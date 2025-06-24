صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هدنة إسرائيل وإيران

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية، حيث ارتفعت عقود مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 5ر0 %.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1% ليصل إلى 38756 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 7ر1 % ليصل إلى 94ر24078 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 9ر0 % ليصل إلى 92ر3411 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر2 % ليصل إلى 90ر3082 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 9ر0 % ليصل إلى 40ر8551 نقطة.

وصعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% ليصل إلى 17ر6025 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9ر0% ليصل إلى 78ر42581 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 9ر0% ليصل إلى 97ر19630 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 7ر2 % ليصل إلى 67ر66 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بنسبة 5ر2 ليصل إلى 68ر69 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 34ر145 ينا ياباني من 16ر145 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1604ر1 دولار من 1575ر1 دولار.