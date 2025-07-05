الأمن العام: القبض على شخص ادّعى العلاج الروحي

الأمن العام: القبض على شخص ادّعى العلاج الروحي
عمان 5 تموز (بترا)- أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد لمديرية شرطة جنوب عمان بإسعاف فتاة من جنسية عربية إلى المستشفى بإصابات بالغة ونزيف في البطن، إثر مراجعتها شخصا يدعي أنه معالج روحي، وأدخلها للعلاج.
وأكد الناطق الإعلامي أنه بمتابعة التحقيقات ألقي القبض على الشخص الذي ادعى أنه معالج روحي، واعترف بقيامه بعلاج الفتاة، إضافة إلى مالك المركز، وستتم إحالة القضية إلى القضاء.
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم مراجعة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على العلاج الروحي والسحر، لكي لا يقعوا فريسة للاحتيال أو تعرضهم لإصابات خطيرة.
--(بترا)
ل م/ ع أ/ف ق
05/07/2025 14:03:54
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