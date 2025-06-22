جناح الإمارات في بكين.. إصدارات نوعية وشراكات استراتيجية

جناح الإمارات في بكين.. إصدارات نوعية وشراكات استراتيجية
وعرض الجناح العديد من الإصدارات التي تعكس الترابط الثقافي بين الحضارتين العربية والصينية، وعزز هذا التوجه الشراكات واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين ناشرين إماراتيين وصينيين لترجمة وإصدار الكتب التي تبرز الثقافتين العربية والصينية.
وشهد جناح الدولة جلسات حوارية ناقشت آليات تحويل مسارات التعاون الثقافي إلى شراكات استراتيجية دائمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأردن يحذر من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة
الساير وتويوتا تطلقان أول لاند كروزر هايبرد في الكويت
حديث الملك إلى السلطات.. لا تأجيج للصِّراع الإقليمي ولا تشكيك بمواقف الأردن
نتنياهو: أشكر الرئيس ترمب والقوة تأتي بالسلام
وزارة النقل تطلق خط إربد عمّان على محورين رئيسيين
جيش الاحتلال الإسرائيلي: تدمير صواريخ خرمشهر الإيرانية قبل إطلاقها