الهند وباكستان تتبادلان إطلاق نار محدوداً عبر حدود كشمير لليلة الرابعة

MENAFN - Al-Bayan) قالت الهند اليوم الاثنين إنها ردت على إطلاق نار "غير مبرر" من باكستان على الحدود القائمة بين البلدين لليلة الرابعة على التوالي في وقت تكثف فيه بحثها عن مسلحين في المنطقة عقب هجوم دام استهدف سياحا في كشمير الأسبوع الماضي.

وبعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل وأدى إلى مقتل 26 شخصا، قالت الهند إن اثنين من المسلحين الثلاثة المشتبه بهم باكستانيان، بينما نفت إسلام اباد أي ضلوع لها في الواقعة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

وأثار الهجوم غضبا وحزنا في الهند ودعوات للتحرك ضد باكستان التي تتهمها نيودلهي بتمويل وتشجيع ما تصفه بالإرهاب في كشمير، وهي منطقة تطالب بها الدولتان وخاضتا حربين للسيطرة عليها.

واتخذت الدولتان النوويتان سلسلة من التدابير المتبادلة إذ علقت الهند معاهدة مياه نهر السند فيما أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الهندية.

وذكر الجيش الهندي أنه رد على إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة من عدة مواقع للجيش الباكستاني قرابة منتصف ليل الأحد على الحدود الممتدة لمسافة 740 كيلومترا بين المنطقتين الهندية والباكستانية في كشمير. ولم يدل بمزيد من التفاصيل كما لم يشر إلى وقوع إصابات.

ولم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعليق.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية لرويترز اليوم الاثنين إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 500 شخص لاستجوابهم بعد أن فتشت غابات وما يقرب من ألف منزل بحثا عن مسلحين في كشمير الهندية.