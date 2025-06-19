الفنان سلطان عبد الرحمن: من خشبة المسرح إلى عدسة الإخراج بثقة وإبداع

الفنان سلطان عبد الرحمن: من خشبة المسرح إلى عدسة الإخراج بثقة وإبداع
ولم يتوقف طموح سلطان عند التمثيل فقط، بل خاض تجربة الإخراج في أفلام قصيرة مثل“نقطة نهاية السطر” و*“عكس عقارب الساعة”*، والتي ناقشت قضايا اجتماعية بأسلوب إنساني وطرح بصري حديث، ما جعله يحظى باهتمام النقاد والمتابعين على حد سواء.
ويؤكد سلطان عبد الرحمن أن المسرح سيظل بيته الأول، لكنه يرى في السينما أفقاً أوسع للتعبير، مشيداً بالدعم المتزايد الذي يشهده القطاع الثقافي والفني في المملكة، والذي ساهم في إبراز جيل جديد من المبدعين.
ويستعد حالياً لإطلاق مشروع مسرحي جديد في مدينة جدة، إلى جانب تحضيرات لإنتاج فيلم مستقل بالتعاون مع عدد من صنّاع السينما الشباب، ضمن رؤيته لتقديم محتوى يعكس هوية المجتمع السعودي بروح عصرية.
جاء غياب سلطان في أعقاب ظروف إنسانية صعبة، حيث توقف عن العمل الفني لرعاية والده الذي أصيب بمرض استمر لفترة طويلة، ثم فُجع بوفاته. ولم تمضِ فترة قصيرة حتى واجه مصاباً آخر بوفاة شقيقه الأكبر بعد صراع مع المرض، ما أثر بشكل بالغ على نفسيته ودفعه للانسحاب مؤقتًا من الساحة.
وبعد تجاوز هذه المحن، عاد سلطان في عام 2025 بأعمال جديدة تعكس نضجه الفني ورغبته في تقديم محتوى عميق يحمل رسالة. من أبرزها مشاركته في مسلسل“اخر ريال”، الذي حقق تفاعلًا لافتًا، إلى جانب تحضيره لعملين قيد التصوير حالياً: أحدهما مسرحي، والآخر فيلم سينمائي اجتماعي من تأليفه وإخراجه.
ويؤكد سلطان عبد الرحمن أن العودة لم تكن سهلة، لكنها“ضرورية” لاستكمال حلم بدأه من خشبة المسرح، ويضيف:“الفن ليس فقط مهنة، بل حياة كاملة تعيد للإنسان اتزانه وشغفه بعد كل ما مرّ به.”
ويستعد سلطان حاليًا لعرض مسرحي جديد في جدة، بالتوازي مع العمل على فيلم يسلّط الضوء على قضايا الشباب، ضمن رؤيته لتقديم فن سعودي واقعي يمسّ الناس ويعبّر عنهم.الوسوم#الإخراج #التمثيل الفنان سلطان عبد الرحمن
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