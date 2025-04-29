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نجلاء بدر تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل.. ما القصة؟ فيديو

نجلاء بدر تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل.. ما القصة؟ فيديو

2025-04-29 03:11:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حالة من الجدل أثارتها الفنانة نجلاء بدر، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول مقطع فيديو يوثّق مراحل خضوعها لعملية تجميل في وجهها.


وظهرت نجلاء بدر، في مقطع الفيديو وهي داخل غرفة العمليات، وهي تستعد للعملية لوصولها إلى النتيجة النهائية، التي كشف تغييرات كبير في ملامح وجهها مقارنة ما قبل العملية.

العين الاخبارية

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