حسين الشحات على موعد مع التاريخ في كأس العالم للأندية

MENAFN - Al-Bayan) كان حسين الشحات، لاعب الأهلي المصري على موعد مع التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعدما شارك في لقاء فريقه مع إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الافتتاحي لنسخة المسابقة الحالية، المقامة في الولايات المتحدة.

وتواجد الشحات على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، التي انتهت بالتعادل بدون أهداف في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى في المونديال، الذي يضم أيضا فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، قبل أن يشارك في الدقيقة 65 بدلا من لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان.

وخاض حسين الشحات لقائه الـ16 في مسيرته بمونديال الأندية، ليعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في العرس العالمي الكبير.

وسبق أن شارك اللاعب المصري في 4 مباريات مع فريق العين الإماراتي، بنسخة المسابقة عام 2018، حينما قاد الفريق لحصد الميدالية الفضية، قبل أن يتواجد مع الأهلي في نسخ المسابقة أعوام 2020 و2021 و2022 و2023، وأخيرا في النسخة الحالية، التي تقام بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، حيث لعب اليوم لقائه الـ12 في البطولة مع الفريق الأحمر.