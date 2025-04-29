لأول مرة.. محمد فضل شاكر يغني في جدة

لأول مرة.. محمد فضل شاكر يغني في جدة
خبرني - أعلن الفنان اللبناني محمد فضل شاكر عن إحيائه ليلتين غنائيتين في مدينة جدة، ليكون ذلك أول ظهور له في المملكة العربية السعودية.
وشارك محمد فضل شاكر جمهوره هذا الإعلان عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلاً: "حبايبنا بجدة، حكون معكن لأول مرة في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس 8 مايو، والجمعة 9 مايو".
وأضاف: "لاقونا في جدة، سوار لاونج، إن شاء الله منعمل ليلة كتير حلوة نتذكرا وتتذكروها، نشوفكن على خير".
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق محمد فضل شاكر أغنيته "سهلة" عبر جميع المنصات الموسيقية. الأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، بإشراف فني من عبدول زبيده
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