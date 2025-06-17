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دلّلوا أنفسكم بصيف أحلام لا مثيل له مع باقة "ريكسوس مارينا أبوظبي" الحصرية لعام 2025
(MENAFN- Iris Media Press Services) تمتّعوا بلحظات من الاسترخاء، ونكهات عالمية تأسر الحواس، وتجارب فريدة في قلب العاصمة الإماراتية، مع باقة صيفية حصرية تتيح لكم الإقامة بأسعار استثنائية بين 11 يونيو و31 أغسطس.
أبوظبي: أعلن فندق ريكسوس مارينا أبوظبي عن باقته الجديدة لموسم صيف 2025 والتي توفر العديد من المغامرات والتجارب والأوقات المُفعمة بالاسترخاء والراحة في رحاب وجهةٍ فريدةٍ من نوعها للعائلات والأصدقاء.
سواءً كنتم تخطّطون لإجازة عائلية مفعمة بالمرح، أو رحلة رومانسية حالمة لشخصين، أو مغامرة نابضة بالحياة مع الأصدقاء، فإن ريكسوس مارينا أبوظبي يعدكم بلحظات لا تُنسى. تنتظركم تجارب طهو استثنائية، وضيافة دافئة تنبض بالفخامة، إلى جانب جلسات استرخاء ولياقة في نادي "إكسكلوسف"، ومغامرات مليئة بالمرح في نادي "ريكسي" المصمم خصيصاً لإسعاد الأطفال.
يطلّ فندق ريكسوس مارينا أبوظبي على كورنيش المدينة الخلاب، ويتميّز بتصميم معماري استثنائي يعكس تاريخ أبوظبي البحري وحاضرها العصري. ويضمّ المنتجع مجموعة من الغرف الأنيقة والراقية، بما في ذلك الأجنحة الجديدة التي تتراوح بين غرفة واحدة إلى أربع غرف نوم، والمُصمّمة لتوفير الراحة وتلبية كافة الأذواق لمجموعات من مختلف الأحجام. يتميز كل جناح بمساحات واسعة، وإطلالات خلابة على الخليج العربي أو أفق المدينة، وتصاميم مدروسة بعناية، بدءاً من خيارات الغرف الفاخرة ذات الغرفة الواحدة المثالية للأزواج، وصولاً إلى الجناح الملكي الفسيح الذي يضمّ أربع غرف نوم، وساونا خاصة، وتراسات واسعة، ومرافق فاخرة.
يقدم المنتجع لضيوفه فرصةً لعيش أوقات لا مثيل لها مع شاطئٍ خاص بطول 200 متر بإطلالات متماهية مع الأفق أو لتجربة انتعاش السباحة في واحدٍ من أربع أحواض سباحة تشمل مسبحاً مُخصّصاً للأطفال، ومسبح هادئ مُخصّص للكبار فقط. بالإضافة إلى ذلك يضمّ فندق ريكسوس مارينا أبوظبي مجموعة متنوعة من المطاعم الراقية، بما في ذلك مطعم "بيبولز" الذي يقدّم أشهى مأكولات البحر الأبيض المتوسط، و"فيرو إيتاليانو" المتفرّد بأطباقه التي تعبق بالنكهات الإيطالية، وبشاطئ "إيسلا"، الذي يشكّل وجهةً مثالية لنهاية اليوم مع وجبات خفيفة، ومشروبات مُميّزة، وأجواء مستوحاة من هافانا.
يُتيح البرنامج اليومي للأطفال فرصةً مبهجة للضيوف الصغار لقضاء عطلة مدرسية استثنائية مليئة بالمرح والإبداع في نادي "ريكسي" للأطفال، النادي المُصمّم خصيصاً لضمان أجواء آمنة للصغار وتحت إشراف كامل داخل المنتجع. ويقدّم المكان أجواء تتيح استكشاف اهتمامات جديدة وتكوين صداقات ممتعة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل يوغا الأطفال، الرقص، دروس الطبخ، كرة القدم، وتلوين الوجوه، إلى جانب ورش الأعمال اليدوية، الليغو، الأوريغامي، والرسم. أما اليافعون، فبإمكانهم قضاء أوقات مليئة بالحيوية في غرفة الأنشطة الترفيهية، حيث تنتظرهم ألعاب الأركيد، بلاي ستيشن 5، ورش عمل دي جي، هوكي الجليد، كرة قدم الطاولة، وغيرها من التجارب الترفيهية المميزة.
وسيحظى الضيوف من الفئات العمرية الأخرى بفرصة الحفاظ على نشاطهم وحيويتهم طوال فترة الإقامة من خلال برنامج رياضي متكامل يقدّمه نادي "إكسكلوسف" الرياضي والمجهّز بأحدث التجهيزات. يقدّم النادي مجموعة متنوّعة من الحصص الداخلية بقيادة مدربين محترفين، تشمل كروس فت، تمارين TRX، تاباتا، كانغو باور، الملاكمة وغيرها من الأنشطة عالية الكثافة. ولمن يفضلون التمارين المنعشة في الهواء الطلق، يمكنهم الانضمام إلى حصص رياضية مائية مثل أكوا سايكل، أكوا بوكسنغ، أو الاستمتاع بجولات التجديف وركوب الدراجات عند غروب الشمس.
أما الذين يبحثون عن لحظات أكثر هدوءاً، فيمكنهم بدء يومهم بجلسة يوغا صباحية، تقوية أجسامهم مع تمارين البيلاتس، أو التخلص من التوتر من خلال تمارين التمدد الهوائي، لتحظى أجسادهم وعقولهم بتوازن مثالي خلال الإقامة.
يقدّم ريكسوس مارينا أبوظبي تجربة مُتكاملة تُجسّد مفهوم" العطلة المثالية في مكان واحد"حيث تجد كل ما تحتاج إليه لقضاء عطلة صيفية لا تنسى. تمثل الباقة الخاصة بالموسم الصيفي الفرصة المثالية للاستمتاع بمرافق المنتجع الترفيهية المتنوعة، والمشاركة في أنشطة يومية تنبض بالحياة، أو ببساطة الاسترخاء بجانب المسبح، والانضمام إلى جلسات اليوغا، وتذوّق مجموعة مميزة من الأطباق الشهية. سواءً كنتم تخطّطون لعطلة ممتعة برفقة الأصدقاء، أو ترغبون في ملاذ رومانسي مع الشريك، أو تبحثون عن إجازة مليئة بالذكريات مع العائلة، احجزوا إقامتكم الآن ودعوا فندق ريكسوس مارينا أبوظبي يصنع لكم صيفاً لا ينسى بكل ما للكلمة من معنى.
تواريخ الحجز: من الآن وحتى 31 أغسطس
تواريخ الإقامة: من 11 يونيو وحتى 31 أغسطس
العرض والسعر: احجز إقامة لمدة ليلتين أو أكثر للاستفادة من أسعار خاصة
غرفة الأنشطة الترفيه
المكان: غرفة اجتماعات كيشي
الأوقات: مفتوحة يومياً من 10:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً
الأنشطة: ألعاب الأركيد، بلاي ستيشن 5، ورش عمل الدي جي، هوكي الطاولة، كرة قدم الطاولة، تنس الطاولة، وألعاب من الورق المقوى للضيوف الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً
برنامج نادي ريكسي للأطفال:
الاثنين – موضوع اليوم: الشرق الأوسط
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: ملاكمة للأطفال
● 1:00 ظهراً: ألعاب موسيقية
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: حصة رقص
● 4:00 عصراً: ماستر شيف بيتزا للأطفال
● 5:00 عصراً: ألعاب الصيد
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: وقت الرسوم المتحركة
الثلاثاء – موضوع اليوم: أوروبا الغربية
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: تمارين تاباتا للأطفال
● 1:00 ظهراً: ليغو تايم
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: لعبة البحث عن الكنز
● 4:00 عصراً: ماستر شيف وافل للأطفال
● 5:00 عصراً: ورشة ألعاب الخفة
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: ورشة ألعاب الخفة (جلسة ثانية)
الأربعاء – موضوع اليوم: أفريقيا
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: تمارين TRX للأطفال
● 1:00 ظهراً: لعبة البحث عن الكنز
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: حصة رقص
● 4:00 عصراً: ماستر شيف كوكيز للأطفال
● 5:00 عصراً: ورشة كاندي برينسس
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: عرض كاندي برينسس
الخميس – موضوع اليوم: الشرق الأقصى
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: ملاكمة للأطفال
● 1:00 ظهراً: فن طي الورق (الأوريغامي)
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: ليغو تايم
● 4:00 عصراً: ماستر شيف سوشي للأطفال
● 5:00 عصراً: ورشة المهرج
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: ورشة المهرج (جلسة ثانية)
الجمعة – موضوع اليوم: أمريكا
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: تمارين تاباتا للأطفال
● 1:00 ظهراً: ألعاب الصيد
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: حصة رقص
● 4:00 عصراً: ماستر شيف تاكو للأطفال
● 5:00 عصراً: ورشة ألعاب الخفة
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: ورشة ألعاب الخفة (جلسة ثانية)
السبت – موضوع اليوم: أستراليا
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: ملاكمة للأطفال
● 1:00 ظهراً: لعبة البحث عن الكنز
● 2:00 ظهراً: كرنفال ريكسي للأطفال (ألعاب، ورش عمل، زيارة المكان من قبل شخصيات كرتونية، تلوين الوجوه)
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: ورشة ترولز
الأحد – موضوع اليوم: أوروبا الشرقية
10:30صباحاً: يوغا للأطفال
11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
12:00 ظهراً: تمارين TRX للأطفال
1:00 ظهراً: ليغو تايم
2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
3:30 ظهراً: لعبة البحث عن الكنز
4:00 عصراً: ألعاب الصيد
5:00 عصراً: ورشة المهرج
6:00 مساءً: كرة القدم
8:00 مساءً: ميني ديسكو
8:30 مساءً: عرض المهرج
برنامج النادي الرياضي الحصري:
الإثنين
09:00 صباحاً: يوغا
11:00 صباحاً: تمرين كروس فيت
11:30 صباحاً: اكوا جامبينغ
11:45 صباحاً: تمارين عضلات البطن المكثفة
03:00 ظهراً: لعب جماعي على الدراجات
04:00عصراً: تمارين التمدد الهوائية
05:30عصراً: تجديف وقت الغروب
الثلاثاء
09:00 صباحاً: يوغا
11:00 صباحاً: تمرين تاباتا
11:30 صباحاً: أكوا سايكل
11:45 صباحاً: كور آند مور
03:00 ظهراً: كانغو باور
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: تجديف وقت الغروب
الأربعاء
09:00 صباحاً: تمارين التمدّد
11:00 صباحاً: تمرين TRX
11:30 صباحاً: أكوا بوكسينغ
11:45 صباحاً: تمارين عضلات البطن المكثفة
03:00 ظهراً: تمارين الورك والفخذ
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: جولة دراجات وقت الغروب
الخميس
09:00 صباحاً: يوغا
11:00 صباحاً: تمرين كروس فيت
11:30 صباحاً: أكوا سايكل
11:45 صباحاً: كور آند مور
3:00 ظهراً: ملاكمة
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: جولة دراجات وقت الغروب
الجمعة
● 09:00 صباحاً: يوغا
● 11:00 صباحاً: تمرين تاباتا
● 11:30 صباحاً: أكوا باور
● 11:45 صباحاً: تمارين عضلات البطن المكثفة
● 3:00 ظهراً: لعب جماعي على الدراجات
● 4:00 عصراً: تمارين التمدد الهوائية
● 5:30 عصراً: تجديف وقت الغروب
السبت
09:00 صباحاً: يوغا
11:00 صباحاً: تمرين كروس فيت
11:30 صباحاً: أكوا جامبينغ
11:45 صباحاً: تمارين عضلات البطن المكثفة
3:00 ظهراً: كانغو باور
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: جولة دراجات وقت الغروب
الأحد
09:00 صباحاً: تمارين تمدد
11:00 صباحاً: تمرين TRX
11:30 صباحاً: أكوا باور
11:45 صباحاً: كور آند مور
3:00 ظهراً: ملاكمة
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: جولة دراجات وقت الغروب
للحجز ولمزيد من المعلومات،
يرجى التواصل على الرقم: 0000 498 (2) 971+
أو من خلال البريد الإلكتروني:
أبوظبي: أعلن فندق ريكسوس مارينا أبوظبي عن باقته الجديدة لموسم صيف 2025 والتي توفر العديد من المغامرات والتجارب والأوقات المُفعمة بالاسترخاء والراحة في رحاب وجهةٍ فريدةٍ من نوعها للعائلات والأصدقاء.
سواءً كنتم تخطّطون لإجازة عائلية مفعمة بالمرح، أو رحلة رومانسية حالمة لشخصين، أو مغامرة نابضة بالحياة مع الأصدقاء، فإن ريكسوس مارينا أبوظبي يعدكم بلحظات لا تُنسى. تنتظركم تجارب طهو استثنائية، وضيافة دافئة تنبض بالفخامة، إلى جانب جلسات استرخاء ولياقة في نادي "إكسكلوسف"، ومغامرات مليئة بالمرح في نادي "ريكسي" المصمم خصيصاً لإسعاد الأطفال.
يطلّ فندق ريكسوس مارينا أبوظبي على كورنيش المدينة الخلاب، ويتميّز بتصميم معماري استثنائي يعكس تاريخ أبوظبي البحري وحاضرها العصري. ويضمّ المنتجع مجموعة من الغرف الأنيقة والراقية، بما في ذلك الأجنحة الجديدة التي تتراوح بين غرفة واحدة إلى أربع غرف نوم، والمُصمّمة لتوفير الراحة وتلبية كافة الأذواق لمجموعات من مختلف الأحجام. يتميز كل جناح بمساحات واسعة، وإطلالات خلابة على الخليج العربي أو أفق المدينة، وتصاميم مدروسة بعناية، بدءاً من خيارات الغرف الفاخرة ذات الغرفة الواحدة المثالية للأزواج، وصولاً إلى الجناح الملكي الفسيح الذي يضمّ أربع غرف نوم، وساونا خاصة، وتراسات واسعة، ومرافق فاخرة.
يقدم المنتجع لضيوفه فرصةً لعيش أوقات لا مثيل لها مع شاطئٍ خاص بطول 200 متر بإطلالات متماهية مع الأفق أو لتجربة انتعاش السباحة في واحدٍ من أربع أحواض سباحة تشمل مسبحاً مُخصّصاً للأطفال، ومسبح هادئ مُخصّص للكبار فقط. بالإضافة إلى ذلك يضمّ فندق ريكسوس مارينا أبوظبي مجموعة متنوعة من المطاعم الراقية، بما في ذلك مطعم "بيبولز" الذي يقدّم أشهى مأكولات البحر الأبيض المتوسط، و"فيرو إيتاليانو" المتفرّد بأطباقه التي تعبق بالنكهات الإيطالية، وبشاطئ "إيسلا"، الذي يشكّل وجهةً مثالية لنهاية اليوم مع وجبات خفيفة، ومشروبات مُميّزة، وأجواء مستوحاة من هافانا.
يُتيح البرنامج اليومي للأطفال فرصةً مبهجة للضيوف الصغار لقضاء عطلة مدرسية استثنائية مليئة بالمرح والإبداع في نادي "ريكسي" للأطفال، النادي المُصمّم خصيصاً لضمان أجواء آمنة للصغار وتحت إشراف كامل داخل المنتجع. ويقدّم المكان أجواء تتيح استكشاف اهتمامات جديدة وتكوين صداقات ممتعة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل يوغا الأطفال، الرقص، دروس الطبخ، كرة القدم، وتلوين الوجوه، إلى جانب ورش الأعمال اليدوية، الليغو، الأوريغامي، والرسم. أما اليافعون، فبإمكانهم قضاء أوقات مليئة بالحيوية في غرفة الأنشطة الترفيهية، حيث تنتظرهم ألعاب الأركيد، بلاي ستيشن 5، ورش عمل دي جي، هوكي الجليد، كرة قدم الطاولة، وغيرها من التجارب الترفيهية المميزة.
وسيحظى الضيوف من الفئات العمرية الأخرى بفرصة الحفاظ على نشاطهم وحيويتهم طوال فترة الإقامة من خلال برنامج رياضي متكامل يقدّمه نادي "إكسكلوسف" الرياضي والمجهّز بأحدث التجهيزات. يقدّم النادي مجموعة متنوّعة من الحصص الداخلية بقيادة مدربين محترفين، تشمل كروس فت، تمارين TRX، تاباتا، كانغو باور، الملاكمة وغيرها من الأنشطة عالية الكثافة. ولمن يفضلون التمارين المنعشة في الهواء الطلق، يمكنهم الانضمام إلى حصص رياضية مائية مثل أكوا سايكل، أكوا بوكسنغ، أو الاستمتاع بجولات التجديف وركوب الدراجات عند غروب الشمس.
أما الذين يبحثون عن لحظات أكثر هدوءاً، فيمكنهم بدء يومهم بجلسة يوغا صباحية، تقوية أجسامهم مع تمارين البيلاتس، أو التخلص من التوتر من خلال تمارين التمدد الهوائي، لتحظى أجسادهم وعقولهم بتوازن مثالي خلال الإقامة.
يقدّم ريكسوس مارينا أبوظبي تجربة مُتكاملة تُجسّد مفهوم" العطلة المثالية في مكان واحد"حيث تجد كل ما تحتاج إليه لقضاء عطلة صيفية لا تنسى. تمثل الباقة الخاصة بالموسم الصيفي الفرصة المثالية للاستمتاع بمرافق المنتجع الترفيهية المتنوعة، والمشاركة في أنشطة يومية تنبض بالحياة، أو ببساطة الاسترخاء بجانب المسبح، والانضمام إلى جلسات اليوغا، وتذوّق مجموعة مميزة من الأطباق الشهية. سواءً كنتم تخطّطون لعطلة ممتعة برفقة الأصدقاء، أو ترغبون في ملاذ رومانسي مع الشريك، أو تبحثون عن إجازة مليئة بالذكريات مع العائلة، احجزوا إقامتكم الآن ودعوا فندق ريكسوس مارينا أبوظبي يصنع لكم صيفاً لا ينسى بكل ما للكلمة من معنى.
تواريخ الحجز: من الآن وحتى 31 أغسطس
تواريخ الإقامة: من 11 يونيو وحتى 31 أغسطس
العرض والسعر: احجز إقامة لمدة ليلتين أو أكثر للاستفادة من أسعار خاصة
غرفة الأنشطة الترفيه
المكان: غرفة اجتماعات كيشي
الأوقات: مفتوحة يومياً من 10:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً
الأنشطة: ألعاب الأركيد، بلاي ستيشن 5، ورش عمل الدي جي، هوكي الطاولة، كرة قدم الطاولة، تنس الطاولة، وألعاب من الورق المقوى للضيوف الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً
برنامج نادي ريكسي للأطفال:
الاثنين – موضوع اليوم: الشرق الأوسط
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: ملاكمة للأطفال
● 1:00 ظهراً: ألعاب موسيقية
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: حصة رقص
● 4:00 عصراً: ماستر شيف بيتزا للأطفال
● 5:00 عصراً: ألعاب الصيد
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: وقت الرسوم المتحركة
الثلاثاء – موضوع اليوم: أوروبا الغربية
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: تمارين تاباتا للأطفال
● 1:00 ظهراً: ليغو تايم
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: لعبة البحث عن الكنز
● 4:00 عصراً: ماستر شيف وافل للأطفال
● 5:00 عصراً: ورشة ألعاب الخفة
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: ورشة ألعاب الخفة (جلسة ثانية)
الأربعاء – موضوع اليوم: أفريقيا
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: تمارين TRX للأطفال
● 1:00 ظهراً: لعبة البحث عن الكنز
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: حصة رقص
● 4:00 عصراً: ماستر شيف كوكيز للأطفال
● 5:00 عصراً: ورشة كاندي برينسس
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: عرض كاندي برينسس
الخميس – موضوع اليوم: الشرق الأقصى
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: ملاكمة للأطفال
● 1:00 ظهراً: فن طي الورق (الأوريغامي)
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: ليغو تايم
● 4:00 عصراً: ماستر شيف سوشي للأطفال
● 5:00 عصراً: ورشة المهرج
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: ورشة المهرج (جلسة ثانية)
الجمعة – موضوع اليوم: أمريكا
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: تمارين تاباتا للأطفال
● 1:00 ظهراً: ألعاب الصيد
● 2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
● 3:30 ظهراً: حصة رقص
● 4:00 عصراً: ماستر شيف تاكو للأطفال
● 5:00 عصراً: ورشة ألعاب الخفة
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: ورشة ألعاب الخفة (جلسة ثانية)
السبت – موضوع اليوم: أستراليا
● 10:30 صباحاً: يوغا للأطفال
● 11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
● 12:00 ظهراً: ملاكمة للأطفال
● 1:00 ظهراً: لعبة البحث عن الكنز
● 2:00 ظهراً: كرنفال ريكسي للأطفال (ألعاب، ورش عمل، زيارة المكان من قبل شخصيات كرتونية، تلوين الوجوه)
● 6:00 مساءً: كرة القدم
● 8:00 مساءً: ميني ديسكو
● 8:30 مساءً: ورشة ترولز
الأحد – موضوع اليوم: أوروبا الشرقية
10:30صباحاً: يوغا للأطفال
11:00 صباحاً: الفنون والحرف اليدوية
12:00 ظهراً: تمارين TRX للأطفال
1:00 ظهراً: ليغو تايم
2:00 ظهراً: تلوين الوجوه
3:30 ظهراً: لعبة البحث عن الكنز
4:00 عصراً: ألعاب الصيد
5:00 عصراً: ورشة المهرج
6:00 مساءً: كرة القدم
8:00 مساءً: ميني ديسكو
8:30 مساءً: عرض المهرج
برنامج النادي الرياضي الحصري:
الإثنين
09:00 صباحاً: يوغا
11:00 صباحاً: تمرين كروس فيت
11:30 صباحاً: اكوا جامبينغ
11:45 صباحاً: تمارين عضلات البطن المكثفة
03:00 ظهراً: لعب جماعي على الدراجات
04:00عصراً: تمارين التمدد الهوائية
05:30عصراً: تجديف وقت الغروب
الثلاثاء
09:00 صباحاً: يوغا
11:00 صباحاً: تمرين تاباتا
11:30 صباحاً: أكوا سايكل
11:45 صباحاً: كور آند مور
03:00 ظهراً: كانغو باور
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: تجديف وقت الغروب
الأربعاء
09:00 صباحاً: تمارين التمدّد
11:00 صباحاً: تمرين TRX
11:30 صباحاً: أكوا بوكسينغ
11:45 صباحاً: تمارين عضلات البطن المكثفة
03:00 ظهراً: تمارين الورك والفخذ
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: جولة دراجات وقت الغروب
الخميس
09:00 صباحاً: يوغا
11:00 صباحاً: تمرين كروس فيت
11:30 صباحاً: أكوا سايكل
11:45 صباحاً: كور آند مور
3:00 ظهراً: ملاكمة
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: جولة دراجات وقت الغروب
الجمعة
● 09:00 صباحاً: يوغا
● 11:00 صباحاً: تمرين تاباتا
● 11:30 صباحاً: أكوا باور
● 11:45 صباحاً: تمارين عضلات البطن المكثفة
● 3:00 ظهراً: لعب جماعي على الدراجات
● 4:00 عصراً: تمارين التمدد الهوائية
● 5:30 عصراً: تجديف وقت الغروب
السبت
09:00 صباحاً: يوغا
11:00 صباحاً: تمرين كروس فيت
11:30 صباحاً: أكوا جامبينغ
11:45 صباحاً: تمارين عضلات البطن المكثفة
3:00 ظهراً: كانغو باور
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: جولة دراجات وقت الغروب
الأحد
09:00 صباحاً: تمارين تمدد
11:00 صباحاً: تمرين TRX
11:30 صباحاً: أكوا باور
11:45 صباحاً: كور آند مور
3:00 ظهراً: ملاكمة
4:00 عصراً: بيلاتس
5:30 عصراً: جولة دراجات وقت الغروب
للحجز ولمزيد من المعلومات،
يرجى التواصل على الرقم: 0000 498 (2) 971+
أو من خلال البريد الإلكتروني:
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