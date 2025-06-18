وزير الخارجية لـ(كونا): خطة لإجلاء المواطنين الكويتيين من إيران في ضوء التطورات بالمنطقة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري

الكويت - 17 - 6 (كونا) -- قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء إن (الوزارة) أعدت خطة طوارئ شاملة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزارة الخارجية وبتوجيهات من القيادة السياسية تتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين الكويتيين في إيران من خلال سفارة دولة الكويت في طهران مشيرا إلى التواصل المستمر معهم للتأكد من سلامتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

ودعا جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السفارة والتسجيل في خدمة (طوارئ المسافرين) مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين الكويتيين في الخارج أولوية قصوى في سياسة الدولة الخارجية. (النهاية) ن م ع / م ص ع