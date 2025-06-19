الفنان سلطان عبد الرحمن: من خشبة المسرح إلى عدسة الإخراج بثقة وإبداع

MENAFN - Asdaf News) يواصل الفنان سلطان عبد الرحمن ترسيخ حضوره في المشهد الفني المحلي، متنقلاً بين التمثيل والإخراج بخطى واثقة تعكس شغفه بالمسرح والسينما. انطلقت مسيرته الفنية من جمعية الثقافة والفنون في جدة والطائف، حيث صقل موهبته في التمثيل على خشبة المسرح، قبل أن ينتقل إلى الشاشة الصغيرة ويشارك في أعمال درامية وكوميدية لاقت صدى جماهيرياً، من أبرزها مسلسل حالت حال 1 و2” و*“شطّبنا”*. مسلسل دون ومسلسل العياله ومسلسل حب الطيبن و مسلسل اخر ريال و مسلسل علو الاولين 5

ولم يتوقف طموح سلطان عند التمثيل فقط، بل خاض تجربة الإخراج في أفلام قصيرة مثل“نقطة نهاية السطر” و*“عكس عقارب الساعة”*، والتي ناقشت قضايا اجتماعية بأسلوب إنساني وطرح بصري حديث، ما جعله يحظى باهتمام النقاد والمتابعين على حد سواء.

ويؤكد سلطان عبد الرحمن أن المسرح سيظل بيته الأول، لكنه يرى في السينما أفقاً أوسع للتعبير، مشيداً بالدعم المتزايد الذي يشهده القطاع الثقافي والفني في المملكة، والذي ساهم في إبراز جيل جديد من المبدعين.

ويستعد حالياً لإطلاق مشروع مسرحي جديد في مدينة جدة، إلى جانب تحضيرات لإنتاج فيلم مستقل بالتعاون مع عدد من صنّاع السينما الشباب، ضمن رؤيته لتقديم محتوى يعكس هوية المجتمع السعودي بروح عصرية.

جاء غياب سلطان في أعقاب ظروف إنسانية صعبة، حيث توقف عن العمل الفني لرعاية والده الذي أصيب بمرض استمر لفترة طويلة، ثم فُجع بوفاته. ولم تمضِ فترة قصيرة حتى واجه مصاباً آخر بوفاة شقيقه الأكبر بعد صراع مع المرض، ما أثر بشكل بالغ على نفسيته ودفعه للانسحاب مؤقتًا من الساحة.

وبعد تجاوز هذه المحن، عاد سلطان في عام 2025 بأعمال جديدة تعكس نضجه الفني ورغبته في تقديم محتوى عميق يحمل رسالة. من أبرزها مشاركته في مسلسل“اخر ريال”، الذي حقق تفاعلًا لافتًا، إلى جانب تحضيره لعملين قيد التصوير حالياً: أحدهما مسرحي، والآخر فيلم سينمائي اجتماعي من تأليفه وإخراجه.

ويؤكد سلطان عبد الرحمن أن العودة لم تكن سهلة، لكنها“ضرورية” لاستكمال حلم بدأه من خشبة المسرح، ويضيف:“الفن ليس فقط مهنة، بل حياة كاملة تعيد للإنسان اتزانه وشغفه بعد كل ما مرّ به.”

ويستعد سلطان حاليًا لعرض مسرحي جديد في جدة، بالتوازي مع العمل على فيلم يسلّط الضوء على قضايا الشباب، ضمن رؤيته لتقديم فن سعودي واقعي يمسّ الناس ويعبّر عنهم.

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