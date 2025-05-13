انطلاق بطولة الأردن لسباقات السرعة الجمعة

انطلاق بطولة الأردن لسباقات السرعة الجمعة
خبرني - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 53 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الأولى و الافتتاحية من بطولة الأردن لسباقات السرعة، التي ستقام يوم الجمعة المقبل، على حلبة نادي السيارات الملكي، وتقام الجولة بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات المظلة الرسمية لرياضة السيارات في الأردن، وبرعاية كل من شركة زين الأردن و هانكوك .
وتضم بطولة الأردن لسباقات السرعة العام الحالي اربع جولات، ومن المنتظر أن تكون الجولة الافتتاحية يوم الجمعة من أقوى الجولات، والتي سيسجل فيها المشاركون أولى نقاطهم في البطولة.
ويشارك في الجولة الأولى المتسابقون: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي نايت هاوك)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو6)، فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7)، مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3)، أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) ، صدقي أبو شقرة (تويوتا كورولا جي تي)، رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3)، أمجد الحوراني (سيات ليون)، محمد العزة (ستروين زد اكس)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، زيد غيث (تويوتا أي إي 86)، جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، ضياء كرزون (تويوتا كورولا جي تي)، يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، عاصم عارف (رينو كليو - آر اس)، محمد شاهين (سوبارو- برو درايف)، عدي الداود (ميتسوبيشي ايفو 8)، سالم طعيمة (بي ام دبليو إم 1)، علاء ارسلان (تويوتا ستارليت غلانزا)، محمد زغلول (هوندا سيفيك)، محمد الخريشا (بي ام دبليو إي 34)، علي زوانة (ميتسوبيشي كولت)، جمال تفاحة (فلسطين) - (بي ام دبليو إي 30)، ضياء أبو الحمص (هيونداي اتوس)، محمد شقديح (سيات ابيزا)، أوس القريني (دايهاتسو شاريد)، ماجد القريني (دايهاتسو شاريد)، يزن حموضة (فلسطين) - (بي ام دبليو إي 30)، غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، بينو لمبيرد (أوبل أسكونا)، محمد حزينة (سوبارو امبريزا اس تي آي)، باسل أصبح (فلسطين) - (بي ام دبليو إي 30)، إياس شيوخي (فلسطين) - (بي ام دبليو إي ايه 30)، محمد الشرفا (فلسطين)- (بي إم دبليو إي 46)، سهيل أبو الروس (اوبل كاديت)، سيف منصور (تويوتا أي إي 86)، داود دهشان (سوبارو امبريزا)، محمد أ. الشرفا (ميتسوبيشي ايفو 6)، عاصم الضروس (تويوتا مارك 2)، أيمن الساعي (ميني كوبر)، قيس تفاحة (بي ام دبليو إي 36)، بلال قبلاوي (تويوتا كورولا)، طه أبو عادي (بي ام دبليو إي 36)، عماد البابا (بي ام دبليو إي 36)، جاد نباص (تويوتا أي إي 86)، رامي جابر (فلسطين) - (سوبارو امبريزا)، أحمد شاهين (تويوتا كورولا)، أحمد جانخوت (تويوتا كورولا)، محمود عبيد (مرسيدس 190 إي)، أنس شحادة (ساب 93)، عبد الله شاهين (سوبارو امبريزا - اس تي آي)، سيف الشيخ (سوبارو امبريزا - 14)، هشام أمير النجار (ميتسوبيشي كولت بروتوتايب).
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