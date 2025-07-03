(الصحة): نجاح أول عملية من نوعها في الكويت لعلاج ضمور مفصل الفك

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(الصحة): نجاح أول عملية من نوعها في الكويت لعلاج ضمور مفصل الفك
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 3 – 7 (كونا) -– أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس نجاح فريق طبي في مركز الفروانية التخصصي لطب الأسنان بإجراء عملية جراحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الكويت لمعالجة حالة ضمور حاد في مفصل الفك من الجهتين.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن العملية أجراها اختصاصي جراحة الوجه والفكين الدكتور أحمد الكندري بمشاركة فريق طبي من وحدة جراحة الوجه والفكين بالمركز حيث تكللت العملية بالنجاح وشكلت نقلة نوعية في مجال جراحة الوجه والفكين باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية الحديثة.
وأوضحت أنه تم استخدام تقنية الجراحة الافتراضية ثلاثية الأبعاد والتي أتاحت للفريق تخطيط التدخل الجراحي بدقة متناهية وتصميم مفصل صناعي مخصص بالكامل ليتلاءم مع البنية التشريحية لوجه المريضة واحتياجاتها الوظيفية.
وبينت أن ضمور الفك رافقه عدم تناسق في الفكين لدى مريضة في العقد الثالث من العمر ما تسبب لها بصعوبات بالغة في فتح الفم والتنفس والمضغ والنطق.
وأكدت الوزارة أن هذا النجاح يعكس تطور مستوى الرعاية الصحية التخصصية في دولة الكويت علاوة على كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على إجراء الجراحات المعقدة وفق أعلى المعايير العالمية. (النهاية)
م ر ف / خ د ع
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن العملية أجراها اختصاصي جراحة الوجه والفكين الدكتور أحمد الكندري بمشاركة فريق طبي من وحدة جراحة الوجه والفكين بالمركز حيث تكللت العملية بالنجاح وشكلت نقلة نوعية في مجال جراحة الوجه والفكين باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية الحديثة.
وأوضحت أنه تم استخدام تقنية الجراحة الافتراضية ثلاثية الأبعاد والتي أتاحت للفريق تخطيط التدخل الجراحي بدقة متناهية وتصميم مفصل صناعي مخصص بالكامل ليتلاءم مع البنية التشريحية لوجه المريضة واحتياجاتها الوظيفية.
وبينت أن ضمور الفك رافقه عدم تناسق في الفكين لدى مريضة في العقد الثالث من العمر ما تسبب لها بصعوبات بالغة في فتح الفم والتنفس والمضغ والنطق.
وأكدت الوزارة أن هذا النجاح يعكس تطور مستوى الرعاية الصحية التخصصية في دولة الكويت علاوة على كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على إجراء الجراحات المعقدة وفق أعلى المعايير العالمية. (النهاية)
م ر ف / خ د ع
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