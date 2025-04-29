القضاء يرفض طلب نيمار بتعليق بث بودكاست عن حياته

خبرني - رفضت محكمة في ولاية ساو باولو طلب لاعب كرة القدم نيمار تعليق نشر مدونة صوتية (بودكاست) تروي حياة النجم البرازيلي والجدل حولها، ووصفته بأنه "رقابة مسبقة بغيضة".

وعرض موقع "أونيفيرس أونلاين" البرازيلي (UOL) على منصة يوتيوب الحلقة الأولى ومدتها 44 دقيقة من بودكاست بعنوان "مشروع نيمار: نجاح أم فشل؟" في 22 أبريل الماضي، رغم طلب لاعب سانتوس الحالي الحصول على حكم عاجل رفضته المحكمة.

ويتضمن الجزء الأول من التحقيق "مشروع نيمار التسويقي الطموح الذي وضعه نادي سانتوس لتحويل اللاعب الموهوب إلى أيقونة"، حسب ما يشرح الموقع.

وتقول الوثيقة إنها توفر "وصولاً حصرياً إلى عرض تقديمي (باوربوينت) أصلي، وبريد إلكتروني داخلي ومقابلات مع شخصيات رئيسة" وتصوّر والد اللاعب ووكيله، نيمار دا سيلفا سانتوس، على أنه "رجل أعمال جشع ومهاب في عالم كرة القدم" يسيطر بشكل كبير على قرارات نجله.

ومن المتوقع في الحلقات المقبلة الكشف عن "مقابلات تظهر التفاصيل الحميمة غير المعلنة في مسيرة اللاعب" وفقا للموقع الذي أضاف انه استحوذ على "تبادلات في البريد الإلكتروني، محادثات عبر الواتساب وعقود إعلانية".

ورفض القاضي طلب تعليق عرض الحلقة الأولى والإعلان عن محتوى الحلقات المقبلة قبل عرضها.

وصف الطلب بأنه "رقابة مسبقة بغيضة تتعارض مع نظامنا القانوني".

وشرح في قرار 25 أبريل اطلعت عليه وكالة فرانس برس "موافقة الشخص المعني بالسيرة الذاتية ليست ضرورية في أعمال السير الأدبية والبصرية".

بيد أن المحكمة منحت نيمار مهلة خمسة أيام "لتعديل طلبه الأولي" ومحاولة تقديم استئناف.

وكان لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق وأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل، قد عاد مطلع السنة إلى فريق طفولته سانتوس، على أمل خوض مونديال 2026، بعد فترة مخيبة مع الهلال السعودي غاب عن معظمها بسبب الإصابة.

لكن ابن الثالثة والثلاثين لم يتمكن حتى الآن من استعادة مستوياته السابقة.

وحسب صحافيي موقع UOL، دُعي نيمار للمشاركة في المدونة الصوتية بيد أنهم لم يتلقوا أي رد.