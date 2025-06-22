جناح الإمارات في بكين.. إصدارات نوعية وشراكات استراتيجية

MENAFN - Al-Bayan) نجح جناح الإمارات المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، الذي أقيم خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري، في إبراز وتعزيز الروابط الثقافية بين الحضارتين العربية والصينية.

وعرض الجناح العديد من الإصدارات التي تعكس الترابط الثقافي بين الحضارتين العربية والصينية، وعزز هذا التوجه الشراكات واتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين ناشرين إماراتيين وصينيين لترجمة وإصدار الكتب التي تبرز الثقافتين العربية والصينية.

وشهد جناح الدولة جلسات حوارية ناقشت آليات تحويل مسارات التعاون الثقافي إلى شراكات استراتيجية دائمة.