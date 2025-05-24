  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزارة الداخلية السورية 8 ملايين كانوا مطلوبين لمخابرات النظام البائد

وزارة الداخلية السورية 8 ملايين كانوا مطلوبين لمخابرات النظام البائد

2025-05-24 10:03:09
(MENAFN- Al-Anbaa)

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن أكثر من ثمانية ملايين سوري كانوا مطلوبين من أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام المخلوع.

وقال البابا في مؤتمر صحافي للإعلان عن هيكلية الوزارة الجديدة: كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.

وأضاف: بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دوليا، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد ان «هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره».

MENAFN24052025000130011022ID1109590565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث