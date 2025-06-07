العلم السويسري مربع الشكل... ولكن كان هذا مجرد تقليد لفترة طويلة

MENAFN - Swissinfo) تقول نكتة شائعة: "العلم السويسري هو رمز لعلامة جمع كبيرة". لكن يحمل العلم السويسري أكثر من مجرّد تشابه مع علامة الجمع الرياضيّة. هنا نستعرض تاريخ العلم الوطني، وما يحيط بظهوره من غرائب. تم نشر هذا المحتوى على 07 يونيو 2025 - 09:00 10دقائق

بصفتي عضوًا ناطقًا بالإيطالية في فريق تحرير "السويسريون.ات في الخارج"، أكتب بشكل رئيسي عن الخصوصيات السويسرية . بعد حصولي على ماجستير في الدراسات الآسيوية في جنيف، عملت في معهد البحوث والدراسات الدولية، وتعاونت مع مؤسسة "الحضور السويسري". ومنذ عام 2016، أعمل في سويس إنفو.



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علم سويسري مقلوب Creative Commons CC BY-SA

العلم السويسري هو اللافتة الوطنية الوحيدة مربعة الشكل باستثناء علم الفاتيكان، لكنه يتميز عنه بتنوعه؛ إذ يمكن استخدام أي جانب منه كقاعدة . لذا في المرة القادمة، التي يسخر فيها شخص ما من السويسريين والسويسريا ت لأنّهم”ذوو تفكير جامد” (trop carrés)، يمكن الردّ بهذه الحجّة.

ويُعدّ الصليب السويسري، الذي يُعتبر فنيًا صليبًا يونانيًا، رمزًا يسهل التعرف عليه فورًا، ما يجعله شائعًا في مجال التصميم الغرافيكي. وتتميز هذه الحركة الغرافيكية، التي نالت شهرة عالمية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، بالدقة في الشكل والقوة في المفهوم. يتناسب الصليب السويسري بشكل مثالي مع هذا الأسلوب، ويمكن رؤية العديد من الأمثلة في الإصدار الحالي لجواز السفر السويسري.

صلبان سويسرية تناسب جميع الأذواق في جواز السفر البيومتري الجديد. Keystone / Christian Beutler

حامل لواء الجمهورية الهيلفية، بقلم جورج ليونارد هارتمان (1764-1828). Wikimedia Commons / Amt für Kultur des Kantons St. Gallen 2003

أوّل علم رسمي ثلاثي الألوان

كان بإمكان العلم الهلفيتي أن يكون مختلفًا تمامًا. ففي عام 1798، وتحت تأثير الضغط الفرنسي، أُعلنت سويسرا جمهورية هلفيتية. في تلك الفترة، أُعتُمد الفرنك السويسري، واختير أوّل علم رسمي للبلاد، وهو علم مكوّن من ثلاثة ألوان (يبدو أنّ نابليون كان لديه شغف خاص بالرايات). وكان العلم الهلفيتي يتضمن نفس ألوان علم مالي الحالي؛ الأخضر، والأحمر، والأصفر.

لكن لم تستمرّ هذه المبادرة لتحويل سويسرا إلى دولة مركزية طويلاً. ويُروى أنّ نابليون قال:“لقد جعلت الطبيعة دولتكم فدرالية، وليس من الحكمة عدم القبول بذلك”.

وبعد خمس سنوات فقط من إنشائها، اختفت جمهورية هيلفتيا ومعها علمها ثلاثي الألوان، بينما حقق الفرنك نجاحًا كبيرًا.

رمز وُلد في ساحة المعركة

لم يكن البحث بعيداً لنجد الصليب الأبيض على خلفية حمراء لزامًا علينا. ففي الحقيقة، كان هذا الشعار موجودًا في سويسرا لعدة قرون، رغم أنه لم يكن رسميًا، وكان يظهر بنسب متفاوتة.

ويعود أوّل استخدام موثّق للصليب، الذي أصبح في ما بعد رمز سويسرا الحالي إلى عام 1339، خلال معركة لوبنلين إكستر؛ إذ خاطت قوات برن والكنفدرالية المعارضة لفريبورغ والإقطاعيين في بورغوندي وهابسبورغ، صليبا أبيض على دروعهم العسكرية لتفادي الإصابة من قبل حلفائهم.

وكما يوضح قاموس سويسرا التاريخي، هناك ثلاث نظريات حول أصل هذا الصليب، مرتبة وفقا لمدى منطقيتها كما يلي:

– من فيلق ثيبان وتقديس القائد موريس

– علم معركة الإمبراطورية الرومانية المقدسة

– رموز آلام المسيح، المبجّلة بشكل خاص في وسط سويسرا

والحقيقة، هي أنّ الصليب، الذي يظهر في كثيرا من الأحيان على خلفية حمراء ويشير إلى دم المسيح، كان موجودًا لأكثر من قرن من الزمان، بأشكال مختلفة على دروع الجنود الهلفتيين وراياتهم، في القوات المختلطة المكوّنة من جنود من كانتونات مختلفة، وفي قوات المرتزقة.

وتلاشت هذه العادة مع انتهاء العصور الوسطى، لكن ظل الصليب الأبيض على الخلفية الحمراء يرمز في كلّ أنحاء أوروبا إلى نظام التحالفات بين 13 كانتونًا الغريب والمعقّد، المعروف بـ“الاتّحاد القديم”.

رسم بالقلم المائي لأول علم فيدرالي رسمه كارل ستوفر عام 1841. أُرسل تصميم شتاوفر مصحوباً بشرح مفصل وقياسات إلى الكانتونات ليكون نموذجاً لأعلام كتائب المشاة في المستقبل (المصدر: المعجم التاريخي لسويسرا). Creative Commons CC BY-SA / Museo nazionale svizzero, Zurigo

باخمان ودوفور:”أبوا“ العَلَم السويسري الحديث

ينسب العديد من المؤرخين إحياء الرمز في القرن التاسع عشر إلى نيكلاوس فرانز فون باخمان، الذي قاد أفواجًا من المرتزقة السويسريين في خدمة النمسا وبريطانيا العظمى خلال حرب التحالف الثاني.

وفي عام 1800، قدم لقواته علمًا شبيهًا جدًا بالعلم الحالي. وبعد عامين، قاد القوات الفدرالية، التي انتصرت على جيش الجمهورية الهلفيتية في حرب العصي. وفي عام 1814، أعلن البرلمان الفيدرالي أنّ الصليب السويسري هو الشعار الرسمي للاتحاد الكنفدرالي، وهو الرمز المُستخدم بفخر في الميثاق الفدرالي لعام 1815.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الفئات التقدمية والوطنية من السكان؛ مثل نوادي الجمباز، وجمعيات الرماية، والجوقات، في استخدامه.

وتطلب الأمر الانتظار حتى عام 1840 لاعتماد أوّل علم عسكري موحّد، الذي قدّمه الجنرال المستقبلي، غيوم هنري دوفور؛ تمثل كل وحدة مشاة في الكانتونات بصليب على خلفية حمراء تتكون من خمسة مربعات بيضاء متساوية، تحمل حروفًا ذهبية تدل على اسم الكانتون (انظر الصورة). وقد فرض الدستور الفدرالي لعام 1848، الذي أسس سويسرا بالشكل الذي نعرفه اليوم، على جميع القوات ارتداء الصليب.

العلم المربع: مجرد تقليد لفترة طويلة

تُعتبر هذه السمة العسكرية العنصر الرئيسي الذي يميز العلم السويسري الحالي، إذ كانت أعلام الحروب في ذلك الوقت مربعة الشكل.

في عام 1848، أعلن دستوريا أن العلم الحديث هو علم الكنفدرالية السويسرية.

يفوق طول أذرع الصليب الأبيض الذي يُوجد على العلم الوطني السويسري بنسبة السدس عرض تلك الأذرع.

بالنسبة لراية البحرية السويسرية: تبلغ نسبة عرض الصليب 5 أثمان ( 5: 8) العرض الإجمالي للراية، وتبلغ نسبة طول الصليب خمسة من إثنيْ عشر جزءًا (5: 12) من الطول الإجمالي للراية.

وحُدّد شكل الصليب في القانون منذ عام 1889، عندما أصدر المجلس الفدرالي مرسومًا ينصّ على أنّ“شعار الكنفدرالية هو صليب أبيض على خلفية حمراء، مع ذراعيه المتساويين في الطول بمقدار سدس عرضهما”. ويمثّل هذا التغيير ابتعادا عن علم دوفور العسكري الذي اعتبره العديد من الناس قبيحًا، ما أثار جدلًا كبيرًاً في الصحافة والسياسة خلال ثمانينات القرن التاسع عشر، كما تم تناوله في دراسة تفصيلية عن العلم السويسري في دراسة أعلام العالم (Flags of the world).

ويحدد هذا القرار أخيرا، شكل الصليب بدقة. ومع ذلك، لم يشر أي شيء إلى نسبه في ما يتعلق بالحدود، ونوع اللون الأحمر الذي سيُستخدم، وحتى أقل من ذلك؛ أنّ العلم يجب أن يكون مربعًاً. ولفترة طويلة، كان هذا مجرد مسألة تقليد.

ولم يتم وضع مبادئ توجيهية واضحة حتى عام 2017، مع دخول تعديل القانون الفدرالي بشأن حماية شعارات النبالة والعلامات العامة الأخرى حيز التنفيذ، الذي ينص على ما يلي

1) بالنسبة إلى الشكل واللون والنسب، يطبق النموذج الموضح في الملحق 2 (مستنسخ أدناه).

2) يتكون العلم السويسري من صليب أبيض في حقل مربع.

قانون حماية شعارات النبالة. Confédération suisse

استثناءان رئيسيان

وقبل الختام، ينبغي الإشارة إلى نقطتين مهمتيْن: إذا صادفت سفينة ترفع العلم السويسري في أعالي البحار، فستلاحظ أنّ الراية مستطيلة الشكل. هذا ليس سهوًا، بل هو العلم البحري السويسري، الذي أدخله المجلس الفدرالي في 9 أبريل 1941 لمنع الهجمات في زمن الحرب. ووفقًا للمعايير الدولية، فقد كان دائمًا مستطيلًا بنسب محدّدة بوضوح في القانون الفدرالي للملاحة البحرية.

ويتعلّق الاستثناء الثاني، كما يشير مقال سويس إنفو (SWI swissinfo)، بالألعاب الأولمبية. فقد قرّرت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، ومقرها في لوزان، أنّ جميع أعلام وفود الدول المشاركة في الألعاب الأولمبيّة، يجب أن تكون بنفس الشكل المستطيل، اعتبارًا من دورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004 فصاعدًا. والهدف من ذلك هو ضمان عدم اختلاف أي راية، الأمر الذي يتعارض مع الروح الأولمبية للمساواة والاحترام بين الدول.

ولا نريد أن نثير الجدل بالإشارة إلى أنّه قد سُمح باستثناءات للنيبال دون الاتحاد القاري. لذا دعونا نترك الأمر عند هذا الحد. ففي نهاية المطاف، نحن لسنا“من ذوي التفكير الجامد“.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

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