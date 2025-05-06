موسم شاق
} تهنئ أسرة الكرة الطائرة نادي المحرق، إدارة ومسؤولين وجهازا فنيا وإداريا ولاعبين وجماهير، بمناسبة تتويج الفريق الأول بلقب كأس ولي العهد إلى جانب درع دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة، في موسم استثنائي حافل بالتحديات.
إن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة لجهود متواصلة وتكاتف مخلص من محبين وداعمين لهذا الصرح العريق، وجهاز فني وإداري ولاعبين أظهروا قدرة عالية على التكيف مع موسم ضاغط ومليء بالتحديات، فعودة المحرق إلى منصات التتويج لم تكن مجرد رغبة، بل نتيجة لعمل جاد ومنظم وعزيمة لا تلين من فريق يسير بروح واحدة وقلب واحد.
} وأسرة الكرة الطائرة نفسها ترفع التهاني لنادي التضامن إدارة، مسؤولين، أجهزة إدارية وفنية، لاعبين وجمهور بمناسبة تتويج الفريق الأول بلقب كأس الاتحاد، واعتلائه منصات التتويج بين أبطال اللعبة.
ورغم التحديات التي واجهت الفريق خلال مشواره، فقد لعبت حكمة إدارة النادي وحسن تصرفها دورا محوريا في تجاوزها، خصوصا بعد اعتذار الكابتن يوسف عبد الواحد عن استكمال مهمته نظرا لحاجة فريقه الأم دار كليب لخدماته، ويسجل كذلك موقف مشرف للكابتن يونس الهدار مدرب الفريق، الذي لبى نداء التضامن من دون تردد، وأسهم بجهوده في تحقيق اللقب الغالي، ليضاف إلى سجل النادي وتاريخه مع اللعبة.
} ومع إسدال الستار على نهائي كأس ولي العهد أغلى بطولات الكرة الطائرة، يكون الموسم المحلي قد وضع أوزاره، بعد أن كان من بين الأصعب في تاريخ اللعبة على صعيد المسابقات المحلية، ولم تقتصر التحديات على الأندية واللاعبين فحسب، بل طالت كذلك القائمين على تنظيم المسابقات، في ظل ظروف استثنائية ربما خارجة عن إرادتهم، وإذا ما أردنا تقييم الموسم بين النجاح والإخفاق، فإن المسؤولية في النهاية جماعية وبنسب مختلفة، يتحملها الجميع من دون استثناء، فكل مسؤول من موقعه.
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