حمدان بن محمد: سنظل نعمل برؤية محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن

MENAFN - Al-Bayan) أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاستمرار في العمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الأفضل دائماً للوطن والمواطن.

وكان سموه تفقد اليوم مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلع على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1,100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية: وادي العمردي، والعوير، وحتا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم.

كما وجه سموه باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تتوافر فيها جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية مناسبة، مثنياً سموه على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وراحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تفقّدت اليوم مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلعت على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1,100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية: وادي العمردي، والعوير، وحتا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم".

وأضاف سموه: "كما وجهنا باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تتوافر فيها جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية مناسبة".

وتابع سموه: "نثني على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وراحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا، وسنظل نعمل برؤية محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن".