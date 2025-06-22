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اشتداد المنافسة بين الموسيقيين والذكاء الاصطناعي

اشتداد المنافسة بين الموسيقيين والذكاء الاصطناعي

2025-06-22 07:10:38
(MENAFN- Al-Bayan) تشتد المنافسة بين الموسيقيين في العالم، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح في مقدور أي شخص الآن تأليف أغنية أو تلحينها، أو حتى غناؤها بصوت مطرب، بمجرد ضغطة زر، باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.
وتقول المغنية وكاتبة الأغاني ليفينا: ((عندما يتعلق الأمر بالجودة، لا يمكن لهذه النماذج منافسة إبداعات البشر)).

لكن المشكلة ستكمن في الكم الهائل من الموسيقى التي يجب على المبدعين البشر إنتاج مؤلفات متميزة عنها على خدمات البث. وتضيف ليفينا: ((عندما يُغمرنا الذكاء الاصطناعي بالكثير من المؤلفات الموسيقية، يصبح الأمر أكثر صعوبة)).

ويقول كريستوفر آن، المتخصص في حملات الدعاية للفنانين، لصالح إحدى روابط الموسيقيين الألمان، إن قلة قليلة من الموسيقيين ((يشيدون)) باستخدام الذكاء الاصطناعي، من حيث المبدأ، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر أساليب إبداعية يمكن تكرارها لاحقاً.

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