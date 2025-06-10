هونر تدخل السوق البحرينية رسميًا بإطلاق سلسلة هواتف هونر 400

MENAFN - AETOSWire) أعلنت هونر (HONOR )، الشركة العالمية الرائدة في مجال أجهزة الذكاء الاصطناعي، رسميًا عن دخولها السوق البحرينية بإطلاق سلسلة هواتف هونر 400 المرتقبة. وقد رحب حفل الإطلاق، الذي أقيم بالتعاون مع شركة المستقبل للاتصالات (FCC)، الموزع الحصري لمنتجات هونر في البحرين، بأكثر من 80 ضيفًا من أبرز تجار التجزئة وشركات الاتصالات.

وشكّل هذا الحدث إنجازًا هامًا في استراتيجية هونر للتوسع الإقليمي، وعرّف البحرين بأحدث ابتكاراتها في مجال الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وخلال الحفل، استعرض لورانس لي، المدير العام لشركة هونر في دول مجلس التعاون الخليجي، الإنجازات العالمية للعلامة التجارية، ونموها السريع في المنطقة، واستراتيجيتها الاستثمارية الطويلة الأجل في مملكة البحرين. كما أعرب سيد علي كامل، مدير تطوير الأعمال الأول في شركة المستقبل للاتصالات، عن ثقته القوية في علامة هونر التجارية وأكد التزام شركة المستقبل للاتصالات بالعمل بشكل وثيق مع جميع شركاء القنوات لضمان نجاح اختراق السوق والنمو.

وكان أبرز ما في الحدث إطلاق هاتفي HONOR 400 وHONOR 400 Pro، وكلاهما مزود بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك كاميرا الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة بدقة 200 ميجابكسل ومحرر الذكاء الاصطناعي الإبداعي الجديد، المصمم لإحداث ثورة في التصوير الفوتوغرافي ورواية القصص المرئية عبر الهاتف المحمول.

يتوفر هاتف HONOR 400 بنسختين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 154.9 دينار بحريني، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 174.9 دينار بحريني.

يتوفر هاتف HONOR 400 Pro الذي يقدم ميزات وأداءً محسّنين، بنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 279.9 دينار بحريني.

يأتي كلا الجهازين مزودين بنظام التشغيل MagicOS 9.0، واجهة المستخدم الذكية من هونر المبنية على نظام Android 15، ويتميزان ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن فائق السرعة. كما يتميز إصدار Pro بمقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69 لمزيد من المتانة. مع التركيز القوي على الابتكار والتصميم وتجربة المستخدم، تهدف هونر إلى تقديم هواتف ذكية متميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستهلكين البحرينيين والتي تعمل على تعزيز الإبداع والإنتاجية والاتصال السلس.