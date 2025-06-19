أنور قرقاش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل فورًا

أنور قرقاش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل فورًا
ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الهجوم الإسرائيلي على إيران والحرب الدائرة بينهما لحظة فارقة تحمل في طياتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها. الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فورًا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها".
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