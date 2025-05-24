وزارة الداخلية السورية 8 ملايين كانوا مطلوبين لمخابرات النظام البائد

وزارة الداخلية السورية 8 ملايين كانوا مطلوبين لمخابرات النظام البائد
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن أكثر من ثمانية ملايين سوري كانوا مطلوبين من أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام المخلوع.
وقال البابا في مؤتمر صحافي للإعلان عن هيكلية الوزارة الجديدة: كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.
وأضاف: بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دوليا، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد ان «هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره».
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