كعك قليبية جزء من التراث اللامادي بتونس وحرفة تتوارثها الأجيال وتنتعش خلال شهر رمضان

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نشرة وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) ضمن الملف الثقافي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

من خديجة السويسي

تونس - 7 - 6 (كونا) -- "التسويم" "التبشمير" "التمنفيش" مصطلحات قد تبدو غريبة لدى عدد من التونسيين ولكنها مألوفة وضاربة في القدم في منطقة "الدخلة" من الوطن القبلي وتحديدا لدى متساكني قليبية والهوارية ومنزل تميم وحمام الأغزاز وهي مصطلحات ارتبطت بعنصر هام من الموروث الغذائي "القليبي" وهو كعك التمر أو كعك "الطابونة" كما يسميه أبناء المنطقة إذ يكاد لا يغيب عن أي منزل في قليبية.

تتولى نساء قليبية إعداد هذا العنصر الغذائي بكميات كبيرة ويقمن بتخزينه ليكون قوتا لأبنائهن على مدار السنة. كما يقوم "القليبيون" بإهدائه للأصدقاء من المناطق التونسية الأخرى وحتى الدول العربية والأجنبية للتعريف به لدى الجمهور الواسع.

في البداية كان الكعك يصنع خلال شهر رمضان من كل سنة حيث تحرص النسوة على إعداده بداية من الأسبوع الثالث ضمن حلويات العيد إذ لم يكن يباع وإنما يتم تحضيره في جلسات نسائية تقوم المشاركات فيها بالتجمع كل ليلة في منزل إحداهن لمساعدتها في تحضير زاد أسرتها ويقضين أسبوعا وأكثر كل ليلة في بيت امرأة منهن.

أما اليوم فلم تعد صناعة الكعك مرتبطة بفترة من السنة وإنما تعده النساء طوال العام ومنهن من امتهنت هذه الحرفة وصارت مصدر قوتها تصنعه وتبيعه للأفراد ولمحلات المرطبات.

ومن بين رائدات بيع الكعك في منطقة وادي الخطف بقليبية من ولاية نابل نجيبة بن خليفة وهي امرأة تجاوزت السبعين من عمرها تعرف في مختلف مناطق ولاية نابل كأول مصدر يتوجه له طالبوا الكعك والجمعيات المحلية التي تنظم أنشطة للتعريف به وهي أول امرأة بدأت ببيعه.

"بدأت تعلم صناعة الكعك في العاشرة من عمري وكذلك هو الحال بالنسبة لأغلب نساء عائلتنا" هكذا تحدثت نجيبة بن خليفة عن بداياتها في صناعة الكعك في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبينت أن النساء في قليبية اعتدن توريث حرفة صناعة الكعك لبناتهن. وحسب نجيبة فإن أغلب الأمهات يبدأن بالاستعانة ببناتهن منذ سن ما بين 10 و12 سنة وذلك في إطار "لمات" (اجتماعات) النساء للغرض.

وتبدأ الفتيات مشوارهن مع تعلم هذه الحرفة بالمساهمة في تزيين الكعك وكلما أتقنت إحداهن مرحلة من مراحل الإعداد تنتقل لتعلم الأخرى إلى غاية إلمامها بجميع الجوانب وتصبح في سن العشرين قادرة على إجادة "التدوير" وهي العملية التي تلي حشو التمر بالكعك..

كعك قليبية رمز للهوية الثقافية

وتعتبر منال مجيد محافظة مستشارة للتراث بقليبية وعضوة بفريق الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المادي أن كعك قليبية يمثل "هوية" تحرص النساء على التمسك بها وتساهم في نشرها ونقلها لبناتهن من أجل ضمان استمرارية هذه العادة وهو حسب تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء رمز للأصالة والتقاليد ويعكس مهارة نساء قليبية وقدرتهن على الابتكار من خلال إعداد وصفة مشحونة بعبق التاريخ وتتوارثها الأجيال حتى تبقى جزءا من التراث الثقافي للمنطقة.

وتم خلال شهر جويلية من سنة 2017 حصر كعك قليبية ضمن قائمة الجرد الوطني للتراث الثقافي اللامادي التونسي وقد قامت بجرد هذا العنصر منال مجيد بصفتها مختصة في التراث ومطلعة على عادات وتقاليد الوطن القبلي الذي ولدت ونشأت فيه.

وتعرف منظمة اليونسكو التراث الثقافي اللامادي على أنه "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات وأحيانا الأفراد جزءا من تراثها الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيل عن جيل تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها. وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها ويعزز من ثمة احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية".

ويتميز "كعك التمر" بطريقة إعداده الطريفة بدءا بالمكونات ومعدات التحضير ووصولا إلى مراحل الطهي. بالنسبة إلى المكونات فإنه يصنع من حبوب القمح اللين التي يتم تحويلها إلى دقيق "فارينة" والسمن والتمر وزيت الزيتون وماء الزهر والسكر و"العكارة" بألوان مختلفة بحسب ما وصفته نجيبة بن خليفة .

حقل مفاهيمي وطقوس خاصة

وحول المرجعية التاريخية للحبوب المستعملة في صناعة الكعك أوضحت منال مجيد أن متساكني قليبية كانوا في البداية يستعملون القمح الصلب صنف "المحمودي" أو "أم الربيع" ونظرا للنوعية الجيدة لدقيق القمح اللين القادم من فرنسا من نوع "الفلورونس" تم إدراجه سنة 1963 في صناعة الكعك وأصبح يطلق عليه في تونس "قمح الفريطيسة" نسبة إلى ضيعة فلاحية عرفت بزراعته بجهة ماطر من ولاية بنزرت تحمل اسم "فريطيسة" حتى إن دقيق هذا القمح كان العامة يطلقون عليه تسمية "فارينة الفرطاسة".

أما عن أدوات إعداد الكعك فلها خصوصياتها هي الأخرى إذ يتم اعتماد "الميدة العربي" (مائدة مستديرة من الخشب) وقطعة خشب دائرية يصنعها كل نجار في قليبية خصيصا للكعك حتى أنها لا تحمل اسما معينا إنما يتوجه الفرد للنجار ليطلب منه لوح "تمنقيش الكعك" حتى يسلمه إياه (أحيانا دون مقابل). وبالإضافة إلى هذه الأدوات تعتمد صانعات الكعك أيضا على "المنقاش" وهو أداة لتزيين الكعكة قبل وضعها في "الطابونة" والطابونة هو الاسم التونسي لل"فرن البوني" أو ما يطلق عليه أيضا "التنور القرطاجي".

وجدير بالذكر في هذا السياق أنه تم في مدينة كركوان غير البعيدة عن قليبية اكتشاف قطعة أثرية فخارية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد وتجسد امرأة تضع الخبز داخل هذا الفرن البوني وبجانبها طفل. وهنا تكمن طرافة صناعة هذا المنتوج الغذائي إذ يرجح أن يكون أندلسيا وهو يطبخ في فرن من العهد القرطاجي وكأنه يستمد أصالته من حضارات وحقب تاريخية مختلفة ثم إن هذا الفرن يخصص في عديد المناطق الأخرى من الجمهورية التونسية لصناعة الخبز فقط.

ومن مميزات صناعة الكعك أيضا أنها تقوم على العمل المشترك والتضامني بين النساء إذ يتطلب إعداده ثلاث نساء أو أكثر حتى لا تجف مكونات العجين قبل وضع الكعك في الفرن حسب نجيبة بن خليفة.

وتتسم مراحل إعداد هذا المنتج باعتماد حقل مفاهيمي خاص قد تتقاطع بعض كلماته مع حرف أخرى في مناطق تونسية مختلفة فالمرحلة الأولى تسمى ب"تسويم حبوب القمح اللين" والمقصود به التنظيف والغسل ومن ضمن المراحل أيضا "التبشمير" وهو عملية التزيين باليد بعد "تدوير" الكعك ومصطلح "التبشمير" يعتمد أيضا في مناطق أخرى من ولاية نابل على غرار بني خيار في حياكة الصوف أي أنه يحمل أكثر من معنى.

ومن المصطلحات الطريفة الأخرى عبارة "التمنفيش" وهي عملية التزيين النهائية بتشكيل "العكارة" وهي مادة للزينة تتم إذابتها في ماء الزهر وتشكيلها حسب الرغبة في أشكال مختلفة للزينة (ورود أو أسماك أو غيرها) وإلصاقها في الكعك.

وككل العادات الغذائية القائمة على العمل الجماعي ترافق عملية إعداد الكعك العديد من الطقوس التي تقوم بها مجموعات النساء بدءا بسرد القصص حول تاريخ هذا المنتج الغذائي ووصولا إلى دندنة أغان من التراث المحلي للمنطقة.

حرفة ضاربة في التاريخ

ومن القصص المتداولة حول تاريخ الكعك في منطقة "وادي الخطف" التي يقول متساكنوها بأنها أول من بدأ بإنتاجه أن "فايد" (عمدة) المنطقة أهداه قديما إلى أحد البايات وقد دهش هذا الأخير بطريقة إعداده خاصة وأنه يطبخ في "الفرن البوني" ومحشو بالتمر بطريقة لا يفهمها إلا من يجيد صناعته.

وحول تاريخ صناعة الكعك في قليبية تقول منال مجيد أن الروايات الشفوية ترجح أن يكون من أصول أندلسية وتبين أنه رغم المعلومات القليلة والشحيحة حوله إلا أن المراجع تشير إلى أن هناك مجموعة من الأندلسيين الذين توافدوا على تونس استقروا بمنطقة الوطن القبلي بين بني خيار وفرمبالية وسليمان وأربع أو خمس عائلات من ضمنهم استقروا بمنزل تميم ومن هناك بدأت عادة صنع الكعك إذ يروى أن الأندلسيين آنذاك كانوا يقومون بتهريب الذهب في حلويات دائرية الشكل. وتؤكد منال مجيد أن سكان قليبية هم من حافظوا على هذا الموروث وعلى مختلف العادات المرتبطة به في حين أدخل سكان المناطق الأخرى تغييرات على طريقة صناعة الكعك من ضمنها استعمال "السميد المحور" بدل القمح اللين في منطقتي منزل تميم وحمام الغزاز.

وفي السياق ذاته تؤكد نجيبة على أن الكعك عادة متوارثة عبر الأجيال حتى أن أمها التي ولدت سنة 1919 هي من علمتها ذلك ومكنتها من حضور جلسات النسوة. وعن المتداول في هذه الجلسات أشارت أنها تمتاز بترديد الأغاني المرتبطة بالبحر والبحارة نظرا لأن أغلب الرجال في أسر المنطقة آنذاك يعملون في البحر وأيضا لأن البحر من أهم مظاهر جمال قليبية.

وحول اختلاف خصوصيات الكعك من منطقة إلى أخرى أشارت منال مجيد إلى أنه بالإضافة إلى الفرق في المكونات فإن هناك اختلافات في الحجم ففي منطقة منزل تميم تعد النساء كعكا بأحجام صغيرة في حين عرفت قليبية بالكعك كبير الحجم الذي يستمد شكله من دائرة البرج الأثري بقليبية ويحاكي أيضا شكل الخبز الذي ينجز في التنانير القرطاجية.

من نشاط منزلي إلى حرفة تستقطب السياح حين تعلمت نجيبة حرفة صناعة الكعك لم تكن تعلم أنها ستصبح ذات يوم رائدة في بيعه وستتمكن من تحويله إلى رأس مال رمزي تواجه به مصاعب الحياة. تقول نجيبة في هذا الإطار "إلى غاية بداية الألفينات لم يكن الكعك يباع بل كان يصنع داخل الأسر بطريقة مجانية ولكن بعد أن توفي زوجي ولم يكن لي أي مورد رزق امتهنت صناعة الكعك وبيعه للأفراد ولمحلات المرطبات وتحديدا منذ 2002 " وحول صعوبات هذه المهنة أشارت "الكعاكة" (اسم يطلق على صانعة الكعك) إلى أن هذا العمل تطور عبر السنوات فبعد أن كانت النساء تعجن الدقيق بيديها وهو أمر مرهق أصبحن يعتمدن على آلة للعجن وهو ما خفف كثيرا من التعب الجسدي. وفي حديثها عن إقبال الناس على شراء الكعك قالت نجيبة إن الإقبال كبير جدا خاصة من متساكني الوطن القبلي ثم من مختلف ولايات الجمهورية بشكل عام حتى أنها تمكنت بفضل هذه المهنة من تحسين أوضاع عائلتها وإعالة أبنائها إلى أن كبروا. واليوم بناتها وزوجات أبنائها توارثن المهنة وأصبحن يعملن معها. باتت نجيبة بن خليفة اليوم مرجعا في صناعة الكعك والترويج له في منطقة قليبية وهو ما جعل وسائل الإعلام تتوافد عليها لتصوير مختلف مراحل إعداد هذه الحلويات كما أصبحت قبلة لوفود من عديد الدول العربية والعالمية ممن يهتمون بالتراث الغذائي المحلي للشعوب. وعن عادات الجدات الخاصة بالكعك تحدثت منجية وهي امرأة من منطقة وادي الخطف تجاوزت الثمانين من عمرها عن تمسكها بما علمتها إياه أمها وهو أن يتم تخزين الدقيق المخصص للكعك قبل سنة من إعداده وقالت إن القمح اللين كلما جف أفرز دقيقا أكثر جودة وأيضا تحدثت عن ضرورة استعمال زيت زيتون يكون قد مر على خروجه من المعصرة أكثر من سنة وشددت على ضرورة شراء التمر وتنظيفه ورحيه وخلطه مع القرفة وشوش الورد بنفسها (بدل شراء المكونات جاهزة) حتى تضمن أن يكون على جودة عالية. وتقول الخالة منجية إن عادة صناعة الكعك ضاربة في القدم فهي تتذكر أن أمها المتوفاة منذ أكثر من أربعين سنة كانت هي الأخرى تشارك ضمن اللقاءات النسائية المخصصة لصناعته. وخلال بحثها عن مراجع توثق لتاريخ العادات والمهارات المرتبطة بالكعك كجزء من الهوية الثقافية القليبية اكتشفت منال مجيد أن الكعك لقي نصيبا هاما من التوثيق حيث حظي باهتمام عدد من الباحثين على غرار الكاتبة السويدية " Anna Wieslanderأنا وايزلاندر" التي عاشت لفترة في المنطقة وكتبت أثرا بعنوان " "En stad i Tunisien : Kelibiaسنة 1970 كما ورد الكعك أيضا في كتاب الباحث القليبي محمد الصادق عبد اللطيف وعنوانه "قليبية مدينة تروي قصة التاريخ"(1999). ولئن لقي كعك قليبية اهتمام وسائل الإعلام وبعض الجمعيات وتم حصره ضمن قائمة التراث اللامادي التي قام المعهد الوطني للتراث بجردها في مرحلة أولى وتولى مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد تحيينها في مرحلة ثانية فإن هذا الاهتمام بقي مرتبطا في أغلبه بالجانب الغذائي للمسألة في حين يتطلع العارفون إلى تعميق البحث فيه على أمل تسجيله على قائمة التراث العالمي اللامادي لليونسكو حتى تثمن المهارات المتعلقة بصناعة كعك قليبية كجزء من الخصوصيات الثقافية لهذه المنطقة وتحفظ من الاندثار. "جاكراندا": مسرحية تبحث عن مَخرَجٍ لجيل ضائع في فضاء العتمة والانتظار تونس (وات) - "جاكراندا" مسرحية تحمل عنوانا باللغة الانقليزية "Call Center Tragedy" (تراجيديا مركز النداء) وهو عمل جديد من إنتاج المسرح الوطني الشاب التابع للمسرح الوطني التونسي ومن تأليف ودراماتورجيا عبد الحليم المسعودي وإخراج وسينوغرافيا نزار السعيدي. ويأتي هذا التعاون ليشكل اللقاء الثاني بين المسعودي والسعيدي بعد عملهما المشترك في مسرحية "تائهون" سنة 2021. تستعرض "جاكراندا" على مدى 120 دقيقة شخصيات مرهقة وتائهة تحمل ما تبقى من أحلام مؤجلة وتدور في حلقة مفرغة من الانتظار. الأشخاص في المسرحية هم موظفون في مركز نداء لكنهم مرآة لجيل بأكمله "لم يرث الوطن بل المأزق" كما جاء في الورقة التقديمية للعرض. يتنقلون بين ماض مشوه وحاضر ضبابي دون أن يعثروا على سردية ينتمون إليها أو وطن يحتوي قلقهم. وقد ضم طاقم العمل مجموعة من الشباب من خريجي مدرسة الممثل هم أنيس كمون وثواب العيدودي وحلمي الخليفي ومريم التومي ومحمد عرفات القيزاني إلى جانب الممثلين حمودة بن حسين وأصالة كواص وحسناء غنام وهم من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي بتونس. وجاءت هذه المسرحية الجديدة محملة بالرمزية وكثافة الدلالات ضمن إطار بصري يمزج بين العتمة والضوء وبين العبث والجد وبين الألم والسخرية. "جاكراندا": من الشجرة إلى الإنسان "جاكراندا" عنوان يحمل بعدا رمزيا مزدوجا فجاكراندا هي شجرة بما تحمله من جمال خارجي وزهر بنفسجي آسر تخفي هشاشة داخلية مما يجعلها استعارة دقيقة لوضع شخصيات المسرحية الذين يعكسون جيلا مكسورا من الداخل يخفي تحت قشرة الكلمات المعلبة والمواقف الجاهزة معاناة وجودية. أما العنوان بالإنقليزية "Call Center Tragedy" فهو يضع المتلقي مباشرة أمام فضاء رمزي جديد هو مركز النداء حيث تتقاطع الخطوط الهاتفية مع خطوط الحياة ويتحول العمل اليومي الرتيب إلى مرآة لأزمة الوعي الفردي والجماعي. أما المستوى الفني الثاني الذي ارتكزت عليه المسرحية فهو تميز النص بأسلوب درامي محكم قائم على ثلاثية درامية واضحة في كل مشهد من بداية وتطور ثم ذروة أو عقدة ونهاية. وقد اعتمد المخرج نزار السعيدي على هذه البنية لتوليد سردية متماسكة ومتداخلة تحافظ على إيقاع العرض وتمنع السقوط في الرتابة رغم امتداده على مدى ساعتين. وقد كانت النتيجة تجربة مسرحية غامرة مشحونة بإيقاع داخلي موظف بإحكام لفهم خبايا الشخصيات وتتبع سيرورة الأحداث. وكان التوظيف المكثف لمفردات مستمدة من معجم العنف والقسوة أبرز العناصر المميزة للنص المسرحي والحوار الدائر بين الشخصيات فالعنف في "جاكراندا" لم يقتصر على إبراز الصراع الدائر بين الشخصيات فحسب وإنما يتحول إلى "أنا" داخلية ممزقة تصارع ذاتها وتفقد صلتها بالآخر. واعتمد المخرج على أسلوب تكرار مصطلحات القسوة ليعمق الإحساس باللاجدوى والتيه والضياع مجسدا عبثية الواقع والاغتراب الوجودي الذي تعانيه الشخصيات. مركز النداء: فضاء للاختناق الجماعي وارتكز العرض على رموز بصرية ذات دلالات مكثفة أبرزها علامة "Exit" (مخرج) التي تلونت بالأحمر أو الأخضر حسب السياق الدرامي للأحداث والشخصيات. وقد كان الأحمر رمزا للاستحالة والاختناق أما الأخضر فبدا إشارة أمل هش أو حل وهمي. وقد تحول هذا الرمز "Exit" المستخدم عادة للدلالة على باب النجاة هنا إلى أداة للحصار والاختناق تسكن لاوعي المتفرج بينما زادت الإضاءة القاتمة من الإحساس بالضيق مجسدة واقعا خانقا بلا أفق. ويتخذ العرض من مركز نداء يحمل اسم "Tanit Call Center" مسرحا لأحداثه. وقد تم توظيفه في سياق المسرحية لما يحمله من مقاصد رمزية خاصة عندما نأخذ في الاعتبار أن تانيت هي أكبر آلهة في الحضارة القرطاجية وكانت ترمز إلى الخصوبة والحماية والأمومة والقداسة وكانت تتمتع بمكانة محورية في المعتقدات الدينية القديمة. ولعل توظيف هذا الاسم هو سخرية من الزمن المعاصر حيث تفرغ الرموز من محتواها الروحي لتستخدم كأسماء تجارية في إشارة ربما إلى أن الهوية صارت غلافا بلا معنى. وهذا الطرح يتقاطع مع فكرة المسرحية فتانيت لم تعد آلهة الحماية بل صارت شاهدة صامتة على انهيار المعنى داخل فضاء خانق اقتصاديا وثقافيا وسياسيا بعد ثورة 17 ديسمبر 2010. وهذه المفارقة هي قلب المشروع الفني للمسرحية حيث تتداخل الرموز القديمة مع مشاهد معاصرة لإنتاج خطاب نقدي حول الهوية المغتربة وحول الإنسان الذي لم يعد يرى في تاريخه مصدر قوة. وهنا يقف المتفرج أمام مشهد ساخر وموجع لمركز نداء يفترض به أن يكون نقطة تواصل لكنه يتحول إلى رمز لانقطاع المعنى. وهنا تلعب "Tanit Call Center" دور المجاز لوطن يتحول إلى شركة ولمقدس يتقلص إلى علامة تجارية ولشعب يبحث عن مخرج للأزمة الخانقة داخل هذا المركز حيث تتقاطع المصائر وتتشظى الشخصيات بحثا عن مخرج وعن معنى. مسرحية "جاكراندا" هي مرآة لواقع اجتماعي مأزوم وسؤال وجودي مفتوح حول إذا ما كان كان للفرد أو للمجموعة القدرة على تجاوز مخلفات الماضي المأساوي نحو الأمل المنشود أم أن "Exit" سيبقى مجرد ضوء خافت يحيل على نفق لا ينتهي. "مدينة الأنصاف السفلى": رواية لآمنة الرميلي تفتح جراح العنف المسكوت عنه تونس (وات) "لا توقظوا الوحش.." هو تنبيه استهلت به الكاتبة التونسية آمنة الرميلي عملها الأدبي الجديد الذي يحمل عنوان "مدينة الأنصاف السفلى" والصادر عن دار محمد علي للنشر وهي رواية يمكن تصنيفها ضمن الأدب النسوي إذ تتناول موضوع العنف المسلط على النساء بإيديولوجية نسوية سواء كان على مستوى الطرح أو الخطاب. "مدينة الأنصاف السفلى" هو فضاء تخييلي تستيقظ فيه "الوحوش البشرية" التي تتشكل لدى النساء نتيجة لمراكمة العنف بمختلف أشكاله والتمييز المرتبط بالتنشئة الاجتماعية وتتحول "الناجيات" من العنف في هذه المدينة من ضحايا إلى "جلادات" يعدن إنتاج العنف الذي تعرضن له ويثأرن من مرتكبيه من الرجال والنساء "الحاملات للفكر الذكوري" باعتماد آليات عنف وهيمنة "ذكورية". أهدت آمنة الرميلي رواية "مدينة الأنصاف السفلى" إلى روح "رفقة الشارني" تلك المرأة التونسية الشابة أصيلة مدينة الكاف التي قتلت سنة 2021 عن عمر يناهز 26 عاما على يد زوجها بعد أن تعرضت للعنف عديد المرات يفلت فيها المعنف كل مرة من العقاب كما قدمت الإهداء إلى أرواح كل النساء اللاتي زهقت حيواتهن نتيجة للعنف ولما يطلق عليه "ظاهرة تقتيل النساء". تعد الرواية ثورة على كل النظم "الأبوية" المعيارية التي ارتبطت بالنساء والرجال على غرار النموذج المعياري للجمال فنساء "مدينة الأنصاف السفلى" يشترط أن يكن مشوهات تقول الساردة في هذا الأثر "من لم تكن مشوهة لا تدخلن علينا" كما يستحسن أن تكن حليقات الرأس علما وأن الشعر الطويل هو أحد المقاييس النمطية المتوارثة للجمال عند المرأة وحلقه هو عبارة عن تخلص من هذا الإرث وما يرمز له من قيود اجتماعية وصفتها الكاتبة من خلال جملة "انزعن عن رؤوسكن سلاسل الضفائر". تخرج آمنة الرميلي في روايتها الجديدة من أسلوب الكتابة النسوية المتداولة التي عرفت بها الروائيات النسويات العربيات على غرار نوال السعداوي وغادة السمان والتي لا تقدم طرحا ايديولوجيا مباشرا لتقدم في المقابل طرحا "نسويا" يحمل كل المقومات الايديولوجية للكتابة النسوية سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الأفكار الواردة في الأثر ويمكن تصنيف هذا العمل ضمن الطرح "النسوي الراديكالي" ومصطلح "النسوية الراديكالية" برز في الغرب خلال الموجة النسوية الثانية التي انطلقت سنة 1960 وترى منظرات النسوية الراديكالية أن النسويات يجب أن يواجهن المنظومة "الأبوية السلطوية" بكل مقوماتها السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها لأنها هي التي تحرم النساء حقوقهن وتعطيهن مكانة أقل من الرجال داخل المجتمعات. فككت الأديبة آمنة الرميلي بطريقة سردية لا تخلو من الترميز تأثير ظاهرة العنف المسلط على النساء على مواطنتهن وعلى إحساسهن بالعيش الكريم والتمتع بالحقوق الكونية على غرار الحرية فقد أشارت بشكل مباشر إلى أن العنف والإحساس بالمرارة والظلم يلغي حرية النساء فتغنت بطلات الرواية قائلات "يوفى المر بدني حر". راوحت الكاتبة في "مدينة الأنصاف السفلى" بين المباشراتية والترميز بما يخدم السرد في الرواية فكان الموضوع مطروحا بشكل مباشر وبسيط يمكن للقارئ اكتشافه منذ مطلع العمل ولكن رافق هذه المباشراتية في الطرح ترميز بدأ من أسماء البطلات التي تحمل العديد من الرمزيات المتضادة والتي تستشف شرعيتها من قصة كل بطلة قبل وبعد حلولها "بمدينة الأنصاف السفلى" فالرواية تراوح بين ماضي النساء وحاضرهن من خلال اعتماد أسلوب العود على البدء ثم اعتمد الترميز في علاقة بالمعايير النمطية التي يفرضها المجتمع على النساء على غرار "الشعر رمز السلاسل" وغيرها. يعكس العمل الجانب الأكاديمي للرميلي وهي أستاذة جامعية مهتمة بقضايا الجندر إذ يقدم بطريقة سردية تحليلا لمسارات النساء من اختصاصات مختلفة مع الوقوف على التقاطعات التي تجمعهن في سياق ظاهرة العنف علما وأن "المقاربة التقاطعية" هي إحدى أبرز المقاربات البحثية التي يتم من خلالها دراسة التقاطعات بين النساء ضحايا العنف من مختلف الطبقات والفئات العمرية وغيرها من الخصوصيات الثقافية والاجتماعية. ساءلت الكاتبة في مدينة الأنصاف السفلى العديد من المفاهيم الحقوقية المرتبطة بمسارات النساء ضحايا العنف على غرار مصطلح "الناجيات" وما يحمله من معان وهل أن البقاء على قيد الحياة وحده يعد نجاة؟ ثم مفهوم "العقلية الذكورية" الذي يربطه المجتمع بالرجال فقط لتبين من خلال روايتها ما عجزت العديد من الكتب والدراسات عن تبيانه وهو أن هذه العقلية مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية ويمكن أن يحملها الرجال والنساء على حد سواء. صاحبة رواية "توجان" المتوجة بجائزة الكومار الذهبي للرواية العربية سنة 2016 و "شط الأرواح" التي تحصلت سنة 2021 على الجائزة الوطنية زبيدة بشير لأفضل الكتابات النسائية ضمن صنف الروايةآمنة الرميلي تقدم هذه السنة لجمهورها من القراء رواية "مدينة الأنصاف السفلى" التي قد يتم ترشيحها ضمن إحدى الجوائز الأدبية ولكن الدافع الرئيسي وراء كتابتها هو التشافي من وطأة ما تركته جريمة قتل رفقة الشارني من تأثيرات نفسية على الكاتبة وذلك وفق ما صرحت به في التقديم الأول للرواية ضمن فعاليات الدورة 39 من معرض تونس الدولي للكتاب والتي انتظمت من 25 أفريل إلى 4 ماي 2025. موقع "زاما" الأثري يكشف أسراره من الحقبة النوميدية إلى الرومانية واتفاقية تونسية-إيطالية لتثمينه تونس (وات) - كشف المعهد الوطني للتراث عن مجموعة جديدة من القطع الأثرية في موقع "زاما" بولاية سليانة (الشمال الغربي لتونس) تضم 30 قطعة أثرية تمثل عينة صغيرة من مجموع الاكتشافات التي تم استخراجها خلال الحفريات التي جرت على مراحل منذ عام 1996. وتعود هذه القطع إلى حقبة ما بعد الميلاد وتمثل جوانب متعددة من الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية في زاما. وتم الكشف عن هذه القطع الأثرية من قبل المدير العام للمعهد للوطني للتراث طارق البكوش الذي بين أن القطع المكتشفة يعود تاريخها إلى ما بعد الميلاد وهي ذات قيمة أثرية وعلمية كبيرة حيث تتنوع بين منحوتات وأدوات كانت تستخدم في الطقوس الدينية داخل معابد قديمة. وأضاف أن هذه المجموعة من القطع لم يتم نشرها سابقا رغم اكتشافها بين عامي 2001 و2006 مضيفا أن جهود الجرد والتوثيق الأخيرة ساعدت في التعرف عليها وتصنيفها بشكل دقيق. وتحدث عن الأهمية العلمية والاكتشافات الحديثة في موقع زاما موضحا أن القطع الأثرية المستخرجة تمثل جزءا من مجموعة أوسع تضم معابد وأماكن عبادة كانت قائمة قبل انتشار الديانة المسيحية قائلا إن "الاكتشافات الأثرية في زاما تعكس تعددية دينية وثقافية حيث وجدنا معابد كانت مخصصة للآلهة القديمة قبل ظهور المسيحية. وهذا يؤكد أن زاما كانت مركزا دينيا هاما في العصور القديمة". برنامج تعاون تونسي-إيطالي لتثمين موقع زاما في سياق متصل تحدث المدير العام للمعهد الوطني للتراث أيضا عن اتفاقية تعاون ثنائية بين تونس وإيطاليا تهدف إلى تثمين موقع زاما وإعادة ترميمه حيث ستساهم إيطاليا بمبلغ 200 ألف يورو سنويا أي ما يعادل 800 ألف أورو على مدى أربع سنوات من أجل إعادة تأهيل الموقع وتحويله إلى وجهة سياحية وأثرية مهمة. وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار أوسع للتعاون الثقافي بين البلدين حيث تم إبرام عدة شراكات مع مؤسسات إيطالية من بينها متحف الكولسيوم في روما من أجل إقامة معرض متنقل في العاصمة الإيطالية يعرض أهم الاكتشافات الأثرية التونسية ويعرف العالم بالإرث الحضاري الغني للبلاد. وأوضح طارق البكوش أن المعرض المتنقل الذي سيقام في روما من 5 جوان إلى 5 نوفمبر 2025 سيضم قطعا أثرية هامة بعضها سيخضع لعملية ترميم دقيقة بين شهر مارس وماي في إيطاليا بهدف عرضها بحالة مثالية تليق بقيمتها التاريخية. كما سيتم إصدار كتالوغ علمي يرافق المعرض لتوثيق وتفسير القطع المعروضة. زاما في روما لمدة 5 أشهر وأكد أن هذا الحدث يمثل فرصة كبيرة لتونس من أجل التعريف بتراثها وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية مشيرا إلى أن المعهد الوطني للتراث يعمل على تعزيز الشراكات مع دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا من خلال 17 اتفاقية تعاون دولية في مجالات البحث الأثري والترميم "وهو ما يدعم من قدراتنا البحثية ويسمح لنا بالاستفادة من أحدث التقنيات الأثرية". ونفى تفريط المعهد الوطني للتراث في عدد من القطع الأثرية مشددا على أن الآثار ملك للدولة التونسية. وفيما يتعلق بنقل وعرض القطع الأثرية في الكولوسيوم بروما أكد المعهد الوطني للتراث أن الدولة التونسية اتخذت كافة الضمانات القانونية لحماية ممتلكاتها الأثرية مشيرا إلى أن جميع القطع مشمولة بتأمين دولي قيمته 3.4 مليون يورو. وقال في هذا السياق: "كل قطعة أثرية يتم نقلها إلى الخارج تكون تحت تأمين قانوني شامل. في حال حدوث أي ضرر تتحمل الجهة المستضيفة المسؤولية كاملة" مضيفا: "هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها تونس في معارض دولية فقد أرسلنا مخطوطات نادرة إلى السعودية في إطار تعاون ثقافي والآن نعمل مع إيطاليا على مشروع زاما". وأفاد أن الدولة التونسية تواصل استراتيجيتها في الاستثمار في التراث للحفاظ عليه من ناحية واستغلاله كرافد اقتصادي من خلال السياحة الثقافية من ناحية أخرى قائلا: " نسعى من خلال هذا المشروع إلى تثمين موقع زاما وتحويله إلى وجهة سياحية بارزة فعندما يرى الزوار القطع الأثرية في روما سيهتمون بزيارة تونس لرؤية الموقع الأصلي وهو ما يعزز تدفق السياح ويدعم الاقتصاد الثقافي". كما أبرز أن تونس تمتلك أحد أهم وأغنى المخزونات الأثرية في العالم ما يجعلها محط أنظار الباحثين والخبراء الدوليين. تاريخ البحث الأثري في تونس يعود إلى حقبة البايات واستعرض المدير العام للمعهد الوطني للتراث تاريخ البحث الأثري في تونس مشيرا إلى أنه يعود إلى سنة 1847 حين بدأ أول فريق أمريكي عمليات التنقيب تبعه الفرنسيون والإيطاليون خلال فترة الاستعمار. ومع استقلال تونس استمر التعاون مع هذه الدول مما ساهم في نقل المعرفة الأثرية إلى الباحثين التونسيين وتمكينهم من إجراء أبحاث علمية متقدمة ونشرها في الملتقيات الدولية. وذكر في هذا السياق أن البحث الأثري في تونس له جذور تاريخية تعود إلى القرن التاسع عشر مضيفا: "خلال فترة الاستعمار كانت هناك فرق فرنسية وإيطالية تعمل في المواقع الأثرية لكن بعد الاستقلال واصلنا هذه الشراكة بطريقة متكافئة وهو ما مكن الباحثين التونسيين من الوصول إلى أهم المنصات العلمية والمشاركة في الاكتشافات الدولية". من جانبه تحدث مدير مخبر المحافظة وترميم المجموعات الثقافية محمد بديع بيدوح عن تفاصيل التعاون في مجال ترميم وعرض القطع الأثرية لموقع زاما مشيرا إلى أن تونس تمتلك كفاءات وخبرات متميزة في مجال المحافظة على التراث وترميم القطع الأثرية. وأكد أن عملية ترميم المجموعات الأثرية المستخرجة من زاما تتطلب دراسة دقيقة لمكوناتها موضحا أن بعض القطع مصنوعة من "التيراكوتا" (الفخار الناضج على النار) بينما توجد قطع أخرى من الرخام وهو ما يستدعي تحاليل متقدمة لتحديد المواد المكونة لكل قطعة قبل البدء في الترميم. "وقال في هذا السياق: "من الضروري معرفة التكوين المادي لكل قطعة عبر تحاليل دقيقة قبل الترميم وهو ما يتم بالتعاون مع الشركاء الإيطاليين خاصة في ظل التكنولوجيا الحديثة التي توفرها المختبرات الإيطالية مثل الذكاء الاصطناعي المسح الضوئي وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد". وأوضحت مديرة دائرة المسح العام والبحوث بالمعهد الوطني للتراث سميرة السهيلي وهي أيضا أستاذة جامعية مختصة في التاريخ القديم والآثار أن موقع زاما يتميز بتاريخ طويل يمتد عبر عدة حضارات حيث كان في الأصل موقعا نوميديا قبل أن يتأثر بالحضارة البونية نتيجة التفاعل مع القرطاجيين لكنه لم يكن بونيا بالكامل. وأضافت: "مع مرور الزمن دخل في مرحلة التأثير الروماني وأصبح جزءا من الحضارة الرومانية بعد الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا". وأضافت في حديثها عن أهمية هذا الموقع أن "زاما" هو موقع تأثر بالحضارة البونية واستمر تطوره عبر العصور من الفترة النوميدية إلى الفترة الرومانية مما يجعله شاهدا على تداخل الحضارات في تونس". وأشارت الباحثة إلى أن الاكتشافات التي تضم 30 قطعة أثرية وهي عينة فقط من المجموع الكلي الذي تم استخراجه من هذا الموقع. وهي قطع تنتمي إلى فترات مختلفة وتمثل جوانب متعددة من الحياة الدينية والثقافية في زاما. ومن بين أهم القطع المكتشفة تماثيل تمثل آلهة كانت تعبد في تلك الفترة قبل دخول المسيحية إلى جانب أوان فخارية وأدوات متنوعة تعطي لمحة عن الأنشطة اليومية والحياة الاجتماعية في ذلك الوقت. أهمية الاكتشافات في فهم تاريخ زاما وأكدت السهيلي أن هذه القطع تعود لفترات مختلفة حيث أن الفترة الزمنية التي تغطيها تمتد من ما بعد الفترة البونية أي بعد تأثير القرطاجيين إلى الحقبة الرومانية. كما أشارت إلى أن الحفريات في الموقع تمت على مراحل ضمن بعثات أثرية متعددة منذ عام 1996 مما أدى إلى تراكم الاكتشافات على مدى العقود الماضية. وختمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الاكتشافات تسلط الضوء على التطور الديني والثقافي لموقع زاما وتعكس كيفية تفاعل المجتمعات القديمة مع المؤثرات الحضارية المختلفة. كما شددت على أهمية هذه الاكتشافات في تعزيز البحث العلمي وفهم أعمق لتاريخ المنطقة خاصة في ظل جهود المعهد الوطني للتراث في الترميم والتوثيق والتثمين. زاما: معبد نوميدي ومكان مقدس للآلهة القديمة وكشفت الحفريات التي أجريت بين 1996 و2015 في موقع زاما عن معبد نوميدي مهيب تحت المستوى الأرضي العادي حيث تم العثور على مكان مقدس مخصص للإله "أتيس". إلى جانب ذلك استقدمت روما العبادة "سيبيل" (Cibele) من الأناضول سنة 204 ق.م لحمايتها من حنبعل خلال الحروب البونية. ثم تم تأليهها لاحقا مع الإله "أتيس" وكان لهذا المعتقد تأثير كبير على الديانة المسيحية لاحقا بحسب المتحدثة. بين دفات الكتب وألوان التراث: معرض تونس الدولي للكتاب نافذة على ثقافات العالم "البشت الحساوي السعودي" نموذجا تونس (وات/ سهيلة العيفة)- يعد معرض تونس الدولي للكتاب أحد أبرز التظاهرات الثقافية في العالم العربي إذ لا يقتصر دوره على عرض آخر الإصدارات الأدبية والعلمية بل يتحول إلى ملتقى حضاري تتلاقى فيه ثقافات العالم وتعرض خصوصيات البلدان المشاركة. ففي كل دورة يحتفي المعرض بالتراث الثقافي من خلال فعاليات متنوعة تشمل معارض للفنون والحرف التقليدية وأمسيات فنية ولقاءات فكرية تبرز ملامح الهوية الثقافية لكل بلد وبذلك يغدو المعرض أكثر من مجرد سوق للكتاب بل هو جسر تواصل وحوار بين الشعوب ومناسبة لاكتشاف ثراء التراث الإنساني وتنوعه. وخصصت دورة هذا العام أجنحة تعرض جوانب من الهوية الثقافية للدول المشاركة حيث يكتشف الزائر بين الرفوف المخطوطات النادرة والفنون التشكيلية التقليدية والمنتجات الحرفية إضافة إلى عروض موسيقية وندوات فكرية تسلط الضوء على قضايا الثقافة المعاصرة. مشهد متكامل يجعل من المعرض رحلة عبر الأزمنة والثقافات تفتح أمام الجمهور نافذة على تراث شعوب مختلفة من العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وآسيا. وفي طيات هذا البعد الإنساني العميق ومن أبرز ملامح هذا التنوع الثقافي نجد الحضور اللافت للصناعات التقليدية مثل عرض "البشت الحساوي السعودي" في جناح المملكة العربية السعودية حيث التقت "وكالة تونس افريقيا للانباء" الحرفي وصانع العبايات حبيب محمد بوخضر الذي تحدث عن عراقة هذا الزي التقليدي وتاريخه في الفخامة والأصالة والهوية الثقافية. وفي تقديمه لهذا اللباس بين بوخضر أن "البشت" عو عبارة عن عباءة يرتديها الرجال العرب منذ القدم ويبدأ طول البشت من الكتف إلى القدم وهو لباس ليس له أكمام ولكن له فتحتين من أجل إخراج اليدين. وينسج بعناية في منطقة الاحساء شرق المملكة العربية السعودية بخصوصيات تراثية جعلته أكثر من مجرد لباس رسمي ليصبح عنوانا للهيبة والمكانة الاجتماعية للرجال والنساء ويحمل هذا اللباس أشكالا مختلفة من "البشوت الحساوية" ومنها "الدقة الملكية" و"المخومس" و"الرداء" و"العباية" والمتوسع" وغيرها من الأصناف مبينا أن الخياطة اليدوية بالدقة الملكية تحتاج الى المهارة والثبات والصبر وتستغرق حياكته باعتباره صنفا فاخرا من 15 إلى 20 يوما لضمان تناسق الغرز ودقة النسيج. ويتعاقب على حياكته ما يصل إلى ثمانية حرفي كل حسب تخصصه وبراعته في إضفاء الجمالية في عملية الطرز الدقيقة مضيفا أن الخيوط المستخدمة في هذه المرحلة من صناعة هذا الصنف تتعدد فيها الأنواع من حيث الجودة والمتانة والطلي المحبوك بالذهب إذ توجد خيوط الفضة المطلية بالذهب أو ما يعرف باسم "الزري" (عيار 5 ونصف وعيار 7 وعيار 10) وتكون مستوردة عادة من ألمانيا أما صناعة العبايات العادية فتكون بالخيوط المستوردة من فرنسا أو الهند. وتوارث سكان منطقة الاحساء صناعة البشت منذ أكثر من مئات السنين وذلك بإتقان فنون الحياكة والغزل مستفيدين من الموقع الجغرافي المميز لمنطقتهم وتواصلها التجاري مع مناطق الخليج والعراق والشام. وقد كان البشت في بداياته لباسا للملوك والأمراء والعلماء ورجال الدين قبل أن ينتشر تدريجيا بين مختلف فئات المجتمع. وفي محاولة للحفاظ على هذا الموروث التراثي تسعى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى لإدراجه بوصفه أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي ضمن قائمة التراث الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من خلال إعداد ملف عربي مشترك وتقديمه للمنظمة الأممية. ورغم التطورات التي شهدها العالم في مجال الأزياء لا يزال البشت الحساوي محافظا على مكانته في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزواج والأعياد واللقاءات الدبلوماسية واحتفالات التخرج. وفي السنوات الأخيرة أصبح البشت الحساوي محط اهتمام عالمي حيث تتسابق دور الأزياء الحديثة إلى إدخاله في تصاميمها مما أعطاه بعدا عصريا دون أن يفقد أصالته. وبحضور مثل هذه الأوجه للصناعات التقليدية العربية يتجاوز معرض تونس الدولي للكتاب وظيفته التقليدية كفضاء لتداول الكتب إلى فضاء متعدد الأبعاد الثقافية. إذ تخصص الأجنحة المشاركة خاصة تلك التي تمثل الدول العربية والأجنبية مساحات هامة لعرض جوانب من تراثها المادي وغير المادي مثل المخطوطات القديمة والأزياء التقليدية والحرف اليدوية والموسيقى الشعبية. كما تنظم ندوات وجلسات حوارية تضيء على تطور الحركة الفكرية والأدبية في مختلف البلدان مما يفتح أمام الزوار آفاقا لفهم التنوع الثقافي العالمي. (النهاية) وات