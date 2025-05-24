وزارة الداخلية السورية 8 ملايين كانوا مطلوبين لمخابرات النظام البائد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن أكثر من ثمانية ملايين سوري كانوا مطلوبين من أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام المخلوع.

وقال البابا في مؤتمر صحافي للإعلان عن هيكلية الوزارة الجديدة: كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.

وأضاف: بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دوليا، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد ان «هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره».