جدوى تستحوذ على حصة أغلبية في مخازن العناية عبر صندوقها المتنوع للملكية الخاصة

أعلنت شركة جدوى للاستثمار، الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة مخازن العناية، وذلك عبر صندوقها "صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية".

تأسست شركة مخازن العناية في عام 2019، وهي علامة تجارية سعودية مبتكرة في قطاع التجزئة، وتشغّل حاليًا 15 فرعًا في مختلف مناطق المملكة. وقد ساهمت الشركة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الجمال والعناية الشخصية من خلال تطوير نموذج تجزئة حديث يُعرف بـ"المتجر المتخصص متعدد المنتجات"، والذي يوفر مزيجًا فريدًا يجمع بين تنوع وشمولية المنتجات ذات الجودة العالية، والأسعار المنخفضة على مدار العام، ضمن تجربة تسوّق راقية ومتكاملة تلبي تطلعات شرائح واسعة من العملاء. وبفضل قاعدة عملاء متنامية ونموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع، تمضي الشركة بثبات نحو توسيع نطاق حضورها داخل المملكة.

تمثل هذه الصفقة الاستثمار الرابع ضمن صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية (صندوق جدوى الخليجي الأول للأسهم الخاصة سابقًا)، وذلك بعد استثمارات سابقة في كل من قصة للعطور، ومجموعة بلاك سبون، وتكا وي.

وبهذه المناسبة، صرّح طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، قائلًا: "يسعدنا الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة مخازن العناية في ثاني استثماراتنا بقطاع التجزئة على مستوى المنطقة. وتعكس هذه الصفقة ثقتنا الراسخة في تطور السوق الاستهلاكية في المملكة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية هيكلية وتحول نحو مفاهيم حديثة في قطاع التجزئة."

من جهته، قال إيلي الخوري، رئيس قسم الملكية الخاصة في جدوى للاستثمار: "تُعد مخازن العناية شركة رائدة في قطاع يشهد نموًا وتحولًا متسارعًا. وقد نجحت في تطوير نموذج فريد يجمع بين التسعير القائم على القيمة وجودة تجربة التسوّق، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويهيئها لاغتنام الفرص المستقبلية للنمو. ويأتي هذا الاستثمار في صميم استراتيجيتنا الهادفة إلى دعم الشركات الواعدة ذات النماذج التشغيلية القابلة للتوسع."

كما علّق عبدالله المديهش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مخازن العناية، بقوله: "تمثل شراكتنا مع جدوى للاستثمار محطة محورية في مسيرة الشركة. وسنستفيد من خبرات جدوى في تسريع وتيرة نمونا، وتعزيز قدراتنا التشغيلية، ورفع مستوى الحوكمة، وتحقيق قيمة طويلة الأمد، بما يهيّئ الشركة للمرحلة المقبلة من النمو. كما تُمهّد هذه الشراكة نحو تعزيز موقعنا الريادي في قطاع الجمال والعناية الشخصية على مستوى المملكة، وتحقيق طموحاتنا المستقبلية للإدراج في السوق المالية السعودية الرئيسية".

عن شركة جدوى للاستثمار

جدوى للاستثمار هي شركة تقدم خدمات متعددة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولديها أصول عملاء تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال سعودي (30 مليار دولار أمريكي) في الأسهم العامة، والملكية الخاصة، والعقارات، والائتمان الخاص والدخل الثابت وأسواق النقد. وتشمل قاعدة عملاء جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، وشركات ومكاتب عائلية محلية رائدة، وأفراد ذوي ملاءة مالية عالية.

تمارس جدوى للاستثمار أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم 37-06034.