فيصل خليل لـ "البيان ": كوزمين يعرف لاعبي "الأبيض" أكثر من مدربي أنديتهم

MENAFN - Al-Bayan) أكد فيصل خليل، نجم منتخبنا الوطني وشباب الأهلي سابقاً، أنه لا يوجد مدرب يناسب ((الأبيض)) في الوقت الحالي أكثر من الروماني أولاريو كوزمين، نظراً للسنوات الطويلة التي قضاها في العمل في الكرة الإماراتية.

فيصل خليل

مشيراً إلى أنه يعرف لاعبي الدوري أكثر من مدربيهم في أنديتهم، وقال لـ((البيان)): ((من الطبيعي أن يكون كوزمين المدرب الأنسب لمنتخبنا، لما يملكه من خبرة واسعة عن الكرة الإماراتية وجميع اللاعبين، تعيينه في هذا الوقت أحسن خطوة خطاها اتحاد الكرة)).

ويستعد منتخبنا الوطني بخوض مباراتين مهمتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ضد أوزبكستان وقيرغيزستان 5 و10 يونيو المقبل بقيادة مدربه الجديد أولاريو كوزمين.

وأوضح فيصل خليل أن تعيين كوزمين على رأس المنتخب جاء متأخراً جداً، حيث كان على الاتحاد التعاقد معه حتى قبل التصفيات، خاصة أنه المدرب الأكثر نجاحاً في الكرة الإماراتية التي قاد فيها أقوى الأندية في دورينا من العين إلى شباب الأهلي والشارقة، وهي الأندية التي تشكل العمود الفقري للمنتخب الوطني، وقال:

((نعم، تأخرنا كثيراً، ولكن لا نريد التحدث عن الماضي، نحن مقبلون على استحقاقات مهمة، ونتطلع لتحقيق الفوز على أوزبكستان وقيرغيزستان في المباراتين المقبلتين، ما يجب أن نفعله في الوقت الحالي دعم المنتخب، ونترك الماضي جانباً، طالما أن هناك فرصة للتأهل إلى كأس العالم)).

وصرح مهاجم منتخبنا السابق أن كوزمين يمتلك خيارات أكثر، بما أن هناك المزيد من اللاعبين الذين أصبحوا مؤهلين للانضمام إلى القائمة والمشاركة في المباريات الرسمية، وقال:

((نعرف كوزمين جيداً، مستحيل أن يقوم باستدعاء لاعبين لا يلعبون مع أنديتهم، وبما أننا نخوض مباريات على مستوى عالٍ في آسيا، نحتاج إلى لاعبين مستمرين في الأداء، وقادرين على صنع الفارق)).

وأشار فيصل خليل إلى أن كوزمين لا يستطيع إحداث تغيير شامل في المنتخب في الوقت الحالي، لأنه يحتاج إلى التجانس، وقال: ((أعتقد أن المدرب سيحاول الحفاظ على المجموعة نفسها مع إضافة بعض العناصر القادرة على تقديم الإضافة، لذا أقول للاعبين ((شدوا حيلكم))، أنتم أمام فرصة للتأهل ولكتابة التاريخ.

ولتحقيق حلم طال انتظاره، وأنتم قادرون على ذلك، المنتخب الذي استطاع الفوز على بطل آسيا بإمكانه الفوز على أوزبكستان وغيرها من المنتخبات الأخرى)).

وأضاف: ((واجبنا الآن أن ندعم اللاعبين ونمنحهم الثقة في أنفسهم، ونتمنى لهم التوفيق وأن يقدموا أفضل ما لديهم، ونحن واثقون أنه بالعمل وتقديم المزيد من التضحيات ستتحقق النتائج التي نتطلع إليها)).

ومن خلال متابعته لمباريات الدوري، أكد فيصل خليل أن هناك أكثر من لاعب يستحقون الانضمام لقائمة ((الأبيض)) في الوقت الحالي مثل المدافع شاهين وماجد حسن وعلي صالح، وتابع قائلاً: ((أتوقع أن كوزمين لن يضيف أكثر من 6 أو 7 لاعبين جدد، حتى يحافظ على المجموعة)).

وكشف فيصل خليل أن منتخبنا الوطني مع مدربه البرتغالي السابق باولو بينتو كان في أمسّ الحاجة لمهاجم بحجم علي مبخوت الذي قدم الكثير للأبيض ومازال باستطاعته صنع الفارق في الهجوم نظراً لخبرته ووزنه داخل الفريق.

وقال: ((كنا نفتقد إلى مبخوت بوضوح، وجميعنا يعلم أنه كان مظلوماً في الفترة الأخيرة، خاصة أن حاجتنا كانت واضحة لخدماته في هجوم المنتخب، وهذا الموضوع تحدثنا فيه منذ نهائيات كأس آسيا)).

وأضاف: ((من خلال تجربتنا الطويلة في كرة القدم، يمكن أن تحدث بعض الخلافات أو الأخطاء التي يتوجب أن نحتويها من أجل مصلحة الفريق، ومن أجل تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها)).

وعن مسيرة فريقه السابق (شباب الأهلي) وتتويجه بلقب الدوري للمرة التاسعة، قال خليل: ((قدم شباب الأهلي موسماً استثنائياً، لم يخسر إلا مباراة واحدة، وأرقامه تتحدث عنه، بالنسبة لي خرج بالعلامة الكاملة في الموسم حتى اللقب الذي خسره (كأس أديب) كان في المباراة النهائية أمام الجزيرة)).