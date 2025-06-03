حملة "دبي جاهزة للمفاجآت" تستهل فعالياتها بفيلم ترويجي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن انطلاق حملتها الجديدة (Dubai, Ready For a Surprise)، بمشاركة لاعب الكريكت المميز فيرات كوهلي، والممثلة ورائدة الأعمال الشهيرة أنوشكا شارما.

ويتمتع فيرات وأنوشكا بروابط قوية مع دبي، لا سيما أنهما زارا الإمارة في مناسبات عديدة خلال السنوات الماضية، ما ألهمهما للتعاون للمرة الأولى في الترويج لدبي كوجهة سياحية استثنائية.

وتضم المرحلة الأولى من الشراكة تصوير فيلم ترويجي قصير يسلط الضوء على دبي بوصفها الوجهة المثالية لجميع المسافرين، حيث يشهد فيرات وأنوشكا سلسلة من المفاجآت المشوقة أثناء استكشافهما للتجارب المتنوعة التي يمكن القيام بها في المدينة. وينتهي الفيلم عند مشهد مشوق يحفز المشاهدين على استكشاف المزيد من التجارب الفريدة في المدينة.

ويزخر الفيلم بالألوان الزاهية والحيوية والأنشطة الثقافية، ليعكس الأجواء التي تتميز بها دبي، وما يمكن أن تقدمه من تجارب مأكولات شهية، ومغامرات مشوقة، إلى جانب التنوع الثقافي والألحان الموسيقية المميزة.

ويصور الفيلم دبي من منظور جديد يختلف عن المعالم والتجارب الشهيرة المرتبطة بالأذهان، ما يشجع المسافرين، سواء من الزوار لأول مرة، أو ممن زاروها سابقاً، على المجيء واستكشاف الإمارة، وقضاء تجارب لا تُنسى فيها.

وتبدأ أحداث قصة الفيلم عندما يقرر فيرات التخطيط لرحلة فريدة يهديها خصيصاً لأنوشكا من أجل قضاء لحظات استثنائية، في رغبة منه لمشاركتها جانباً جديداً من دبي يلائم شخصيتها وأجواءها ويلبي تطلعاتها. ويختار فيرات مجموعة من التجارب التي تتمناها أنوشكا بما يعزز ارتباطهما بدبي.

ويعكس الفيلم الحب الكبير الذي يكّنه النجمان لدبي من خلال اللحظات المرحة والممتعة والمضحكة التي تجمعهما بينما يجوبان مختلف مناطق الإمارة، ويستمتعان معاً بالتجارب الجديدة التي تعكس طابع دبي المميز بطريقة مختلفة وغير تقليدية.

ويسلط الفيلم الترويجي الضوء على جوانب جديدة من الحياة في الإمارة، مثل الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة للمدينة من أول وأعلى مسبح بانورامي 360 في العالم (أورا سكاي بول)، أو ممارسة التزلج الهوائي على الشواطئ الخلابة، ما يوفر تجارب فريدة ومبتكرة حتى لزوار دبي الدائمين مثل فيرات وأنوشكا.

قيمة وهدف

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: ((اختيار التعاون مع فيرات كوهلي وأنوشكا شارما في الترويج لدبي ضمن هذا الفيلم جاء متوافقاً مع شهرتهما الشعبية الواسعة، وحبهما الحقيقي للمدينة.

وتسلط الحملة الضوء على التنوع الكبير في العروض التي تقدمها الإمارة باستمرار، كما تؤكد التزامنا المتواصل بتقديم تجارب جديدة للزوار الجدد أو الدائمين، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. وتعد الهند واحدة من أبرز الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار لدبي، وتسهم مثل هذه الشراكات في تعزيز الروابط الثقافية، وكذلك تشجيع المسافرين من الهند على زيارة المدينة واستكشاف تجاربها بطرق جديدة ومميزة)).

ومن جهته، قال فيرات: ((تحظى دبي بمكانة خاصة لدينا أنا وأنوشكا، حيث تتميز بمطاعمها الرائعة وأجوائها الحيوية الفريدة، كما أنهم يقدمون هنا طبق ((تشولي باتورا)) المفضل لديّ، والذي يقدم بجودة عالية وطعم شهي. ومن المذهل الشعور أنه على الرغم من أن المدينة مألوفة بالنسبة لنا، إلا أنها متجددة ودائماً تقدم كل ما هو جديد.

حيث توفر دبي مختلف أنواع الأنشطة التي تلبي كافة الأذواق، بما فيها المغامرات المشوقة، والاستمتاع بجولة على الكثبان الرملية، وسماع الموسيقى على الشاطئ، وغيرها الكثير. وتتيح لنا هذه الحملة رؤية الإمارة من منظور جديد، ونتطلع ليستمتع الآخرون بأفضل ما يمكن أن تقدمه دبي)).

وبدورها، قالت أنوشكا: ((تقدم دبي العديد من التجارب والمزايا الجديدة في كل زيارة إليها، إذ تفاجئ الزوار بطرق متعددة سواء كانوا في رحلة عمل أو في مغامرة سياحية مع الأصدقاء. وتتميز الإمارة بأجوائها المريحة وهي مضيافة، كما توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة الجديدة لاستكشافها.

وتتفرد بأسلوبها الذي يلبي مختلف الأذواق والمتطلبات من خلال المغامرات الحماسية والعروض المميزة. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون لنساعد الزوار على استكشاف تجارب جديدة واستثنائية ومخصصة لتتحول دبي التي تأسر القلوب إلى وجهة دائمة لهم)).

ويحظى الفيلم الرئيسي للحملة بدعم شامل على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية، والأنشطة الترويجية الأخرى.