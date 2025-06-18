كنعان: فلسطين والقدس رسالة ملكية بين يدي البرلمان الأوروبي

كنعان: فلسطين والقدس رسالة ملكية بين يدي البرلمان الأوروبي
واضاف كنعان في بيان اليوم، إن اللقاء والخطاب الملكي يأتي في وقت ومناخ عصيب يشهد فيه العالم تسارعاً في الازمات والصراعات والتحديات إضافة للتطورات والابتكارات التكنولوجية، وفي وقت يشهد فيه العالم وللأسف حالة فقده لبوصلته وتعاليمه وقيمه الاخلاقية، وقد تعاظمت فيه الآلام والمآسي الانسانية في فلسطين عامة و في غزة خاصة، وفي هذا الوقت أيضاً نشعر حرص اوروبا على ضرورة ترسيخ الامن العالمي فهي تُعاني تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة الطاقة والتحديات الاقتصادية واللاجئين.
وأشار كنعان الى تأكيد جلالة الملك بأهمية الموقف الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية بما في ذلك اعلان الكثير من الدول الاوروبية عزمها الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية مثل فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا وغيرها من الدول الاوروبية، ما يشكل دعماً للقضية على الصعيد الدبلوماسي .
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