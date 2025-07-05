الأمن العام: القبض على شخص ادّعى العلاج الروحي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تموز (بترا)- أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان بإسعاف فتاة من جنسية عربية إلى المستشفى بإصابات بالغة ونزيف في البطن، إثر مراجعتها شخصا يدعي أنه معالج روحي، وأدخلها للعلاج.

وأكد الناطق الإعلامي أنه بمتابعة التحقيقات ألقي القبض على الشخص الذي ادعى أنه معالج روحي، واعترف بقيامه بعلاج الفتاة، إضافة إلى مالك المركز، وستتم إحالة القضية إلى القضاء.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم مراجعة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على العلاج الروحي والسحر، لكي لا يقعوا فريسة للاحتيال أو تعرضهم لإصابات خطيرة.

--(بترا)

ل م/ ع أ/ف ق

05/07/2025 14:03:54