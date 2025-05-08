403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
جهاز الخدمة المدنية يشارك بمعرض التوظيف في بوليتكنك البحرين
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك جهاز الخدمة المدنية في معرض التوظيف 2025 الذي نظمته كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، في إطار جهوده لتعزيز جسور التواصل مع المؤسسات الأكاديمية وتعريف الطلبة بدوره واختصاصاته.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، أهمية تنظيم (معرض التوظيف) باعتباره منصة تفتح آفاقًا واسعة أمام الطلبة لاكتشاف مساراتهم المستقبلية، وتعزز جاهزيتهم ليسطّروا إنجازهم في مختلف ميادين التنمية الوطنية.
كما ثمن رئيس جهاز الخدمة المدنية الجهود التنظيمية المتميزة التي بذلتها (بوليتكنك البحرين)، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك في تنظيم المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعد يتمتع بالكفاءة والمعرفة، وقادر على الإسهام بفاعلية في تقدم الوطن وازدهاره.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، أهمية تنظيم (معرض التوظيف) باعتباره منصة تفتح آفاقًا واسعة أمام الطلبة لاكتشاف مساراتهم المستقبلية، وتعزز جاهزيتهم ليسطّروا إنجازهم في مختلف ميادين التنمية الوطنية.
كما ثمن رئيس جهاز الخدمة المدنية الجهود التنظيمية المتميزة التي بذلتها (بوليتكنك البحرين)، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك في تنظيم المبادرات التي تسهم في بناء جيل واعد يتمتع بالكفاءة والمعرفة، وقادر على الإسهام بفاعلية في تقدم الوطن وازدهاره.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين