الهند وباكستان تتبادلان إطلاق نار محدوداً عبر حدود كشمير لليلة الرابعة

الهند وباكستان تتبادلان إطلاق نار محدوداً عبر حدود كشمير لليلة الرابعة
وبعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل وأدى إلى مقتل 26 شخصا، قالت الهند إن اثنين من المسلحين الثلاثة المشتبه بهم باكستانيان، بينما نفت إسلام اباد أي ضلوع لها في الواقعة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.
وأثار الهجوم غضبا وحزنا في الهند ودعوات للتحرك ضد باكستان التي تتهمها نيودلهي بتمويل وتشجيع ما تصفه بالإرهاب في كشمير، وهي منطقة تطالب بها الدولتان وخاضتا حربين للسيطرة عليها.
واتخذت الدولتان النوويتان سلسلة من التدابير المتبادلة إذ علقت الهند معاهدة مياه نهر السند فيما أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الهندية.
وذكر الجيش الهندي أنه رد على إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة من عدة مواقع للجيش الباكستاني قرابة منتصف ليل الأحد على الحدود الممتدة لمسافة 740 كيلومترا بين المنطقتين الهندية والباكستانية في كشمير. ولم يدل بمزيد من التفاصيل كما لم يشر إلى وقوع إصابات.
ولم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعليق.
وقال مسؤول بالشرطة المحلية لرويترز اليوم الاثنين إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 500 شخص لاستجوابهم بعد أن فتشت غابات وما يقرب من ألف منزل بحثا عن مسلحين في كشمير الهندية.
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