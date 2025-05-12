وفاة بطل برازيلي في كمال الأجسام بشكل مأساوي خلال مشاركته في بطولة محلية

خبرني - توفي بطل كمال الأجسام البرازيلي واندرسون دا سيلفا مورييرا عن عمر ناهز 30 عاما، إثر انهيار مفاجئ تعرض له أثناء مشاركته في بطولة محلية لكمال الأجسام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن واندرسون لقي حتفه إثر تعرضه لما يعتقد أنه نوبة قلبية السبت الماضي، خلال مشاركته في بطولة بانتنال السنوية لكمال الأجسام في مدينة كامبو غراندي بغرب البرازيل.

وأفاد الشهود بأن واندرسون كان قد انتهى للتو من عرضه على المسرح، وكان في طريقه لمغادرة المنصة حين بدأ يشعر بعدم الارتياح، قبل أن يسقط مغشيا عليه بالقرب من منطقة الكواليس.

ووفقا لـ"ديلي ميل"، فقد حاول فريق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية للاعب كمال الأجسام البرازيلي لمدة تجاوزت الساعة، لكنهم أعلنوا وفاته في مكان الحادث.

وأطلقت السلطات تحقيقا رسميا لكشف أسباب الوفاة المفاجئة.

وفي الوقت ذاته، أعرب المتحدث باسم المنظمين عن التعاطف العميق مع عائلة الراحل، دون الدخول في تفاصيل إضافية.

وبحسب صديق مقرب لواندرسون حضر البطولة معه، كان واندرسون قد شكى من حالة صحية غير مستقرة في بداية اليوم نفسه، لكنه أصر على المشاركة رغم ذلك.

ولفت الصديق، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الراحل كان يعاني سابقا من ارتفاع في ضغط الدم.

من جانبه، وصف مدرب واندرسون الراحل بأنه "رجل ذو قلب كبير"، وقال في تصريح مؤثر:

"كل ما يمكننا فعله الآن هو الحزن على فقدانه والدعاء إلى الله أن يلهم عائلته وأحباءه الصبر. لقد كنت جزءا من فريقنا وعائلتنا، وستبقى كذلك للأبد".

وقد ترك واندرسون خلفه زوجته وطفليه، وكان قد نشر قبل أيام قليلة من الحادثة منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي تعهد فيه لزوجته بأن يعود إليها بالكأس.

وتعد بطولة "بانتنال" واحدة من أهم مسابقات كمال الأجسام في غرب البرازيل، وهي بمثابة بوابة للتأهل إلى مسابقات دولية مرموقة مثل "مستر أوليمبيا" و"أرنولد كلاسيك أمريكا الجنوبية".

وتأتي هذه المأساة بعد أقل من أسبوع على وفاة بطل برازيلي آخر في كمال الأجسام بشكل مفاجئ.

الراحل الثاني هو غييرمي هنريك، المعروف باسم "جي بول"، أحد أبرز الأسماء في مجتمع الرياضة والتغذية بمدينة مارينغا في ولاية بارانا البرازيلية.

وتم تأكيد وفاة "جي بول" الاثنين الماضي، لكن لم يُعلن حتى الآن عن السبب الدقيق للوفاة.