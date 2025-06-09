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"رعاية المسنين": إصدار 36860 بطاقة أولوية و7572 لوحة مرورية لكبار السن

"رعاية المسنين": إصدار 36860 بطاقة أولوية و7572 لوحة مرورية لكبار السن

2025-06-09 11:15:14
(MENAFN- Al-Anbaa)

بشرى شعبان
كشف مدير إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون عبدالرحمن غالي ان إدارة رعاية المسنين أصدرت 36860 بطاقة اولوية لكبار سن منها 148 بطاقة خلال شهر مايو الماضي، كما صرفت خلال مايو 279 لوحة مرورية لاستخدام مواقف كبار السن ليرفع معه عدد اللوحات المصروفة إلى 7572 لوحة
وبين عبدالرحمن غالي في تصريح صحافي ان الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عمل الفرق الطبية الخاصة بخدمة كبار السن في منازلهم لتطوير خدماتها ومعالجة السلبيات إلى جانب تنسيق موسع مع وزارة الصحة والمركز الطبي التأهيلي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من أجل توفير أكبر عدد ممكن من الأطباء (العلاج الطبيعي، الأسنان) إلى جانب توفير هيئة تمريضية.
وأضاف انه قريبا سيتم إطلاق عملهم مع الآلية الجديدة لزيارة كبار السن في منازلهم لتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الخدمات النفسية والاجتماعية ويقدمها جهاز فني استشاري مكون من باحثين نفسيين واجتماعيين من نخبة الشباب الكويتيين والانطلاقـة ستكــــون متكاملة.
وأضاف غالي انه لم يتم تحديد عدد الفرق لكنها ستكون كافية لتلبية احتياجات المسنين المستفيدة من هذه الخدمة الذي بلغ عددهم 4000 مسن ممن يتلقون الرعاية الشاملة من الوزارة عبر مراكز الخدمة المتنقلة الذي تقوم حاليا في زيارات منزلية للمسنين لتفقد أحوالهم والاطلاع على بيئة المعيشة التي تقدم لهم من أسرهم ونتعاون مع الأسر والمكلف برعاية المسن لنتعرف على أي تغيير يطرأ حالة المسن الصحية، كما تتولى وحدة الخدمة المتنقلة بتعريف الأسر أمراض الشيخوخة وطرق التعامل مع المسنين في هذه المرحلة العمرية
وبين غالي ان التقديم للحصول على بطاقة أولوية عبر تطبيق «سهل» ويتسلم البطاقة تلقائيا عبر تطبيق هويتي، أما بالنسبة للوحة المرورية لمواقف كبار السن فترفع المستندات عبر «سهل» ويتسلم المسن أو المكلف بالرعاية اللوحة من مراكز الوحدات المتنقلة في المناطق وفقا لعنوان سكن المسن.

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