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Falcon Elite تسجّل نمواً استثنائياً في حركة طائراتها في أقل من عام واحد
(MENAFN- NEWSBEAT WIRE) أعلنت شركة Falcon ، وهي إحدى الشركات ضمن مجموعة Alex Group Investment، عن تسجيلها نمواً استثنائياً بلغ أكثر من 150 في المائة في حركة الطائرات التابعة لأسطولها بين شهر أغسطس من عام 2024 وشهر مايو من عام 2025. يساهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها واحدة من أسرع الشركات نمواً في قطاع الطيران الخاص في المنطقة.
خلال أقل من عام واحد، تحوّلت Falcon Elite من محطة طيران واعدة إلى مركز ديناميكي مزدحم تستخدمه نخبة متميزة من العملاء. يساهم هذا الأداء في تسليط الضوء على قدرة Falcon Elite على التنبؤ بفترة الذروة الموسمية التي يختارها العملاء لأسفارهم والاستجابة لها، كما يعكس الثقة التي يوليها العملاء للخدمات الاستثنائية التي تقدمها محطة الطائرات الخاصة.
عند انطلاقها لأول مرة، سجّلت محطة Falcon Elite زيادة متواضعة بلغت 6.92 في المائة في حركة الطائرات. وفي شهر مايو 2025، ارتفعت حركة السفر بشكل ملحوظ لتصل إلى 33.81 في المائة مقارنة بالأشهر السابقة، وهي زيادة مدفوعة باستحواذ الشركة على عملاء جدد، وارتفاع في عدد الرحلات الدبلوماسية، وبداية موسم الصيف.
وكانت المحطة قد سجّلت زيادة بنسبة 52.75 في المائة في حركة الطائرات خلال شهر نوفمبر 2024، بالتزامن مع موسم الذروة في دبي، الذي يشهد مجموعة من الفعاليات والأحداث الكبرى، مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، الذي يعزز الحركة الإقليمية والسفر سواء للعمل أو لقضاء العطلات.
يمثّل هذا النمو نتيجة لسعي الشركة المتواصل لتخطي توقعات العملاء واستغلال الفرص.
وفي هذا السياق، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Alex Group Investment: "أود أن أؤكد بأن الأداء المتميز الذي حققناه في Falcon Elite ليس سوى البداية. لقد تمكنا من بناء شركة استثنائية، ويُعزى ذلك إلى الثقة التي وضعها عملاؤنا فينا، إذ أن إيمانهم برؤيتنا شكّل القوة الدافعة وراء نجاحنا."
خلال أقل من عام واحد، تحوّلت Falcon Elite من محطة طيران واعدة إلى مركز ديناميكي مزدحم تستخدمه نخبة متميزة من العملاء. يساهم هذا الأداء في تسليط الضوء على قدرة Falcon Elite على التنبؤ بفترة الذروة الموسمية التي يختارها العملاء لأسفارهم والاستجابة لها، كما يعكس الثقة التي يوليها العملاء للخدمات الاستثنائية التي تقدمها محطة الطائرات الخاصة.
عند انطلاقها لأول مرة، سجّلت محطة Falcon Elite زيادة متواضعة بلغت 6.92 في المائة في حركة الطائرات. وفي شهر مايو 2025، ارتفعت حركة السفر بشكل ملحوظ لتصل إلى 33.81 في المائة مقارنة بالأشهر السابقة، وهي زيادة مدفوعة باستحواذ الشركة على عملاء جدد، وارتفاع في عدد الرحلات الدبلوماسية، وبداية موسم الصيف.
وكانت المحطة قد سجّلت زيادة بنسبة 52.75 في المائة في حركة الطائرات خلال شهر نوفمبر 2024، بالتزامن مع موسم الذروة في دبي، الذي يشهد مجموعة من الفعاليات والأحداث الكبرى، مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، الذي يعزز الحركة الإقليمية والسفر سواء للعمل أو لقضاء العطلات.
يمثّل هذا النمو نتيجة لسعي الشركة المتواصل لتخطي توقعات العملاء واستغلال الفرص.
وفي هذا السياق، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Alex Group Investment: "أود أن أؤكد بأن الأداء المتميز الذي حققناه في Falcon Elite ليس سوى البداية. لقد تمكنا من بناء شركة استثنائية، ويُعزى ذلك إلى الثقة التي وضعها عملاؤنا فينا، إذ أن إيمانهم برؤيتنا شكّل القوة الدافعة وراء نجاحنا."
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