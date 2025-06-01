نادين نجيم توجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء الأشخاص

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجّهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة شديدة اللهجة عبر حسابها على منصة "إكس"، ردّت فيها على من يهاجمونها أو يستخدمون اسمها لصناعة محتوى اعتبرته "تافهًا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت نجيم: "النميمة عني علامة ضعف وانعدام ثقة. أتمنى أن تتجاوزوا الصدمة التي تسببها لكم نادين نسيب نجيم"، داعية إلى التوقف عن "إضاعة الوقت في متابعتي"، وأضافت بسخرية: "هذا امتياز... استخدموه بحكمة لتمكين أنفسكم".



وفي ختام رسالتها، وجهت نصيحة مباشرة إلى منتقديها:

"تعلّموا مني ومن رحلتي لتصبحوا أشخاصاً أفضل... خذوا هذه النصيحة القيّمة، وإلا ستواجهون لعنة أبدية. حظًا سعيدًا."



وقد لاقت الرسالة تفاعلاً واسعًا بين متابعيها، بين من اعتبرها دفاعًا قويًا عن الذات، وآخرين رأوا فيها مبالغة في الرد.

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