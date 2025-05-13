انطلاق بطولة الأردن لسباقات السرعة الجمعة

خبرني - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 53 سائقا من الأردن وفلسطين في ‏‏الجولة الأولى و الافتتاحية من ‏‏‏بطولة الأردن لسباقات السرعة، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، على حلبة نادي السيارات الملكي، ‏‏‏‏وتقام الجولة بتنظيم من الأردنية لرياضة ‏السيارات المظلة الرسمية لرياضة السيارات ‏في الأردن، وبرعاية كل ‏‏من شركة زين الأردن‎‏ و هانكوك .‏

وتضم بطولة الأردن لسباقات السرعة العام الحالي اربع جولات، ‏‎ومن المنتظر أن تكون الجولة الافتتاحية يوم الجمعة من أقوى ‏الجولات، والتي سيسجل فيها المشاركون أولى نقاطهم في البطولة.‏

ويشارك في الجولة الأولى المتسابقون: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي نايت هاوك)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو6)، فادي دهشان ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو 7)، مصطفى جمعة ‏‏‏(ستروين ‏دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) ، صدقي أبو شقرة (تويوتا كورولا جي ‏تي)، رائد دهشان (ميتسوبيشي ‏‏‏ايفو 3)، أمجد الحوراني (سيات ‏ليون)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، ‏عامر موسى (تويوتا ستارليت)، ‏‏زيد ‏غيث (تويوتا أي إي ‏‏86)، جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، ضياء كرزون (تويوتا ‏‏كورولا جي تي)‏، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، عاصم ‏عارف (رينو كليو - آر اس)، محمد شاهين (سوبارو- ‏برو درايف)، ‏‏عدي الداود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام ‏دبليو إم ‏‏1)، علاء ارسلان (تويوتا ستارليت غلانزا)، محمد زغلول (هوندا سيفيك)، ‏‏محمد الخريشا (بي ام دبليو إي 34)، علي زوانة ‏‏(ميتسوبيشي كولت)، جمال تفاحة (فلسطين) - (بي ام دبليو إي 30)، ضياء أبو الحمص (هيونداي اتوس)، محمد شقديح (سيات ‏ابيزا)، أوس القريني (دايهاتسو شاريد)، ماجد القريني (دايهاتسو شاريد)، يزن حموضة (فلسطين) - (بي ام دبليو إي 30)، غيث ‏وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، بينو ‏‏لمبيرد (أوبل أسكونا)، محمد حزينة (سوبارو ‏‏‏امبريزا اس تي آي)، باسل أصبح (فلسطين) ‏‏- ‏‏(بي ام دبليو إي 30)، إياس ‏شيوخي ‏‏‏(فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو إي ايه 30)، محمد الشرفا (فلسطين)- (بي إم دبليو إي 46)، سهيل ‏أبو الروس (اوبل كاديت)، سيف منصور (تويوتا أي إي 86)، داود دهشان ‏(سوبارو امبريزا)، ‏محمد أ. الشرفا (ميتسوبيشي ايفو 6)، ‏عاصم الضروس (تويوتا مارك 2)، أيمن الساعي (ميني كوبر)، قيس تفاحة ‏‏(بي ام دبليو إي 36)، بلال قبلاوي (تويوتا ‏‏كورولا)، ‏ ‏طه أبو عادي (بي ام دبليو إي ‏‏36)، عماد البابا (بي ‏ام دبليو إي 36)، ‏ جاد نباص (تويوتا أي إي 86)، رامي جابر (فلسطين) - ‏‏(سوبارو امبريزا)، أحمد شاهين (تويوتا كورولا)، أحمد ‏جانخوت (تويوتا كورولا)، محمود عبيد (مرسيدس 190 إي)، أنس شحادة ‏‏(ساب 93)، عبد الله شاهين ‏‏(سوبارو امبريزا - اس تي آي)، سيف الشيخ (سوبارو ‏امبريزا - 14)، هشام أمير النجار (ميتسوبيشي ‏كولت بروتوتايب).‏

