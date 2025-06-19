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أنور قرقاش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل فورًا

أنور قرقاش: الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل فورًا

2025-06-19 05:12:59
(MENAFN- Al-Bayan) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل فورًا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الهجوم الإسرائيلي على إيران والحرب الدائرة بينهما لحظة فارقة تحمل في طياتها تداعيات عميقة على البلدين والمنطقة بأسرها. الحكمة والمسؤولية تقتضيان وقف الحرب فورًا والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، فهكذا تُعلِّمنا تجارب المنطقة وتاريخ حروبها".

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