المستشفيات الميدانية في غزة شريان حياة في مواجهة الإبادة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) فيما يلي النشرة الصحية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ضمن ملف النشرة الصحية لوكالات الأنباء العربية (فانا)

من حسين نظير السنوار

غزة - 26 - 5 (كونا) -- قبل بدء حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 كانت 38 مستشفى و81 مركزا صحيا وعشرات المؤسسات الصحية تعمل في القطاع.

وبعد 19 شهرا من الحرب أخرج الاحتلال أغلبيتها على الخدمة إما بتدميرها أو قصفها واستهدافها بشكل مباشر أو حرقها أو بفعل الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة برز دور المستشفيات الميدانية الدولية والعربية والمحلية والتي شكلت طوق نجاة لبعض الجرحى والمرضى.

وبلغ عدد المستشفيات الميدانية في القطاع 11 آخرها المستشفى الميداني الأردني "غزة 82" الذي باشر باستقبال المرضى في شمال القطاع في 18 أيار/مايو الجاري ويضم عيادات جراحية متخصصة منها العظام والأسنان والباطنية إضافة إلى عيادات الأطفال والنسائية والطب العام وغرف العمليات الكبرى والصغرى وقسم الأشعة وقسم المختبر والصيدلية ما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة للمراجعين.

ولم تسلم المستشفيات الميدانية من استهداف الاحتلال سواء بالقصف أو التدمير وعانت من شح الأدوية والمستلزمات الطبية وإعاقة الاحتلال وصول البعثات الطبية. وفي نيسان/إبريل الماضي تعرض المستشفى الميداني الإماراتي في رفح جنوب القطاع لسقوط شظايا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى تضرر بعض مرافقه الحيوية.

كما أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني (شفاء فلسطين) في مواصي خان يونس جنوب القطاع توقف العمل في قسم العمليات الجراحية جراء الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستشفى نتيجة قصف الاحتلال محيط المستشفى في 17 أيار/مايو الجاري ما أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء بالإضافة إلى أضرار جسيمة في معظم أقسامه.

وفي ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة تواصل المستشفيات الميدانية التي تتوزع في عدة محافظات خاصة وسط القطاع وجنوبه تقديم خدمات الرعاية الصحية وإجراء العمليات الجراحية للجرحى والمرضى لتشكل ركيزة مهمة في مجال الاستجابة الطبية للاحتياجات المهولة للمواطنين مع تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية.

المواطن محمد أبو عبيدة يقول لـ"وفا" إنه كان يعاني التهابا حادا في أعصاب القدم وتزامن ذلك مع اجتياح إسرائيلي كامل لمجمع ناصر الطبي والمنطقة المحيطة به في محافظة خان يونس فاضطر إلى التوجه إلى المستشفى الميداني غرب مدينة دير البلح ووجد معاملة طيبة من الطواقم الطبية وحصل على رعاية كاملة خلال فترة مكوثه في المستشفى.

ويشير إلى أن الطواقم التمريضية المحلية والعربية والدولية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتمتاز بالمهنية العالية وفقا للإمكانات المتاحة.

من جهته يقول المواطن طه الفرا إنه مكث في المستشفى الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس قبل نقله إلى ساحة السرايا في غزة أكثر من شهر جراء إصابته بعدة طلقات نارية في قدميه فركب البلاتين وأجرى عدة عمليات في العظام وأخرى لتضميد الجروح والكسور التي كان يعانيها مشيدا بجهود الطواقم الطبية في التعامل مع المرضى والمصابين وتقديم الاستشارات والخدمة المجانية طوال فترة العلاج.

ويضيف "كانت الطواقم الطبية تحاول توفير العلاج والمسكنات والمضادات الحيوية والأدوية والمحاليل للمرضى رغم شح الإمكانيات وعدم توفرها بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر".

من جانبه يقول المواطن محمد أبو شمالة إنه أصيب بجروح صعبة في قصف للاحتلال على مخيم خان يونس فنقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى الكويت الميداني غرب المخيم لقربه من مكان القصف مشيرا إلى أن سرعة استجابة طواقم المستشفى أنقذ قدمه من البتر قبل نقله إلى مجمع ناصر الطبي لإكمال رحلة العلاج وإجراء عمليات العظام.

ويشير إلى أنه في مجمع ناصر الطبي تم عمل عدة عمليات جراحية في قدمه وتركيب بلاتين خارجي فيها بدلا من بترها وأن الفضل في ذلك يعود إلى طواقم المستشفى الميداني الكويتي مضيفا أنه بعد انتهاء فترة العلاج والجراحات في مجمع ناصر يتابع حالته في المستشفى الميداني الكويتي لقربه من مكان سكنه وكذلك للمعاملة الطيبة والصدر الرحب من الطواقم.

المدير الطبي في المستشفى الميداني الكويتي "شفاء فلسطين" في خان يونس الدكتور جمال الهمص يوضح لـ"وفا" أن المستشفى يقدم خدمات طبية ورعاية أولية وخدمة الإسعاف على مدار الساعة ويحتوي على أربع خيام ويديرها 60 من الكوادر الطبية منهم 30 طبيبا و30 ممرضا.

ويشير إلى أن لدى المستشفى مركبات إسعاف تكون جاهزة لأي طارئ وتساعد على نقل المرضى والمصابين من المناطق التي يستهدفها الاحتلال إلى المستشفى وتتدخل بعدها الطواقم الطبية بتقديم الإسعافات الأولية والرعاية لتلك الحالات لافتا إلى أن الحالات الحرجة أو التي تحتاج إلى عمليات كبرى ورعاية خاصة تنقل إلى مجمع ناصر الطبي حيث إنه المستشفى المركزي في خان يونس للتعامل معها.

وذكر أن المستشفى الكويتي كان يتبع قبل الحرب وخلال وجوده في محافظة رفح جنوبا لجمعية الرحمة الكويتية وعقب تدمير الاحتلال لمقرها جرى نقله إلى خان يونس مؤكدا أن المستشفى يعاني أشد المعاناة من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحصل عليها عن طريق المؤسسات الدولية نظرا إلى إغلاق المعابر وحرمان المواطنين في قطاع غزة من أدنى حقوقهم البشرية بما فيها حقهم في العلاج.

ويلفت إلى أن المستشفى كباقي المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع التي تعاني أزمة الدواء والمضادات الحيوية الضرورية للمرضى والمصابين وهي تعاني نقص الإمدادات والتبرعات الخارجية نظرا إلى إغلاق المعابر فتضطر في كثير من الأحيان إلى شرائها عن طريق شركات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية التي أصبحت هي الأخرى تعاني المشكلة نفسها.

ويقدم المستشفى خدمات مجانية في عدة تخصصات منها الأنف والأذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والجراحات العامة المختلفة والنساء والولادة "الولادة الطبيعية والعمليات القيصرية والتنظيمات ما بعد الإجهاض" والأمراض الباطنية بحسب المدير الطبي للمستشفى مشيرا إلى وجود عيادات خارجية يعمل فيها أطباء واستشاريون بعضهم متقاعد ويقدمون خدماتهم للمواطنين بأسعار رمزية.

من جانبه يقول الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس لـ"وفا" إن المستشفى الميداني التابع للجمعية في ساحة السرايا وسط محافظة غزة يقدم الخدمة للمواطنين على مدار الساعة ويعتمد عليه في تحويل المصابين من المستشفيات الأخرى كما حدث مؤخرا عندما خرج المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" على الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي.

ويشير النمس إلى أن المستشفى يحتوي على 65 سريرا ويشرف عليه 165 طبيبا وممرضا وإداريا من الفريق الطبي العامل التابع للجمعية ويحتوي على عدة أقسام منها الاستقبال والطوارئ والعيادات والحضانة والعمليات والعناية المكثفة ويعمل على تلبية الاحتياجات الصحية والطبية بشكل مجاني للمرضى والمصابين.

ويؤكد أن المستشفى يدعم القطاع الصحي في ظل الانهيار الحاد في المنظومة الصحية جراء ما حل بها من جرائم إسرائيلية ممنهجة خلال فترة العدوان وأيضا في ظل النقص الحاد في الموارد والإمكانيات الطبية جراء إغلاق المعابر وقطع جميع الإمدادات بما فيها الصحية والطبية.

ويضيف أن هناك نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء إغلاق الاحتلال للمعابر ونقصا في الأوكسجين والوقود وأدوات التخدير والتعقيم والجراحة مشيرا إلى أن الإمكانيات المتوفرة ضعيفة بسبب الاعتماد على المخزون الاستراتيجي منذ أكثر من شهرين ونصف شهر وهي تشارف على الانتهاء.

ويتابع "إذا استمر الوضع على حاله فمن شأنه أن يزيد تفاقم الوضع الإنساني وقد يهدد بتوقف بعض الأجهزة الطبية والأقسام" آملا أن تثمر الجهود المبذولة من أجل دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والكف عن سياسة العقاب الجماعي وفتح المعابر على وجه السرعة ليتم تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين على أكمل وجه.

ومن جهتها تقول نائب رئيس برنامج الصحة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بإقليم غزة الدكتورة رحاب القوقا "إن 60 بالمئة من أرصدتنا الدوائية نفدت وإسرائيل تمنع دخول الإمدادات".

وتشير إلى أن "الأونروا تعمل الآن في 9 عيادات فقط من أصل 22 عيادة كانت تعمل قبل الحرب بعد تدمير العديد منها بالكامل وأن عدد الفرق الطبية تقلص من 117 إلى 38 فقط وأن 71 حالة وفاة سجلت بين النساء الحوامل نتيجة انهيار النظام الصحي في القطاع".

بينما يقول رئيس جمعية العودة الطبية رأفت المجدلاوي إن الاحتلال عطل 85 بالمئة من الخدمات الصحية في القطاع مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع دخول أجهزة طبية حيوية تحت ذرائع واهية ما يفاقم الأزمة الصحية.

ويضيف أن الاحتلال انتهك الحق الجوهري في الوصول إلى الخدمات الصحية الذي تكفله المواثيق الدولية مؤكدا أن الفجوة في الخدمات الصحية ستستمر لسنوات ولن تنتهي بانتهاء العدوان بل سنحتاج إلى خمس سنوات على الأقل للوصول إلى مرحلة التعافي.

وبفعل العدوان تم تهجير أكثر من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة قسرا فتركوا بلا مأوى أو مقومات الحياة الأساسية.

وقد تسبب هذا العدوان في كارثة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى انهيار كامل للبنية التحتية في غزة وتدمير واسع النطاق للمنشآت المدنية والصحية.

وبحسب التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات (IRDNA) الذي أجرته مجموعة البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والذي نشر في شباط/فبراير الماضي فقد بلغت تكلفة الأضرار في القطاع الصحي الفلسطيني نحو 3ر1 مليار دولار أميركي حتى كانون الثاني/يناير 2025 كما تم تدمير أكثر من 720 منشأة صحية بشكل كلي أو جزئي تشمل منشآت تابعة للقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية و"الأونروا". وقدر التقرير أن تكلفة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة ستبلغ حوالي 7 مليارات دولار أميركي. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه نتيجة للدمار الهائل والمتواصل في البنية التحتية الصحية فقد توقفت أكثر من 70 بالمئة من المنشآت الصحية عن العمل لفترات طويلة فيما تعمل المنشآت المتبقية جزئيا وفي ظروف صعبة للغاية. وأشارت إلى أنه في انتهاك واضح للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على "احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والصحي" واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الطواقم الصحية ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف وأربعمئة من العاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم إلى جانب تعرض المئات منهم للاعتقال والاعتداءات الجسدية والإصابات المباشرة. وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان جدد دعوته إلى إنقاذ القطاع الصحي الفلسطيني الذي يتحقق من خلال الوقف الفوري والمستدام لعدوان الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بالدعم الطارئ للقطاع الصحي من خلال إرسال فرق طبية دولية وإنشاء مزيد من مستشفيات ميدانية ودعم الأدوية والمعدات الضرورية وتوريدها. وأشار أبو رمضان خلال لقاءات عقدها على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية المنعقدة في جنيف إلى حجم المأساة والأوضاع الصحية الكارثية في القطاع موضحا أن البنية التحتية الصحية تواجه دمارا شاملا ليس في قطاع غزة فقط بل في الضفة الغربية على حد سواء حيث تتعرض مخيمات اللاجئين للاقتحامات والتدمير بشكل متواصل ما يزيد الضغط على المرافق الصحية بشكل غير مسبوق إلى جانب الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن احتجاز الاحتلال لأموال عائدات الضرائب الفلسطينية ما انعكس سلبا على قدرة الوزارة على توفير الأدوية والمستلزمات. وشدد على أن الأطفال والنساء يمثلون النسبة الكبرى من المتضررين من هذا العدوان سواء من حيث عدد الضحايا أو المصابين أو أولئك الذين يحرمون من الخدمات الصحية والغذائية الأساسية مضيفا أن هناك خطرا متزايدا لتفشي الأمراض الوبائية والعدوى في ظل غياب المقومات الصحية وانهيار منظومة الوقاية. واستعرض خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار القطاع الصحي بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية التي تركز على التعافي السريع وتوفير الإمدادات الطبية والكوادر الصحية المتخصصة. ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود فضلا عن مئات آلاف النازحين. (النهاية) وفا