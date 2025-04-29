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لأول مرة.. محمد فضل شاكر يغني في جدة

لأول مرة.. محمد فضل شاكر يغني في جدة

2025-04-29 07:24:13
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر عن إحيائه ليلتين غنائيتين في مدينة جدة، ليكون ذلك أول ظهور له في المملكة العربية السعودية.

وشارك محمد فضل شاكر جمهوره هذا الإعلان عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلاً: "حبايبنا بجدة، حكون معكن لأول مرة في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 8 مايو، والجمعة 9 مايو".

وأضاف: "لاقونا في جدة، سوار لاونج، إن شاء الله منعمل ليلة كتير حلوة نتذكرا وتتذكروها، نشوفكن على خير".


وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق محمد فضل شاكر أغنيته "سهلة" عبر جميع المنصات الموسيقية. الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، بإشراف فني من عبدول زبيده

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