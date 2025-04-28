جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار السلاح النووي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار السلاح النووي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة خاصة بشأن عدم انتشار السلاح النووي بطلب من فرنسا التي تترأس المجلس لهذا الشهر.
ويرأس الجلسة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو فيما سيقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي إحاطة إلى المجلس.
وقالت فرنسا أن الغرض من الاجتماع هو تقديم "رؤية شاملة" لنظام عدم الانتشار النووي، الذي "يواجه تحديات متزايدة الخطورة".
بترا
ويرأس الجلسة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو فيما سيقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي إحاطة إلى المجلس.
وقالت فرنسا أن الغرض من الاجتماع هو تقديم "رؤية شاملة" لنظام عدم الانتشار النووي، الذي "يواجه تحديات متزايدة الخطورة".
بترا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية