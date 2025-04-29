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نجلاء بدر تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل.. ما القصة؟ فيديو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حالة من الجدل أثارتها الفنانة نجلاء بدر، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول مقطع فيديو يوثّق مراحل خضوعها لعملية تجميل في وجهها.
وظهرت نجلاء بدر، في مقطع الفيديو وهي داخل غرفة العمليات، وهي تستعد للعملية لوصولها إلى النتيجة النهائية، التي كشف تغييرات كبير في ملامح وجهها مقارنة ما قبل العملية.
العين الاخبارية
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