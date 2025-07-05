سيمبوزيوم التشكيليين في مهرجان جرش يحتفي بالهوية العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تموز (بترا)- تنظم رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، "سيمبوزيوم الرسم والحروفية والخط العربي"، بمشاركة 40 فنانا تشكيليا أردنيا وعربيا، وذلك خلال الفترة من 24 تموز ولغاية 2 آب 2025.

وبحسب بيان لإدارة المهرجان، اليوم السبت، قال رئيس الرابطة الدكتور إبراهيم الخطيب، إن هذا الحدث الفني البارز، الذي سينتج عنه معرض فني تشكيلي بالأعمال المنتجة، يأتي تزامنا مع افتتاح المهرجان، ويهدف إلى ترسيخ الهوية العربية الأصيلة وتعزيز مكانتها في المشهد الثقافي من خلال الفن التشكيلي والخط العربي.

وأشار إلى أن المعرض التشكيلي سيقام في ختام المهرجان، ويعرض فيه نتاج السيمبوزيوم من أعمال فنية مميزة.

وأوضح الخطيب أن "السيمبوزيوم" سيقام في مقر الرابطة، ويشارك به 30 فنانا تشكيليا أردنيا من أعضاء الرابطة، إلى جانب 10 فنانين عرب، في إطار حرص الرابطة ومهرجان جرش على تقديم فعاليات ثقافية وفنية نوعية تثري المشهد الثقافي الأردني والعربي.

ونوه بأن هذه المشاركة العربية الواسعة تؤكد مكانة الأردن كحاضنة للإبداع العربي، وتجسد رؤية المملكة في مد جسور التواصل الثقافي مع الأشقاء العرب، كما ترسخ دور الرابطة كمؤسسة رائدة في دعم الفن والفنانين في الأردن والوطن العربي، وتعزز من مكانتها كمركز للإبداع والابتكار، وتسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى نشر الوعي الفني والثقافي في مجال التشكيل.

واعتبر أن الشراكة بين رابطة التشكيليين ومهرجان جرش، من خلال هذا النشاط الفني، تمثل فرصة مهمة لتقديم قيمة فنية وثقافية تعزز من مكانة المهرجان كمحفل ثقافي عربي ودولي جامع، وتسهم في جذب جمهور أوسع من محبي الفنون التشكيلية والخط العربي.

وحول أهمية "السيمبوزيوم" للفنان التشكيلي الأردني، بين الخطيب، أنه يعد فرصة ذهبية للفنانين الأردنيين لتبادل الخبرات والرؤى مع نظرائهم العرب، مما يثري تجاربهم الفنية، وينمي مهاراتهم الإبداعية، ويتيح لهم فرصة ثمينة للتشبيك وبناء علاقات مهنية مع فنانين تشكيليين من مختلف الدول العربية.

وأضاف أن "السيمبوزيوم" يعد منصة لعرض إبداعات الفنانين العرب، والتعرف على المشهد الفني الأردني، والاندماج في بيئة ثقافية غنية تعزز من تفاعلهم الفني والثقافي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تثمر مشاركة الفنانين عن إبداعات بصرية غنية تجسد تنوعا ثقافيا فريدا.

يشار إلى أن مخرجات "السيمبوزيوم" ستعرض في معرض خاص يقام في مقر الرابطة، يستمر لمدة أسبوعين بعد انتهاء فعاليات مهرجان جرش، ليتسنى للجمهور الأردني والعربي الاستمتاع بهذه الأعمال الفنية المميزة.

--(بترا)

م ت/ع أ/ف ق

05/07/2025 14:39:33