الرسائل المهمة للأعمال في مجلدات البريد العشوائي: لماذا تبدو رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية مزيفة الآن

الرسائل المهمة للأعمال في مجلدات البريد العشوائي: لماذا تبدو رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية مزيفة الآن
|
يجب أن تحدد أسطر الموضوع التوقعات
استخدم لغة واضحة ومتوقعة. بدلًا من "هام: اقرأ هذا الآن!"، جرّب "تذكير: ينتهي التسجيل في المزايا يوم الجمعة".
|
ابدأ بالسياق قبل أن تطلب العمل.
ابدأ بنقطة مرجعية: "لقد قمت مؤخرًا بتقديم مطالبة سفر..." أو "كجزء من عملية التوجيه الخاصة بك...".
|
عرف الإلحاح على أنه ما هو عاجل حقًا.
كثرة استخدام عبارة "في أقرب وقت ممكن" تُولّد اللامبالاة. قلّل من استخدام عبارة "الاستعجال" واشرح أهميتها. تذكر: إذا كان كل شيء عاجلاً، فلا شيء عاجل.
|
تقليل الروابط وتجنب دعوات العمل الغامضة
تجنب استخدام عبارات مثل "انقر هنا" أو إضافة روابط تشعبية لجمل كاملة. قدّم مسارًا بديلًا: "أو سجّل الدخول مباشرةً إلى لوحة التحكم ( )".
|
كن حذرا مع النغمة والتنسيق.
تجنب أسطر الموضوعات الصاخبة، أو اللغة المبهمة، أو التنسيق غير المتسق الذي قد يؤدي إلى تشغيل المرشحات.
|
اختبار قبل الإرسال
قم بتشغيل بريدك الإلكتروني من خلال أدوات اختبار تصفية البريد العشوائي لمعرفة ما قد يثير اهتمامك (Mail-Tester أو GlockApps ).
رتب أوراقك الرقمية
حتى أفضل رسالة بريد إلكتروني مكتوبة قد لا تصل أبدًا إلى المستلم إذا لم يتم تكوين بروتوكولات المصادقة الخاصة بك بشكل صحيح. SPF و DKIM و DMARC هي ثلاثة إعدادات تقنية أساسية تساعد في إثبات أن بريدك الإلكتروني جاء حقًا من نطاقك.
يخبر SPF موفري البريد الإلكتروني بالخوادم المسموح لها بإرسال رسائل بريد إلكتروني باستخدام اسم نطاقك - مما يساعد على منع مرسلي البريد العشوائي من التظاهر بأنهم أنت.
يضيف DKIM توقيعًا رقميًا إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لإثبات أنها جاءت منك حقًا ولم يتم تغييرها في الطريق.
يجمع DMARC بين SPF و DKIM عن طريق وضع قواعد لما يجب فعله برسائل البريد الإلكتروني المشبوهة (مثل إرسالها إلى البريد العشوائي أو حظرها) ويرسل تقارير إلى فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بك حتى يتمكنوا من اكتشاف إساءة الاستخدام.
توضح كولارد: "هذه البروتوكولات تشبه إلى حد ما جواز السفر الرقمي". "بدونها، حتى رسالة بريد إلكتروني حقيقية قد لا تمر."
ولكن حتى رسائل البريد الإلكتروني السليمة من الناحية الفنية يمكن أن تفشل إذا لم تبدو شرعية للقارئ. ولهذا السبب من المهم بنفس القدر مراعاة كيفية قيام فرقك الداخلية بصياغة الرسائل وإرسالها.
أمان العلامة التجارية الداخلية: لا تدرب المستلمين فقط – درب المرسلين أيضًا
غالبًا ما تركز التوعية السيبرانية على الكشف. ولكن للحفاظ على إمكانية التسليم والثقة، فإن سلوك المرسل مهم أيضًا. علم الفرق تجنب الإشارات الحمراء العرضية. شارك القوالب وأدلة سطر الموضوع. وتأكد من أن الموظفين – وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى مجموعات كبيرة – يفهمون أساسيات التواصل الجدير بالثقة.
الاتساق هو المفتاح. تأكد من أن الاتصالات تأتي من نفس العناوين الرسمية، واتبع التنسيقات المألوفة، وحافظ على نبرة يمكن التعرف عليها. هذا يعلم المستلمين ما يجب توقعه – وما يجب الحذر منه – مما يبني خطًا أوضح بين الرسائل المشروعة والمزيفة المحتملة.
تقول كولارد: "هذا جزء من نظافة العلامة التجارية الداخلية". "عندما يتواصل فريقك باستمرار بوضوح وبشكل يمكن التنبؤ به، فإنك تبني الثقة بمرور الوقت – مع كل من الموظفين والعملاء. هذه الثقة تجعل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أسهل في التعرف عليها، وأكثر أمانًا للتسليم، وأكثر عرضة للفتح."
في عالم يمكن للذكاء الاصطناعي فيه تقليد نبرتك وقالبك بسهولة ، فإن أفضل دفاع لك هو أن تبتوزيع APO Group بالنيابة عن KnowBe4.
تفاصيل الاتصال:
آن دولينشيك
KnowBe4
...
تي جي كوينراد
Red Ribbon
...
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الكل يتساءل: ما شكل العالم الذي ينشده دونالد ترامب؟
لا تستخدم التلفون أثناء الشحن !
كذب واحتيال "الذكاء الاصطناعي".. خطر يتنامى
5 اقتراحات ميدانية لضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية لمنع الغياب غير المبرر
مكتبة محمد بن راشد تزوّد الشباب بمهارات سوق العمل
جدوى تقود جولة استثمارية في بترو آب بقيمة 50 مليون دولار