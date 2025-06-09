"رعاية المسنين": إصدار 36860 بطاقة أولوية و7572 لوحة مرورية لكبار السن

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"رعاية المسنين": إصدار 36860 بطاقة أولوية و7572 لوحة مرورية لكبار السن
(MENAFN- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشف مدير إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون عبدالرحمن غالي ان إدارة رعاية المسنين أصدرت 36860 بطاقة اولوية لكبار سن منها 148 بطاقة خلال شهر مايو الماضي، كما صرفت خلال مايو 279 لوحة مرورية لاستخدام مواقف كبار السن ليرفع معه عدد اللوحات المصروفة إلى 7572 لوحة
وبين عبدالرحمن غالي في تصريح صحافي ان الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عمل الفرق الطبية الخاصة بخدمة كبار السن في منازلهم لتطوير خدماتها ومعالجة السلبيات إلى جانب تنسيق موسع مع وزارة الصحة والمركز الطبي التأهيلي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من أجل توفير أكبر عدد ممكن من الأطباء (العلاج الطبيعي، الأسنان) إلى جانب توفير هيئة تمريضية.
وأضاف انه قريبا سيتم إطلاق عملهم مع الآلية الجديدة لزيارة كبار السن في منازلهم لتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الخدمات النفسية والاجتماعية ويقدمها جهاز فني استشاري مكون من باحثين نفسيين واجتماعيين من نخبة الشباب الكويتيين والانطلاقـة ستكــــون متكاملة.
وأضاف غالي انه لم يتم تحديد عدد الفرق لكنها ستكون كافية لتلبية احتياجات المسنين المستفيدة من هذه الخدمة الذي بلغ عددهم 4000 مسن ممن يتلقون الرعاية الشاملة من الوزارة عبر مراكز الخدمة المتنقلة الذي تقوم حاليا في زيارات منزلية للمسنين لتفقد أحوالهم والاطلاع على بيئة المعيشة التي تقدم لهم من أسرهم ونتعاون مع الأسر والمكلف برعاية المسن لنتعرف على أي تغيير يطرأ حالة المسن الصحية، كما تتولى وحدة الخدمة المتنقلة بتعريف الأسر أمراض الشيخوخة وطرق التعامل مع المسنين في هذه المرحلة العمرية
وبين غالي ان التقديم للحصول على بطاقة أولوية عبر تطبيق «سهل» ويتسلم البطاقة تلقائيا عبر تطبيق هويتي، أما بالنسبة للوحة المرورية لمواقف كبار السن فترفع المستندات عبر «سهل» ويتسلم المسن أو المكلف بالرعاية اللوحة من مراكز الوحدات المتنقلة في المناطق وفقا لعنوان سكن المسن.
بشرى شعبان
كشف مدير إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون عبدالرحمن غالي ان إدارة رعاية المسنين أصدرت 36860 بطاقة اولوية لكبار سن منها 148 بطاقة خلال شهر مايو الماضي، كما صرفت خلال مايو 279 لوحة مرورية لاستخدام مواقف كبار السن ليرفع معه عدد اللوحات المصروفة إلى 7572 لوحة
وبين عبدالرحمن غالي في تصريح صحافي ان الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عمل الفرق الطبية الخاصة بخدمة كبار السن في منازلهم لتطوير خدماتها ومعالجة السلبيات إلى جانب تنسيق موسع مع وزارة الصحة والمركز الطبي التأهيلي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من أجل توفير أكبر عدد ممكن من الأطباء (العلاج الطبيعي، الأسنان) إلى جانب توفير هيئة تمريضية.
وأضاف انه قريبا سيتم إطلاق عملهم مع الآلية الجديدة لزيارة كبار السن في منازلهم لتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الخدمات النفسية والاجتماعية ويقدمها جهاز فني استشاري مكون من باحثين نفسيين واجتماعيين من نخبة الشباب الكويتيين والانطلاقـة ستكــــون متكاملة.
وأضاف غالي انه لم يتم تحديد عدد الفرق لكنها ستكون كافية لتلبية احتياجات المسنين المستفيدة من هذه الخدمة الذي بلغ عددهم 4000 مسن ممن يتلقون الرعاية الشاملة من الوزارة عبر مراكز الخدمة المتنقلة الذي تقوم حاليا في زيارات منزلية للمسنين لتفقد أحوالهم والاطلاع على بيئة المعيشة التي تقدم لهم من أسرهم ونتعاون مع الأسر والمكلف برعاية المسن لنتعرف على أي تغيير يطرأ حالة المسن الصحية، كما تتولى وحدة الخدمة المتنقلة بتعريف الأسر أمراض الشيخوخة وطرق التعامل مع المسنين في هذه المرحلة العمرية
وبين غالي ان التقديم للحصول على بطاقة أولوية عبر تطبيق «سهل» ويتسلم البطاقة تلقائيا عبر تطبيق هويتي، أما بالنسبة للوحة المرورية لمواقف كبار السن فترفع المستندات عبر «سهل» ويتسلم المسن أو المكلف بالرعاية اللوحة من مراكز الوحدات المتنقلة في المناطق وفقا لعنوان سكن المسن.
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