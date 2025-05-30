"ملك المسرح" على خشبة "دبي أوبرا" 3 و4 أكتوبر

MENAFN - Al-Bayan) يستضيف مهرجان دبي للكوميديا 2025 العرض المسرحي المنتظر ((ملك المسرح)) على خشبة دبي أوبرا يومي 3 و4 أكتوبر برفقة نخبة من ألمع نجوم الفنّ الكويتيين ليقدّم تجربة مسرحية نوعية تتناول بأسلوب ساخر قضايا الشهرة والهيمنة والغرور في الوسط الفني، ضمن قالب يجمع بين الكوميديا والدراما.

وتحمل المسرحية توقيع وتأليف المخرج المبدع عبد العزيز صفر مقدمة من شركة ((القيصر للفعاليات)) بالتعاون مع ((بست برودكشن))، وتدور أحداث السياق في عام 2060، في عالم ما بعد الكارثة، لتروي قصة الفنان المعتزل إبراهيم أحسنهم بشخصيتيه الشابة والمُسنة التي يجسدها خالد المظفر.

المسرحية لا تكتفي بسرد درامي؛ بل تمارس نقداً ذاتياً ذكياً، وتحاكي أزمة الفنان الكوميدي بين إرضاء الذات والآخرين في زمن تتآكل فيه القيم الجمالية. وتنسج المسرحية بذكاء بين روح الدعابة والتأمل الذاتي والسرد التجريبي، لتبحث في تأثير الغطرسة على علاقة الفنان بجمهوره، وزملائه، وتقديره لذاته.

وتجسّد مسرحية ((ملك المسرح)) تجديداً للشراكة الذهبية التي تجمع بين النجم الكوميدي خالد المظفر والكاتب والمخرج عبد العزيز صفر، بعد النجاح الساحق لمسرحية ((الأول من نوعه)) التي تجاوزت 230 عرضاً في الكويت وخارجها.

العرض الجديد لا يقتصر على استحضار الروح الكوميدية المعهودة، بل يتعمق في قضايا وجودية وفنية من خلال طرح ذكي يمزج بين الخيال المستقبلي والواقع اليومي، ضمن تجربة مسرحية تفاعلية تستدرج الضحك، وتدفع للتأمل، وتعتمد النقد الذاتي بأسلوب تجريبي غير تقليدي. خيال مستقبلي ونقد واقعي في عرض لا يُفَوّت.

سرد قصصي

العرض المسرحي المنتظر في دبي يضم نخبة من ألمع نجوم المسرح الكويتي، منهم خالد المظفر، أريج العطار عبد العزيز صفر، محمد صفر، سلمان كايد، مهدي دشتي، إيمان فيصل، خالد العجيرب وأحمد المظفر ويعد فرصةٌ لا تعوض لعشاق المسرح العربي ضمن أمسية مليئة بالسرد القصصي والكوميديا والمشاعر.

وليس ((ملك المسرح)) مجرد عرض كوميدي تقليدي، بل هو تجربة حيّة تتجدّد مع كلّ أداء، تأسر الأذهان وتحرك الوجدان بما تمتاز به من نصوصٍ محكمة، وبصيرة ثقافية نافذة، وتأمّل ذاتي عميق.