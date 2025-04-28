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عراب الذكاء الاصطناعي يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية

عراب الذكاء الاصطناعي يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية

2025-04-28 08:12:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنبأ العالم والفيزيائي جيفري هينتون، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء، بأن احتمال سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية قد يصل إلى واحد من كل خمسة.
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في الأول من أبريل، قال هينتون الملقب بـ"عراب الذكاء الاصطناعي": "للأسف، أتفق مع إيلون ماسك في الرأي، ويتراوح احتمال سيطرة هذه الأنظمة بين 10% و20%، لكن هذا مجرد تخمين".


وقال ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة xAI والتي طوّرت روبوت الدردشة الذكي Grok، إن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر بحلول عام 2029.

كما أشار إلى أن هذا التطور قد يجبر الناس على ترك وظائفهم، وهو ما يعزز المخاوف بشأن مستقبل البشر في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويعد تصريح هينتون مثيرا للقلق، إذ يُقال إن له الدور الأكبر في نشأة الذكاء الاصطناعي.

RT

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