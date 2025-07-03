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(الصحة): نجاح أول عملية من نوعها في الكويت لعلاج ضمور مفصل الفك

(الصحة): نجاح أول عملية من نوعها في الكويت لعلاج ضمور مفصل الفك

2025-07-03 02:19:17
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 3 – 7 (كونا) -– أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس نجاح فريق طبي في مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان بإجراء عملية جراحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الكويت لمعالجة حالة ضمور حاد في مفصل الفك من الجهتين.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن العملية أجراها اختصاصي جراحة الوجه والفكين الدكتور أحمد الكندري بمشاركة فريق طبي من وحدة جراحة الوجه والفكين بالمركز حيث تكللت العملية بالنجاح وشكلت نقلة نوعية في مجال جراحة الوجه والفكين باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية الحديثة.
وأوضحت أنه تم استخدام تقنية الجراحة الافتراضية ثلاثية الأبعاد والتي أتاحت للفريق تخطيط التدخل الجراحي بدقة متناهية وتصميم مفصل صناعي مخصص بالكامل ليتلاءم مع البنية التشريحية لوجه المريضة واحتياجاتها الوظيفية.
وبينت أن ضمور الفك رافقه عدم تناسق في الفكين لدى مريضة في العقد الثالث من العمر ما تسبب لها بصعوبات بالغة في فتح الفم والتنفس والمضغ والنطق.
وأكدت الوزارة أن هذا النجاح يعكس تطور مستوى الرعاية الصحية التخصصية في دولة الكويت علاوة على كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على إجراء الجراحات المعقدة وفق أعلى المعايير العالمية. (النهاية)

م ر ف / خ د ع


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