزز من تفاعلهم الفني والثقافي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تثمر مشاركة الفنانين عن إبداعات بصرية غنية تجسد تنوعا ثقافيا فريدا.
يشار إلى أن مخرجات "السيمبوزيوم" ستعرض في معرض خاص يقام في مقر الرابطة، يستمر لمدة أسبوعين بعد انتهاء فعاليات مهرجان جرش، ليتسنى للجمهور الأردني والعربي الاستمتاع بهذه الأعمال الفنية المميزة.
--(بترا)
م ت/ع أ/ف ق
05/07/2025 14:39:33
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