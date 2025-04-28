إليسا تتصدر الترند بموقف مؤثر مع معجب من ذوي الهمم

خبرني - في حفلها الأخير بمدينة دوسلدورف الألمانية، فاجأت الفنانة إليسا جمهورها بموقف إنساني مؤثر، حيث صعد أحد معجبيها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسرح بصعوبة، وسط تصفيق الحضور.

واستقبلت إليسا الشاب بحفاوة، وأعربت عن تأثرها بتواجده على المسرح، كما عانقته بود، قبل أن يقبل الشاب يدها، تعبيراً عن شكره وحبه لها، فيما تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع هذا الموقف، وعبّروا عن إعجابهم بتصرف إليسا.

وخلال الحفل، قدّمت إليسا مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "أنا سكتين"، "كرهني"، "عيشالك"، "سهرنا يا ليل"، و"من أول دقيقة"، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها إليسا جانبها الإنساني، فقد سبق لها أن فاجأت طفلاً مريضاً بالسرطان بزيارة خاصة، حيث عبرت عن تأثير تلك الزيارة عليها، مؤكدة أن "الابتسامة" في مثل هذه الظروف هي بطولة حقيقية.

وفي سياق متصل، تواصل إليسا جولتها الأوروبية بمناسبة أعياد الربيع من خلال حفلها الأخير بألمانيها، وكانت الجولة قد بدأت بحفل غنائي في باريس بفرنسا، كما ينتظرها حفلاً جديداً في 30 يونيو (حزيران) المقبل، في بيروت.