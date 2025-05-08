  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جهاز الخدمة المدنية يشارك بمعرض التوظيف في بوليتكنك البحرين

جهاز الخدمة المدنية يشارك بمعرض التوظيف في بوليتكنك البحرين

2025-05-08 07:02:10
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك جهاز الخدمة المدنية في معرض التوظيف 2025 الذي نظمته كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، في إطار جهوده لتعزيز جسور التواصل مع المؤسسات الأكاديمية وتعريف الطلبة بدوره واختصاصاته.

وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، أهمية تنظيم (معرض التوظيف) باعتباره منصة تفتح آفاقًا واسعة أمام الطلبة لاكتشاف مساراتهم المستقبلية، وتعزز جاهزيتهم ليسطّروا إنجازهم في مختلف ميادين التنمية الوطنية.

كما ثمن رئيس جهاز الخدمة المدنية الجهود التنظيمية المتميزة التي بذلتها (بوليتكنك البحرين)، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك في تنظيم المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعد يتمتع بالكفاءة والمعرفة، وقادر على الإسهام بفاعلية في تقدم الوطن وازدهاره.

MENAFN08052025000055011008ID1109523262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث