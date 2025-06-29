حبيبة ياسر قديح من أوائل الثانوية العامة في دبي: تهنئة محمد بن راشد وسام فخر

أعربت الطالبة حبيبة ياسر قديح، من مدرسة الشروق الخاصة في دبي – المسار العام، عن فخرها الشديد بتحقيق مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، مؤكدة أن النجاح والتفوق لا ينبعان من الخارج فقط، بل ينطلقان أولاً من إيمان الطالب بقدراته ورغبته الحقيقية في الوصول إلى القمة.

وقالت حبيبة في حديثها لـ((البيان)) إن لحظة الإعلان عن اسمها ضمن قائمة الأوائل كانت من أسعد لحظات حياتها، وكانت سعادتها مضاعفة عندما وصلت لها تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على منصة "إكس"، والتي خص فيها أوائل الثانوية العامة بعبارات تشجيعية وتحفيزية تعبّر عن فخر القيادة بطلابها.

وأضافت: "تغريدة صاحب السمو لم تكن مجرد كلمات، بل كانت بمثابة شهادة تميز وتقدير غالية، شعرت معها أن جهدي طوال السنوات الماضية لم يذهب سدى، وأن دولة الإمارات تحتضن أبناءها المتفوقين وتقدّر جهودهم وتحتفل بإنجازاتهم".

وعن خططها الأكاديمية المستقبلية، أكدت حبيبة أنها تطمح لدراسة تخصص علم النفس (السيكولوجي)، لأنه يمثّل مجالًا إنسانياً عميقاً، ويسهم في فهم السلوك البشري ودعم الصحة النفسية للأفراد والمجتمع. وقالت: "أؤمن أن العلم لا يقتصر على التخصصات التقليدية، بل يشمل أيضاً دراسة الإنسان من الداخل، وكم نحن بحاجة اليوم إلى متخصصين يفهمون دوافع الناس ويساعدونهم على تجاوز التحديات النفسية".

وأكدت حبيبة أن دعم والديها كان له دور كبير في نجاحها، فقد وفرا لها بيئة مستقرة وداعمة في كل مراحل دراستها، ولم يبخلا عليها بالنصيحة أو الوقت أو التحفيز. وأضافت: "أسرتي هي السند الأول، وكل تفوق أحق أن يُنسب إليهم كما يُنسب لي".

وختمت حديثها برسالة لزملائها:“التفوق لا يُصنع بالصدفة، بل يبدأ من داخل كل طالب يملك الشغف والرغبة والنية الصادقة. لا تنتظروا من أحد أن يشعل لكم طريق النجاح، بل أشعلوه أنتم بأنفسكم”