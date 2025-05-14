ترامب يلتقي قادة الخليج والرئيس السوري بالرياض قبل التوجه إلى قطر

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض / PNN - يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات سياسية رفيعة في العاصمة السعودية الرياض، تشمل قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وذلك قبل توجهه إلى الدوحة، المحطة الثانية في جولته الخارجية الأولى منذ توليه الولاية الثانية.

وفي اليوم الثاني والأخير من زيارته للرياض، من المتوقع أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري الانتقالي ولو لفترة وجيزة، وذلك بعد أن أعلن في خطاب ألقاه خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي عزمه رفع العقوبات المفروضة على دمشق، قائلا: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سورية لإعطائهم فرصة للنمو"، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي "من أجل ولي العهد"، قبل أن يصعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المنصة.

هذا اللقاء يأتي في ظل تحفظات تبديها إسرائيل، الحليف الأقرب لواشنطن، بشأن مستقبل سورية، خصوصا بعد شنها ضربات جوية متكررة على الأراضي السورية قبل وبعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ترامب سيلتقي أيضاً بقادة وممثلين عن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، وسلطنة عُمان، في يوم دبلوماسي حافل، يأتي بعد يوم من توقيع صفقات تجارية بمليارات الدولارات بين الرياض وواشنطن في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الأسلحة، والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن السعودية تعتزم شراء أسلحة أميركية بقيمة تقترب من 142 مليار دولار، في صفقة وصفها المسؤولون الأميركيون بأنها "أكبر صفقة أسلحة في التاريخ".

كما ستستثمر شركة "داتا فولت" السعودية نحو 20 مليار دولار في مشروعات للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، بينما ستشارك شركات تكنولوجيا عالمية، مثل غوغل، في استثمارات مشتركة في البلدين.

في وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يتوجه ترامب إلى العاصمة القطرية الدوحة، وكانت قد لعبت قطر دورا محوريا في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس سعت إلى وقف الحرب في غزة.

زيارة ترامب إلى قطر تأتي بعد أيام من محادثات أميركية غير مباشرة مع حماس، أسفرت عن إطلاق سراح الرهينة الأميركي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وكانت قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، قد توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، لكنه لم ينجح في إنهاء القتال بشكل دائم.