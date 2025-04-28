إليسا تتصدر الترند بموقف مؤثر مع معجب من ذوي الهمم

إليسا تتصدر الترند بموقف مؤثر مع معجب من ذوي الهمم
خبرني - في حفلها الأخير بمدينة دوسلدورف الألمانية، فاجأت الفنانة إليسا جمهورها بموقف إنساني مؤثر، حيث صعد أحد معجبيها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسرح بصعوبة، وسط تصفيق الحضور.
واستقبلت إليسا الشاب بحفاوة، وأعربت عن تأثرها بتواجده على المسرح، كما عانقته بود، قبل أن يقبل الشاب يدها، تعبيراً عن شكره وحبه لها، فيما تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع هذا الموقف، وعبّروا عن إعجابهم بتصرف إليسا.
وخلال الحفل، قدّمت إليسا مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "أنا سكتين"، "كرهني"، "عيشالك"، "سهرنا يا ليل"، و"من أول دقيقة"، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى، لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها إليسا جانبها الإنساني، فقد سبق لها أن فاجأت طفلاً مريضاً بالسرطان بزيارة خاصة، حيث عبرت عن تأثير تلك الزيارة عليها، مؤكدة أن "الابتسامة" في مثل هذه الظروف هي بطولة حقيقية.
وفي سياق متصل، تواصل إليسا جولتها الأوروبية بمناسبة أعياد الربيع من خلال حفلها الأخير بألمانيها، وكانت الجولة قد بدأت بحفل غنائي في باريس بفرنسا، كما ينتظرها حفلاً جديداً في 30 يونيو (حزيران) المقبل، في بيروت.
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