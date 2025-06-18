وزير الخارجية لـ(كونا): خطة لإجلاء المواطنين الكويتيين من إيران في ضوء التطورات بالمنطقة

وزير الخارجية لـ(كونا): خطة لإجلاء المواطنين الكويتيين من إيران في ضوء التطورات بالمنطقة
الكويت - 17 - 6 (كونا) -- قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الثلاثاء إن (الوزارة) أعدت خطة طوارئ شاملة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزارة الخارجية وبتوجيهات من القيادة السياسية تتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين الكويتيين في إيران من خلال سفارة دولة الكويت في طهران مشيرا إلى التواصل المستمر معهم للتأكد من سلامتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.
ودعا جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السفارة والتسجيل في خدمة (طوارئ المسافرين) مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين الكويتيين في الخارج أولوية قصوى في سياسة الدولة الخارجية. (النهاية) ن م ع / م ص ع
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