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القسام وسرايا القدس تقصفان تجمعات للاحتلال بخان يونس

القسام وسرايا القدس تقصفان تجمعات للاحتلال بخان يونس

2025-06-29 03:08:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب عز الدين القسام إنها قصفت -بالاشتراك مع سرايا القدس- تجمعين لجنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة الأوروبي وقيزان النجار (جنوب خان يونس).

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