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جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار السلاح النووي

جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار السلاح النووي

2025-04-28 01:11:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة خاصة بشأن عدم انتشار السلاح النووي بطلب من فرنسا التي تترأس المجلس لهذا الشهر.
ويرأس الجلسة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو فيما سيقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي إحاطة إلى المجلس.
وقالت فرنسا أن الغرض من الاجتماع هو تقديم "رؤية شاملة" لنظام عدم الانتشار النووي، الذي "يواجه تحديات متزايدة الخطورة".
بترا


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