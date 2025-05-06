MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} ‭ ‬تهنئ‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬إدارة‭ ‬ومسؤولين‭ ‬وجهازا‭ ‬فنيا‭ ‬وإداريا‭ ‬ولاعبين‭ ‬وجماهير،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬درع‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬استثنائي‭ ‬حافل‭ ‬بالتحديات‭.‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وليد‭ ‬الصدفة،‭ ‬بل‭ ‬جاء‭ ‬ثمرة‭ ‬لجهود‭ ‬متواصلة‭ ‬وتكاتف‭ ‬مخلص‭ ‬من‭ ‬محبين‭ ‬وداعمين‭ ‬لهذا‭ ‬الصرح‭ ‬العريق،‭ ‬وجهاز‭ ‬فني‭ ‬وإداري‭ ‬ولاعبين‭ ‬أظهروا‭ ‬قدرة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬ضاغط‭ ‬ومليء‭ ‬بالتحديات،‭ ‬فعودة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬رغبة،‭ ‬بل‭ ‬نتيجة‭ ‬لعمل‭ ‬جاد‭ ‬ومنظم‭ ‬وعزيمة‭ ‬لا‭ ‬تلين‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬يسير‭ ‬بروح‭ ‬واحدة‭ ‬وقلب‭ ‬واحد‭.‬

} ‭ ‬وأسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬نفسها‭ ‬ترفع‭ ‬التهاني‭ ‬لنادي‭ ‬التضامن‭ ‬إدارة،‭ ‬مسؤولين،‭ ‬أجهزة‭ ‬إدارية‭ ‬وفنية،‭ ‬لاعبين‭ ‬وجمهور‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬واعتلائه‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬بين‭ ‬أبطال‭ ‬اللعبة‭.‬

ورغم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬مشواره،‭ ‬فقد‭ ‬لعبت‭ ‬حكمة‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬وحسن‭ ‬تصرفها‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تجاوزها،‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬اعتذار‭ ‬الكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬مهمته‭ ‬نظرا‭ ‬لحاجة‭ ‬فريقه‭ ‬الأم‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬لخدماته،‭ ‬ويسجل‭ ‬كذلك‭ ‬موقف‭ ‬مشرف‭ ‬للكابتن‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬لبى‭ ‬نداء‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تردد،‭ ‬وأسهم‭ ‬بجهوده‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الغالي،‭ ‬ليضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬النادي‭ ‬وتاريخه‭ ‬مع‭ ‬اللعبة‭.‬

} ‭ ‬ومع‭ ‬إسدال‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أغلى‭ ‬بطولات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬يكون‭ ‬الموسم‭ ‬المحلي‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬أوزاره،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية،‭ ‬ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬التحديات‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬واللاعبين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬طالت‭ ‬كذلك‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬المسابقات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬ربما‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬إرادتهم،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬أردنا‭ ‬تقييم‭ ‬الموسم‭ ‬بين‭ ‬النجاح‭ ‬والإخفاق،‭ ‬فإن‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬جماعية‭ ‬وبنسب‭ ‬مختلفة،‭ ‬يتحملها‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬فكل‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬موقعه‭.‬