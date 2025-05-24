أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول

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أردوغان يلتقي الشرع في إسطنبول
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول.
وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
ويرافق الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يبحثا الملفات المشتركة مع الجانب التركي.
روسيا اليوم
وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
ويرافق الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ومن المقرر أن يبحثا الملفات المشتركة مع الجانب التركي.
روسيا اليوم
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