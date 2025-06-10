هونر تدخل السوق البحرينية رسميًا بإطلاق سلسلة هواتف هونر 400

هونر تدخل السوق البحرينية رسميًا بإطلاق سلسلة هواتف هونر 400
وشكّل هذا الحدث إنجازًا هامًا في استراتيجية هونر للتوسع الإقليمي، وعرّف البحرين بأحدث ابتكاراتها في مجال الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وخلال الحفل، استعرض لورانس لي، المدير العام لشركة هونر في دول مجلس التعاون الخليجي، الإنجازات العالمية للعلامة التجارية، ونموها السريع في المنطقة، واستراتيجيتها الاستثمارية الطويلة الأجل في مملكة البحرين. كما أعرب سيد علي كامل، مدير تطوير الأعمال الأول في شركة المستقبل للاتصالات، عن ثقته القوية في علامة هونر التجارية وأكد التزام شركة المستقبل للاتصالات بالعمل بشكل وثيق مع جميع شركاء القنوات لضمان نجاح اختراق السوق والنمو.
وكان أبرز ما في الحدث إطلاق هاتفي HONOR 400 وHONOR 400 Pro، وكلاهما مزود بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك كاميرا الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة بدقة 200 ميجابكسل ومحرر الذكاء الاصطناعي الإبداعي الجديد، المصمم لإحداث ثورة في التصوير الفوتوغرافي ورواية القصص المرئية عبر الهاتف المحمول.
يتوفر هاتف HONOR 400 بنسختين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 154.9 دينار بحريني، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 174.9 دينار بحريني.
يتوفر هاتف HONOR 400 Pro الذي يقدم ميزات وأداءً محسّنين، بنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 279.9 دينار بحريني.
يأتي كلا الجهازين مزودين بنظام التشغيل MagicOS 9.0، واجهة المستخدم الذكية من هونر المبنية على نظام Android 15، ويتميزان ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن فائق السرعة. كما يتميز إصدار Pro بمقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69 لمزيد من المتانة. مع التركيز القوي على الابتكار والتصميم وتجربة المستخدم، تهدف هونر إلى تقديم هواتف ذكية متميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستهلكين البحرينيين والتي تعمل على تعزيز الإبداع والإنتاجية والاتصال السلس.
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