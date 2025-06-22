اشتداد المنافسة بين الموسيقيين والذكاء الاصطناعي
وتقول المغنية وكاتبة الأغاني ليفينا: ((عندما يتعلق الأمر بالجودة، لا يمكن لهذه النماذج منافسة إبداعات البشر)).
لكن المشكلة ستكمن في الكم الهائل من الموسيقى التي يجب على المبدعين البشر إنتاج مؤلفات متميزة عنها على خدمات البث. وتضيف ليفينا: ((عندما يُغمرنا الذكاء الاصطناعي بالكثير من المؤلفات الموسيقية، يصبح الأمر أكثر صعوبة)).
ويقول كريستوفر آن، المتخصص في حملات الدعاية للفنانين، لصالح إحدى روابط الموسيقيين الألمان، إن قلة قليلة من الموسيقيين ((يشيدون)) باستخدام الذكاء الاصطناعي، من حيث المبدأ، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر أساليب إبداعية يمكن تكرارها لاحقاً.
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