الرسائل المهمة للأعمال في مجلدات البريد العشوائي: لماذا تبدو رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية مزيفة الآن

في مكافحة التصيد الاحتيالي، تحقق المنظمات ذات التفكير المستقبلي الانتصار. ولكن هناك مشكلة. فاليقظة المتزايدة التي مكنت الموظفين من اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة تخلق الآن معضلة جديدة: يتم الإبلاغ عن الرسائل المشروعة والبالغة الأهمية للأعمال، أو تجاهلها، أو دفنها في مجلدات البريد العشوائي. وفي مشهد الإنترنت المدعوم بالذكاء الاصطناعي اليوم، قد يكون هذا الرد مبررًا بقدر ما هو ضار.

التصيد الاحتيالي يعمل ويعيد تشكيل الثقة

لقد عزز إصدار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي محاولات التصيد الاحتيالي. يظهر تقرير KnowBe 4 لاتجاهات تهديدات التصيد الاحتيالي لعام 202 أن أكثر من 80 من رسائل البريد الإلكتروني التصيدية التي تم تحليلها تم تعزيزها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر إقناعًا بكثير من ذي قبل.

تقول آنا كولارد، نائبة الرئيس الأول لاستراتيجية المحتوى والمبشرة في KnowBe4 Africa: "لقد تم التلاعب بالحدس الذي كنا نعتمد عليه – وحتى نماذج اللغة الكبيرة التي يتم استكشافها الآن للمساعدة في اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة تعاني أيضًا". "إنهم مجبرون على البحث بشكل أعمق، وتقييم النبرة والسياق والإشارات الحمراء الأكثر دقة."

النتيجة؟ الشك هو الوضع الافتراضي الآن

وهذا ليس بلا مبرر. لقد ساعدت برامج التوعية الأمنية السيبرانية الناضجة ومحاكاة التصيد الاحتيالي على زيادة شكوك الموظفين . لكن هذا النجاح كشف عن مشكلة جديدة: المبالغة في التصحيح.

يتم الآن إساءة الحكم بشكل متزايد على رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية – من الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات أو الشؤون القانونية أو المبيعات. في بعض الحالات، يتم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ على أنها تصيد احتيالي من قبل الأشخاص أو الأنظمة.

في حالات أخرى، يتم تجاهلها ببساطة. المفارقة هي أن بعضًا من أكثر سمات الاتصال المؤسسي شيوعًا وشرعية هي الآن تلك التي تثير إشارات حمراء:

الاستعجال: "وقّع هذا بحلول نهاية اليوم"؛ أو عندما يتم وضع علامة "عاجل" على كل بريد إلكتروني من زميل

مرسلون غير متوقعين: مثل أدوات الموارد البشرية أو منصات SaaS

دعوات لاتخاذ إجراء: "انقر هنا للتأكيد"

الغرابة الأسلوبية: نص مصقول بشكل مفرط، أو الكثير من الروابط أو العبارات الجريئة

عدم التوافق التقني: رسائل البريد الإلكتروني من مرسلين شرعيين تفشل في فحوصات DMARC أو DKIM

تقول كولارد: "حتى مجرد استخدام نطاق مرسل تابع لجهة خارجية يمكن أن يسبب ارتباكًا". "إذا لم يتوقع الموظفون ذلك – أو لم يتعرفوا على المنصة – فقد يتم الإبلاغ عن الرسالة."

ولسبب وجيه أيضًا، فوفقًا لـ تقرير KnowBe 4 لاتجاهات تهديدات التصيد الاحتيالي ، فإن أفضل 5 منصات شرعية تُستخدم لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التصيدية تشمل أدوات عمل شائعة مثل DocuSign و Paypal و Microsoft و Google Drive و Salesforce.

تكلفة الإيجابيات الخاطئة

عندما يتم تهميش رسائل البريد الإلكتروني الحقيقية، يكون التأثير أكثر من مجرد رسالة فائتة. يمكن أن تؤدي تحديثات تكنولوجيا المعلومات المتأخرة، والمواعيد النهائية للموارد البشرية التي يتم تجاهلها، وفرص المبيعات الضائعة إلى إحداث تأثيرات متتالية خطيرة عبر العمليات. كما تؤدي مشكلات التسليم إلى تآكل الثقة. وفي البيئات عالية المخاطر مثل الرعاية الصحية أو الخدمات القانونية أو المالية، يمكن أن تصبح الإيجابيات الخاطئة مكلفة للغاية بسرعة كبيرة.

إذن، كيف تكتب رسائل بريد إلكتروني يتم قراءتها – لا يتم الإبلاغ عنها ؟

لمكافحة هذا التحدي المتزايد، تحتاج المنظمات إلى التوقف عن التفكير في مخاطر التصيد الاحتيالي على أنها مشكلة مستلم فقط. يجب أن تبدو رسائل البريد الإلكتروني الداخلية المشروعة شرعية أيضًا.

إليك كيف يمكن لكل فريق – من الموارد البشرية إلى تكنولوجيا المعلومات إلى التسويق – كتابة رسائل بريد إلكتروني أكثر جدارة بالثقة:

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