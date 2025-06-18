كنعان: فلسطين والقدس رسالة ملكية بين يدي البرلمان الأوروبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الخطاب الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني للمرة السادسة أمام البرلمان الاوروبي، هو تأكيد على مركزية المؤسسات الاوروبية وموقفها الدولي تجاه كل ما يجري من متغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية عالمية، خاصة ما يتعلق منها بقضايا منطقتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها مدينة القدس.



واضاف كنعان في بيان اليوم، إن اللقاء والخطاب الملكي يأتي في وقت ومناخ عصيب يشهد فيه العالم تسارعاً في الازمات والصراعات والتحديات إضافة للتطورات والابتكارات التكنولوجية، وفي وقت يشهد فيه العالم وللأسف حالة فقده لبوصلته وتعاليمه وقيمه الاخلاقية، وقد تعاظمت فيه الآلام والمآسي الانسانية في فلسطين عامة و في غزة خاصة، وفي هذا الوقت أيضاً نشعر حرص اوروبا على ضرورة ترسيخ الامن العالمي فهي تُعاني تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة الطاقة والتحديات الاقتصادية واللاجئين.

وأشار كنعان الى تأكيد جلالة الملك بأهمية الموقف الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية بما في ذلك اعلان الكثير من الدول الاوروبية عزمها الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية مثل فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا وغيرها من الدول الاوروبية، ما يشكل دعماً للقضية على الصعيد الدبلوماسي .