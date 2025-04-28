عراب الذكاء الاصطناعي يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية

عراب الذكاء الاصطناعي يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في الأول من أبريل، قال هينتون الملقب بـ"عراب الذكاء الاصطناعي": "للأسف، أتفق مع إيلون ماسك في الرأي، ويتراوح احتمال سيطرة هذه الأنظمة بين 10% و20%، لكن هذا مجرد تخمين".
وقال ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة xAI والتي طوّرت روبوت الدردشة الذكي Grok، إن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشر بحلول عام 2029.
كما أشار إلى أن هذا التطور قد يجبر الناس على ترك وظائفهم، وهو ما يعزز المخاوف بشأن مستقبل البشر في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويعد تصريح هينتون مثيرا للقلق، إذ يُقال إن له الدور الأكبر في نشأة الذكاء الاصطناعي.
RT
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