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وزارة النقل: لا تكدس للسلع في موانئ العقبة وحركة الشاحنات تسير بانسيابية كاملة

وزارة النقل: لا تكدس للسلع في موانئ العقبة وحركة الشاحنات تسير بانسيابية كاملة

2025-05-31 10:05:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل محمد الدويري أن حركة الشحن والنقل من موانئ العقبة، بما في ذلك ميناء الحاويات وساحة 4 الجمركية، تسير بانسيابية كاملة ووفق معدلاتها الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات على تكدس للبضائع أو نقص في توفر الشاحنات.
وأوضح الدويري أن البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري تظهر أن عدد الشاحنات التي قامت بعمليات تحميل خلال شهر أيار حتى يوم الخميس الموافق 30 أيار 2025 بلغ 3553 شاحنة، في حين ان هناك ما يزيد عن 1000 شاحنة جاهزة للتحميل خلال اليوم السبت 31/5/2025 في حال تم طلبها .
وأضاف أن الهيئة ستباشر بفتح عدد الرحلات اعتبارا من يوم الأحد 1 حزيران، وبذلك سيتوفر ما يقارب 4500 شاحنة للتحميل من ميناء الحاويات، بواقع يناهز 32500 رحلة مخططة خلال الشهر، مما يعكس الجاهزية العالية للقطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق.
وحول وضع ميناء الحاويات، بين الدويري أن المعلومات المؤكدة من إدارة الميناء تشير إلى أن عمليات الاصطفاف والمناولة وخروج الحاويات تسير بشكل اعتيادي دون وجود أية اختناقات، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا أي بواخر على الانتظار ، وأن نسب الإشغال في ساحات الحاويات تقع ضمن الحدود الطبيعية.
وأكد أن ما معدله 800 حاوية يوميا تغادر ساحات الميناء يوميا، في حين تتعامل الساحة الجمركية رقم 4 مع حوالي 250 شاحنة يوميا، كما تم تفعيل ساحات المعاينة المختلفة وزيادة أعداد العاملين بهدف تسريع وتيرة العمل ومواكبة الزيادة في أعداد الشاحنات الواردة.
وفي سياق متصل، أشار الدويري إلى أنه كان من المقرر تنفيذ تحديث تقني على أنظمة الميناء يوم الأحد 1 حزيران، إلا انه تقرر تأجيل التحديث لإشعار اخر وذلك حرصا على ضمان انسيابية حركة السلع والبضائع، وتفادي أي تأثير محتمل على سلاسل الإمداد قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وشدد الدويري على أن وزارة النقل، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، تتابع عن كثب حركة الشحن من العقبة لضمان استمراريتها دون عوائق، وتعزيز الجاهزية اللوجستية بما يضمن توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية خلال فترة العيد والعطلة الرسمية.

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