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أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

2025-05-24 09:03:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.
وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
ويرافق الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يبحثا الملفات المشتركة مع الجانب التركي.
روسيا اليوم



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