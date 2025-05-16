"القوس والسهم" يشارك في بطولتي العالم وأوروبا

MENAFN - Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة أوروبا للشباب في سلوفينيا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين، وبطولة العالم للشباب في كندا، والمؤهلة إلى ((أولمبياد داكار)) 2026، خلال الفترة من 17 إلى 24 أغسطس 2025.

وكشف الاتحاد عن إقامة معسكر إعداد في كندا خلال الفترة من 5 إلى 15 أغسطس المقبل، إضافة إلى معسكر داخلي حتى انتهاء فترة الامتحانات الدراسية، لتجهيز اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المقبلة.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، أن استراتيجية المرحلة المقبلة تتضمن تأهيل اللاعبين واللاعبات، من خلال الخطط والبرامج والمعسكرات، لتمكينهم من حصد الألقاب في البطولات، بعد تتويج المنتخب مؤخراً بـ33 ميدالية في البطولة العربية بتونس.

وأوضح أن المنافسات التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية، كشفت عن مواهب مميزة، ومستويات متطورة للمشاركين، منوهاً بجهود الأندية في تنفيذ البرامج المتطورة، وتعاونها الإيجابي والملموس مع الاتحاد للنهوض باللعبة.