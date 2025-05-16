"القوس والسهم" يشارك في بطولتي العالم وأوروبا

"القوس والسهم" يشارك في بطولتي العالم وأوروبا
وكشف الاتحاد عن إقامة معسكر إعداد في كندا خلال الفترة من 5 إلى 15 أغسطس المقبل، إضافة إلى معسكر داخلي حتى انتهاء فترة الامتحانات الدراسية، لتجهيز اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المقبلة.
وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، أن استراتيجية المرحلة المقبلة تتضمن تأهيل اللاعبين واللاعبات، من خلال الخطط والبرامج والمعسكرات، لتمكينهم من حصد الألقاب في البطولات، بعد تتويج المنتخب مؤخراً بـ33 ميدالية في البطولة العربية بتونس.
وأوضح أن المنافسات التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية، كشفت عن مواهب مميزة، ومستويات متطورة للمشاركين، منوهاً بجهود الأندية في تنفيذ البرامج المتطورة، وتعاونها الإيجابي والملموس مع الاتحاد للنهوض باللعبة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين