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حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله

حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله

2025-06-24 06:07:58
(MENAFN- Al-Bayan) ">

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

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