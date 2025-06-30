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يديعوت أحرونوت تنقل سجالا من داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي عن حرب غزة

يديعوت أحرونوت تنقل سجالا من داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي عن حرب غزة

2025-06-30 09:06:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من أن توسيع الحرب يعرض الأسرى الإسرائيليين للخطر أثارت غضب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ونقلت الصحيفة عن سموتريتش أنه قال لزامير خلال اجتماع وزاري "نريد استعادة الاسرى لكن لسنا مستعدين للتخلي عن دولة بأكملها"، مشيرا إلى أهمية إنشاء منطقة جنوب نتساريم ونقل السكان من الشمال إليها.
كما رد بن غفير على زامير قائلا: "لم تكن هناك سابقة في حرب يتم فيها منع هزيمة العدو بسبب وجود أسرى"، بحسب ما نقلت يديعوت أحرونوت.
وأضاف بن غفير أن الهدف هو الحسم مع حماس ومنع وقوع آلاف الأسرى الإضافيين في المستقبل، مشيرا إلى أنه من الممكن استعادة أكبر عدد من الأسرى إذا عاد الضغط من خلال وقف المساعدات، ونشر الجيش في جميع أنحاء قطاع غزة.

MENAFN30062025000208011052ID1109744291

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